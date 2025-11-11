אם לא די במצבה העגום של הפועל ניר רמת השרון בליגה א' דרום (מתחת לקו האדום עם שש נקודות בלבד), הרי שבית הדין המשמעתי, בהחלטה אוטומטית, העביר לרונן וינשטיין, מאמן הקבוצה, הודעה כי הוא מורחק משני משחקים, בפועל, הן בליגה והן בגביע האזורים (אין חפיפה בין הליגה למפעל).

ההחלטה הגיעה לאחר המקרה שארע במשחק הביתי, במסגרת המחזור השמיני, מול מכבי יבנה, בהפסד 3:0, משחק שהוציא את הקבוצות אל פגרת השזרועים. בדו”ח השופט, יואב סלודובניק, ציין כי לאחר שהוציא צהוב שני לדוד דאודי, רונן וינשטיין רץ אליו בתנועות ידיים מזלזלות ואמר לו “אין לך מושג, הרסת את המשחק, תתבייש”.

רונן וינשטיין יצא אשם תחת הסעיף “העלבת שופט המשחק” ועל כן הורחק בידי בית הדין המשמעתי לשני משחקים בפועל. כלומר, ייעדר ממחזורי הליגה, 10-9 (נגד מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים ומ.כ ירמיהו חולון) וכך גם מצמד משחקי גביע האזורים, הרי שמדובר בישות נפרדת מהליגה. לעת עתה, הרי שטרם עברו שלב בגביע הנ"ל, ייעדר וינשטיין מהמשחק מול מ.כ ירושלים.

רונן וינשטיין (פרטי)

מעבר לכך, יש לציין כי בהתאם לוידיאו שהגיע לידי ONE נדמה כי העבירה, שבגינה נשלף כרטיס הצהוב השני לעברו של דוד דאודי, לא בהכרח מצדיקה את הכרטיס, הרי שהעבירה נעשתה על ידי שחקן אחר של הפועל ניר רמת השרון כנגד שחקן מכבי יבנה. מה גם שרואים בבירור, בסירטון, כי הקוון עומד בצמוד למקרה. על כך הייתה מחאתו של וינשטיין, שהביאה לעונש.

מתוך דו”ח השופט: “תקרית ראשונה: מאמן הפועל רמת השרון, מר רונן ויינשטיין הורחק בדקה ה-37, לאחר שרץ אליי, תוך תנועות ידיים מזלזלות וצעקות: “אין לך מושג, הרסת את המשחק, תתבייש”. תקרית שנייה: “בעת הירידה למחצית, במסדרון שמחוץ לחדר השופטים, ניגשו אליי מספר אנשי הנהלה של הפועל רמת השרון, ביניהם מר מאיר הדדי, חבר הנהלה בהפועל רמה״ש, שאיננו רשום בטופס המשחק”.

“תוך כדי שהם צועקים לעברי ומקללים אותי, “הו*ו, א*ס, חתיכת *ין, אשכנזי מ*ריח. אדאג שלא תתקדם לשום מקום”. לא היו במסדרון או בסביבתו סדרנים או מאבטחים. אנשי ההנהלה התקרבו אליי ויכלו לפגוע בי פיזית, לולא הייתי נכנס לחדר השופטים ונועל אותו. האירוע נמשך גם בעלייה למחצית השנייה ובסיום המשחק, כאשר אותם גורמי הנהלה חיכו ליציאתי והמשיכו לקלל אותי ואת עוזריי, כאשר אין אף מאבטח או סדרן במרחב”.