כריסטיאנו רונאלדו הצהיר לראשונה מתי יפרוש

כריסטיאנו רונאלדו הציב לראשונה קו סיום לקריירה המפוארת שלו, והבהיר כי הוא מתכנן לתלות את הנעליים בתוך שנה או שנתיים. "בקרוב בשבילי זה אומר בעוד עשר שנים… לא, אני צוחק", אמר הכוכב הפורטוגלי בחיוך בראיון שנערך בשיחת וידאו במסגרת פסגה בין-לאומית שאירחה ערב הסעודית, ברשת CNN עם העיתונאית בקי אנדרסון.

"אני באמת נהנה מהרגע הזה", הוסיף רונאלדו. "כמו שאתם יודעים, בכדורגל, כשמגיעים לגיל מסוים, אתה מתחיל לספור את החודשים מהר מאוד. אני מרגיש מצוין עכשיו. אני כובש שערים, עדיין מרגיש מהיר וחד. אני נהנה מהמשחק שלי בנבחרת, אבל אם נהיה כנים, כשאני אומר בקרוב, אני מתכוון לעוד שנה או שנתיים כנראה".

רונאלדו, שכבש למעלה מ־950 שערים מאז הבכורה בספורטינג ליסבון בשנת 2002, האריך את חוזהו באל נאסר הסעודית עד 2027, אך הודה כי קריירת הענק שלו מתקרבת לסיומה. לדבריו, מונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו יהיה הופעתו האחרונה על הבמה הגדולה.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

"בהחלט, כן – כי אהיה בן 41 במונדיאל", אמר הכוכב בן ה־40, שהוא גם מלך השערים של הנבחרות בכל הזמנים עם 143 שערים. "נתתי הכל לכדורגל. אני כבר 25 שנה במשחק, עשיתי הכל. יש לי המון שיאים, גם בקבוצות וגם בנבחרת. אני מאוד גאה בזה. אז בואו פשוט ניהנה מהרגע, נחיה את ההווה".

רונאלדו, שממשיך לשבור שיאים גם בעשור החמישי לחייו, התייחס גם לבנו, כריסטיאנו ג’וניור, המשחק בנבחרת פורטוגל עד גיל 16. "בתור בני אדם, אנחנו אף פעם לא רוצים שמישהו יהיה טוב מאיתנו", אמר. "אבל אני באמת מאחל שהילדים שלי יהיו טובים ממני. אני לעולם לא אקנא בו. אני לא רוצה להוסיף עליו לחץ, כי מה שאני רוצה זה שיהיה מאושר, לא משנה אם ישחק כדורגל או יבחר ספורט אחר. שייהנה, שיהיה חופשי, בלי לשאת את הלחץ של ‘הבן של רונאלדו’, זה המון".

כריסטיאנו רונאלדו ג'וניור (IMAGO)

לסיום, הוסיף רונאלדו: "זו דור חדש, דור שונה, הם חושבים אחרת, חיים אחרת. אבל כאבא, אני כאן כדי לעזור לו להיות כל מה שהוא ירצה להיות. אני תמיד אהיה שם לתמוך בו".