יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:08
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

כריסטיאנו רונאלדו הצהיר לראשונה מתי יפרוש

הפנומן הפורטוגלי שהצהיר שמונדיאל 2026 יהיה האחרון שלו אמר גם שיפרוש בעוד שנה או שנתיים: "מאחל לבן שלי להיות יותר טוב ממני, לעולם לא אקנא בו"

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו הציב לראשונה קו סיום לקריירה המפוארת שלו, והבהיר כי הוא מתכנן לתלות את הנעליים בתוך שנה או שנתיים. "בקרוב בשבילי זה אומר בעוד עשר שנים… לא, אני צוחק", אמר הכוכב הפורטוגלי בחיוך בראיון שנערך בשיחת וידאו במסגרת פסגה בין-לאומית שאירחה ערב הסעודית, ברשת CNN עם העיתונאית בקי אנדרסון.

"אני באמת נהנה מהרגע הזה", הוסיף רונאלדו. "כמו שאתם יודעים, בכדורגל, כשמגיעים לגיל מסוים, אתה מתחיל לספור את החודשים מהר מאוד. אני מרגיש מצוין עכשיו. אני כובש שערים, עדיין מרגיש מהיר וחד. אני נהנה מהמשחק שלי בנבחרת, אבל אם נהיה כנים, כשאני אומר בקרוב, אני מתכוון לעוד שנה או שנתיים כנראה".

רונאלדו, שכבש למעלה מ־950 שערים מאז הבכורה בספורטינג ליסבון בשנת 2002, האריך את חוזהו באל נאסר הסעודית עד 2027, אך הודה כי קריירת הענק שלו מתקרבת לסיומה. לדבריו, מונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו יהיה הופעתו האחרונה על הבמה הגדולה.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

"בהחלט, כן – כי אהיה בן 41 במונדיאל", אמר הכוכב בן ה־40, שהוא גם מלך השערים של הנבחרות בכל הזמנים עם 143 שערים. "נתתי הכל לכדורגל. אני כבר 25 שנה במשחק, עשיתי הכל. יש לי המון שיאים, גם בקבוצות וגם בנבחרת. אני מאוד גאה בזה. אז בואו פשוט ניהנה מהרגע, נחיה את ההווה".

רונאלדו, שממשיך לשבור שיאים גם בעשור החמישי לחייו, התייחס גם לבנו, כריסטיאנו ג’וניור, המשחק בנבחרת פורטוגל עד גיל 16. "בתור בני אדם, אנחנו אף פעם לא רוצים שמישהו יהיה טוב מאיתנו", אמר. "אבל אני באמת מאחל שהילדים שלי יהיו טובים ממני. אני לעולם לא אקנא בו. אני לא רוצה להוסיף עליו לחץ, כי מה שאני רוצה זה שיהיה מאושר, לא משנה אם ישחק כדורגל או יבחר ספורט אחר. שייהנה, שיהיה חופשי, בלי לשאת את הלחץ של ‘הבן של רונאלדו’, זה המון".

כריסטיאנו רונאלדו גכריסטיאנו רונאלדו ג'וניור (IMAGO)

לסיום, הוסיף רונאלדו: "זו דור חדש, דור שונה, הם חושבים אחרת, חיים אחרת. אבל כאבא, אני כאן כדי לעזור לו להיות כל מה שהוא ירצה להיות. אני תמיד אהיה שם לתמוך בו".

