יום שלישי, 11.11.2025 שעה 18:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בני סכנין קרובה להחתמת הקשר יוהאן אנזי

פרסום ראשון: שחקן נבחרת מדגסקר עתיד להצטרף ולהחליף את אבונו, זאת לאחר שהביע נכונות להגיע לארץ. וגם: מימר לא מאשר ליאסין להתאמן עם הקבוצה

|
יוהאן אנזי (IMAGO)
יוהאן אנזי (IMAGO)

פרסום ראשון: בני סכנין בדרך לחיזוק. הקבוצה של שרון מימר צפויה לרשום בעתיד הקרוב שחקן חדש שיחזק את הקישור ההתקפי של הקבוצה, כשיוהאן אנזי עתיד לחתום לאחר שהביע נכונות להגיע לישראל.

הקשר בן ה-30, הוא חלק מנבחרת מדגסקר, כשבעונה האחרונה שותף ב-20 משחקים בליגה הבכירה בבולגריה במדי הבאר ומתאמן קבוע בקבוצה שאמבלי הצרפתית. שותף בשלושה משחקי הנבחרת האחרונים של מדינתו, שם כבש שער אחד ובישל אחד נוסף.

השחקן, שהוא בוגר מחלקת הנוער של שטרסבורג, שיחק בעיקר בליגות הנמוכות בגרמניה ובלגיה וכעת אמור להיכנס במקומו של דוראל אבונו, שנעדר בעקבות בעיות רפואיות. 

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

בנושא אחר, עבד יאסין קיבל פעם נוספת זימון לנבחרת פלסטין, לקראת שני משחקי ידידות נגד נבחרת קטלוניה ונבחרת חבל הבאסקים, כאשר שרון מימר עדיין לא מוכן לתת לשוער להתאמן תחתיו בקבוצה.

הוספת תגובה



