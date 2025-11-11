יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:08
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

"אין לך מושג, הרסת את המשחק, תתבייש!"

דבריו של רונן וינשטיין, מאמן הפועל ניר רמה"ש, נרשמו בדו"ח השופט, מה שהוביל את בית הדין המשמעתי להרחיקו. ייעדר מול מ.כ כפר סבא וירמיהו חולון

|
רונן וינשטיין (יונתן גינזבורג)
רונן וינשטיין (יונתן גינזבורג)

אם לא די במצבה העגום של הפועל ניר רמת השרון בליגה א' דרום (מתחת לקו האדום עם שש נקודות בלבד), הרי שבית הדין המשמעתי, בהחלטה אוטומטית, העביר לרונן וינשטיין, מאמן הקבוצה, הודעה כי הוא מורחק משני משחקים, בפועל, הן בליגה והן בגביע האזורים (אין חפיפה בין הליגה למפעל).

ההחלטה הגיעה לאחר המקרה שארע במשחק הביתי, במסגרת המחזור השמיני, מול מכבי יבנה, בהפסד 3:0, משחק שהוציא את הקבוצות אל פגרת השזרועים. בדו”ח השופט, יואב סלודובניק, ציין כי לאחר שהוציא צהוב שני לדוד דאודי, רונן וינשטיין רץ אליו בתנועות ידיים מזלזלות ואמר לו “אין לך מושג, הרסת את המשחק, תתבייש”.

רונן וינשטיין יצא אשם תחת הסעיף “העלבת שופט המשחק” ועל כן הורחק בידי בית הדין המשמעתי לשני משחקים בפועל. כלומר, ייעדר ממחזורי הליגה, 10-9 (נגד מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים ומ.כ ירמיהו חולון) וכך גם מצמד משחקי גביע האזורים, הרי שמדובר בישות נפרדת מהליגה. לעת עתה, הרי שטרם עברו שלב בגביע הנ"ל, ייעדר וינשטיין מהמשחק מול מ.כ ירושלים.

רונן וינשטיין (פרטי)רונן וינשטיין (פרטי)

מעבר לכך, יש לציין כי בהתאם לוידיאו שהגיע לידי ONE נדמה כי העבירה, שבגינה נשלף כרטיס הצהוב השני לעברו של דוד דאודי, לא בהכרח מצדיקה את הכרטיס, הרי שהעבירה נעשתה על ידי שחקן אחר של הפועל ניר רמת השרון כנגד שחקן מכבי יבנה. מה גם שרואים בבירור, בסירטון, כי הקוון עומד בצמוד למקרה. על כך הייתה מחאתו של וינשטיין, שהביאה לעונש.

מתוך דו”ח השופט: “תקרית ראשונה: מאמן הפועל רמת השרון, מר רונן ויינשטיין הורחק בדקה ה-37, לאחר שרץ אליי, תוך תנועות ידיים מזלזלות וצעקות: “אין לך מושג, הרסת את המשחק, תתבייש”. תקרית שנייה: “בעת הירידה למחצית, במסדרון שמחוץ לחדר השופטים, ניגשו אליי מספר אנשי הנהלה של הפועל רמת השרון, ביניהם מר מאיר הדדי, חבר הנהלה בהפועל רמה״ש, שאיננו רשום בטופס המשחק”.

“תוך כדי שהם צועקים לעברי ומקללים אותי, “הו*ו, א*ס, חתיכת *ין, אשכנזי מ*ריח. אדאג שלא תתקדם לשום מקום”. לא היו במסדרון או בסביבתו סדרנים או מאבטחים. אנשי ההנהלה התקרבו אליי ויכלו לפגוע בי פיזית, לולא הייתי נכנס לחדר השופטים ונועל אותו. האירוע נמשך גם בעלייה למחצית השנייה ובסיום המשחק, כאשר אותם גורמי הנהלה חיכו ליציאתי והמשיכו לקלל אותי ואת עוזריי, כאשר אין אף מאבטח או סדרן במרחב”.

