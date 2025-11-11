יום שלישי, 11.11.2025 שעה 16:38
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

האיגוד דורש לקנוס את מכבי ת"א ב-7,000 ש"ח

בעקבות אירועי המשחק מול נתניה והתנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדי התל אביבים, שגרמו להפסקת המשחק 5 פעמים, התובע ביקש להטיל קנס כספי על הקבוצה

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

תובע איגוד הכדורסל, עו"ד איתמר ליפנר, דורש לקנוס את מכבי תל אביב בסכום של 7,000 שקלים בעקבות התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדיה במשחק הליגה מול אליצור נתניה שנערך ב־8 בנובמבר 2025.

על פי דו"ח השופטים והמשקיף, המשחק הופסק חמש פעמים לאחר שאוהדי מכבי תל אביב השליכו גזירי נייר לפרקט, 9:29 דקות לסיום הרבע הראשון, 9:53 דקות לסיום הרבע השני, 1:55 דקות לסיום הרבע השלישי, וכן פעמיים נוספות ברבע הרביעי.

בנוסף צוין כי אוהדי הקבוצה ביציע המרכזי הניפו דגלים שהפריעו לשידור המשחק, וחרף פניות נציג ערוץ 5 והמשקיף, רק לאחר מספר בקשות הסכימו לעבור ליציע צדדי.

בהתאם לתקנון המשמעת של איגוד הכדורסל ולנספח “עונשי מינימום”, קבע התובע כי מדובר בעבירה על סעיף 22 (יד), התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים, וביקש מהאיגוד להטיל על מכבי תל אביב קנס כספי בגובה 7,000 ש"ח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */