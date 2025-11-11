סעיף שחרורו של ירין לוי במכבי חיפה נכנס לתוקף

פודקאסט מכבי חיפה, בו חשפנו כי לקשר בית"ר ירושלים, ירין לוי, אין סעיף שחרור – עורר כעס מצד משפחתו של השחקן, שהייתה בטוחה עד הפרסום ב-ONE, כי ללוי יש סעיף בסך של כ-2.5 מיליון אירו.

אחרי שנחשף בפודקאסט מכבי חיפה על סאגת סעיף השחרור, הייתה פגישה בין אבא של ירין לוי, יניב, יחד עם סוכנו של השחקן גלעד קצב, לבין ראשי מכבי חיפה ובניהם עוזי מור ואיציק עובדיה.

עניין סעיף השחרור נכנס לתוקף אחרי הפגישה, מכבי חיפה עמדה במילה שלה כפי שהבטיחה וסעיף השחרור בתוקף על סך של 2.5 מיליון אירו.

בתוך הסיפור סביב סעיף השחרור שכאמור נפתר, ירין לוי מחוזר ב-MLS. הקבוצות שמעוניינות בו הן דאלאס, קולומבוס וניו אינגלנד, בה משחקים שני ישראלים אחרים, עיליי פיינגולד ודור תורג’מן.