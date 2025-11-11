יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:08
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

המגן השמאלי לירוי רביבו הורחק לשני משחקים

דבריו של שחקן מכבי עירוני אשדוד לשופט שניהל את ההתמודדות, אופק מלכה, בהפסד לבית"ר יבנה,  נרשמו בדו"ח המשחק ובית הדין בחר בעונש של הרחקה

|
כדורגל בווייסגל רחובות (יונתן גינזבורג)
כדורגל בווייסגל רחובות (יונתן גינזבורג)

אם לא די במצבה הלא ברור של מכבי עירוני אשדוד בליגה א' דרום (יש צפי לבור כלכלי, נוכח תשובה שלילית מגורם שהיה אמור להעביר כסף למועדון), הרי שבית הדין המשמעתי, בהחלטה אוטומטית, העביר ללירוי רביבו, מגן הקבוצה, הודעה כי מורחק הוא משני משחקים, בפועל, הן בליגה והן בגביע האזורים (אין חפיפה בין הליגה למפעל).

ההחלטה הגיעה לשולחנו של השחקן זאת לאחר המקרה שארע במשחק החוץ, במסגרת המחזור השמיני, מול בית"ר יבנה, בהפסד 3:2, משחק שהוציא הקבוצות אל פגרת השזרועים. בדו"ח השופט, אופק מלכה, ציין כי לאחר סיום ההתמודדות, לירוי ניגש אליו ואמר לו צמד משפטים שלא היו ראויים ואינם ספורטיביים.

לירוי רביבו יצא אשם תחת הסעיף "העלבת שופט המשחק" ועל כן הורחק בידי בית הדין המשמעתי לשני משחקים בפועל. כלומר, ייעדר ממחזורי הליגה 10-9 (נגד מכבי קריית מלאכי ונגד הפועל הרצליה) וכך גם מצמד משחקי גביע האזורים, הרי שמדובר ביישות נפרדת מהליגה. לעת עתה, הרי שטרם חלף לו שלב בגביע הנ"ל, ייעדר רביבו מהמשחק מול הפועל הרצליה.

דו”ח השופט

“תקרית ראשונה: בדקה 96 של המשחק לאחר שריקה לפנדל לטובת הקבוצה הביתית, צעק לי בזלזול וכאות מחאה מאמנה של עירוני אשדוד: ״כל הכבוד אופק כל הכבוד, הרסת את המשחק. תקרית שנייה: בסיום המשחק, כאשר אני והצוות עושים את דרכנו לחדר השופטים שצמוד לקבוצה האורחת, שמעתי וזיהיתי במו עיניי תוך כדי שנוצר בינינו קשר עין, את שחקנה של עירוני אשדוד (לירוי רביבו).

“צעק לי: ‘אתה שופט כמו עיוור ב-20 דקות האחרונות של המשחק’. על כך הוצאתי לו כרטיס אדום ישיר בחדר ההלבשה. מיד לאחר מכן הוא פתח ללא רשות את הדלת של חדר השופטים ואיים עליי: ‘אני אדאג שלא תשפוט יותר כדורגל בחיים’”.

