כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
7346-3904ריטאס וילנה1
6300-3084לגיה ורשה2
6330-3084פרומיתאס3
5362-3324היידלברג4
 בית 2 
6242-2623שאלון1
5235-2553אלבה ברלין2
4256-2663נימבורק3
3262-2123סבאח באקו4
 בית 3 
8273-3454חובנטוד בדאלונה1
6341-3444הפועל חולון2
6358-3434שולה3
4341-2814בורסאספור4
 בית 4 
8293-3504טנריפה1
6337-3454טראפני שארק2
6333-3114טופאש בורסה3
4376-3334בני הרצליה4
 בית 5 
8329-3734גלאטסראיי1
6319-3054וירצבורג2
5350-3444טרייסטה3
5355-3314איגוקאה4
 בית 6 
6199-2313א.א.ק. אתונה1
6294-3094סולנוקי אולאי2
6299-2884לוויצה פטריוטי3
3238-2023ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
6201-2713מלאגה1
6324-3054קרדיצה2
5256-2513מרסין3
4383-3374אוסטנד4
 בית 8 
8274-3414גראן קנאריה1
6317-3094סובוטיקה ספרטק2
5309-3204לה מאן3
5367-2974בנפיקה ליסבון4

עדיין אחרונה: הרצליה הפסידה 101:88 לטרפאני

החבורה של אורלנד הגיעה לאיטליה ובתום משחק צמוד, שמטה את היתרון ונכנעה בחוץ לאיטלקים. הקבוצה מישראל נשארה בתחתית בית 4 בליגת האלופות של פיב"א

צ'ינאנו אונוואקו (שחר גרוס)
צ'ינאנו אונוואקו (שחר גרוס)

המחזור הרביעי בליגת האלופות של פיב”א נפתח אמש (שלישי) כשבני הרצליה יצאה למשחק חוץ קשה מול טרפאני שארק על מנת להשיג ניצחון ראשון בזירה האירופית, אך כשלה כשהפסידה לאיטלקים 101:88 ונשארה אחרונה בבית 4.

המשחק התחיל טוב לחבורה של יהוא אורלנד שהצליחה לשמור על היתרון לאורך כל הרבע הראשון בו בלט צ’ינאנו אונואקו שעזר לקבוצה מישראל להיראות טוב. ברבע השני, נחלץ לעזרתו אלייז’ה סטיוארט שהיה נהדר גם הוא. השחקנים ירדו למחצית בתוצאה 46:51 לאורחים.

אל המחצית השנייה, עלו האיטלקים בסערה והצליחו להיצמד לקבוצה מישראל ואף הצליחו להפוך לפרקים כשהיה זה טימי אלן שלהט אצל המארחים. ברבע האחרון, האיטלקים המשיכו ביכולת הטובה והמשחק המשיך צמוד ולקראת הסוף המארחים הצליחו להפוך וניצחו 88:101.

במשחק הבא, בני הרצליה תגיע לאולם זיסמן על מנת להתמודד מול מכבי עירוני רמת גן ותקווה לניצחון שני העונה. מנגד, טראפני תצא למשחק צמרת מול מילאנו שיתקיים אצל הקבוצה מצפון איטליה.

קלעו להרצליה: אלייז’ה סטיוארט 20 נקודות, צ’ינאנו אונואקו 19 נק’ (10 ריבאונדים), מקס היידגר 12 נק’, שון דאוסון וטוני דאגלס 11 נק’ כ”א, ג’ורדון ורנאדו 10 נק’, נואה קרטר 3 נק’, דשון פרנסיס 2 נק’

קלעו לטרפאני: טימי אלן 24 נקודות, מאט הארט 18 נק’ (6 ריבאונדים), פול אבואה 16 נק’ (7 ריב’), אמאר אליבגוביץ’ 13 נק’, ג’יי די נוטאה וג’ורדן פורד 9 נק’ כ”א, ג’ון פטרוצ’לי 4 נק’, אלסנדרו קפאלטי 3 נק’, אדאמה סאנוגו 2 נק’.

רבע ראשון: 22:30 לבני הרצליה

חמישיית טרפאני שארק: פול אבואה, ג’ורדן פורד, אמאר אליבגוביץ’, טימי אלן, ג’ון פטרוצ’לי

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, טוני דאגלס, מקס היידגר, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט

המשחק החל עם שתי נקודות מהירות של ג’ורדון ורנאדו, אך אמאר אליבגוביץ החזיר עם שלשה משלו. צ’ינאנו אונואקו ניגש לקו אך דייק רק פעם אחת, לאחר מכן ורנאדו צלף מאחורי הקשת ומיד אחריו אונואקו הגיע עד לסל וקלע. אונואקו לא נח, הפורוורד קלע שוב והוסיף שתי נקודות.

אונואקו ניגש לקו העונשין ודייק בשתי הזריקות, אך ג’יי די נוטאה קלע בצבע. דשון פרנסיס קלע מקרוב, אך נוטאה החזיר עם סל משלו. פול אבואה ניגש לקו, אך קלע רק זריקה אחת. אלייז’ה סטיוארט הצליח לעבור את כל הגנת האיטלקים וקלע מקרוב. הגארד האמריקאי של האורחת פתח טוב, נוטאה צלף מרחוק.

רבע שני: 46:51 לבני הרצליה

נוטאה סחט את העבירה, ניגש לקו וקלע פעמיים, אך אלייז’ה סטיוארט הלהיב וצלף מרחוק. אלייז’ה במשחק מצוין, הגארד להט עם דאנק נהדר, אך מאט הארט החזיר כשדייק מחוץ לקשת. אליבגוביץ’ צלף גם הוא מרחוק, אך אונואקו, שנראה נהדר הערב, החזיר עם שלשה משלו בדרך ל-35:41.

סטיוארט ניגש לקו העונשין לאחר עבירה בלתי ספורטיבית וקלע, ורנאדו ניגש לקו מיד אחריו ודייק פעמיים. ורנאדו העלה קצב, הפורוורד הגיע עד לסל וקלע מקרוב. אליבגוביץ’ עבר את הגנת הצרליה וקלע מקרוב, ג’ורדן פורדן הוסיף אחריו שתי נקודות מקו העונשין. סטיוארט לא מפסיק, הגארד הרשים עם דאנק נוסף, אך אליבגוביץ צלף מרחוק.

רבע שלישי: 72:73 לטרפאני שארק

מאט הארט קלע מקרוב, אך שון דאוסון סחט את העבירה, ניגש לקו ודייק פעמיים. מאט הארט קיבל שוב את הכדור וצלף מרחוק, אחריו, ג’ון פטרוצ’לי הצליח לקלוע מקרוב. אונואקו ניגש לקו וקלע את שתי הזריקות, אך מאט הארט קלע עוד שלשה בדרך ל-55:56 לאיטלקים. אנואקו ניגש שוב לסל, אך הפעם קלע רק פעם אחת.

פול אבואה קלע שתי נקודות, אך מקס הידגר החזיר כשצלף מרחוק. פול אבואה ניגש לקו לאחר עבירה ודייק בשתי הזריקות, היידגר החזיר עם סל בתוך הצבע. 61:66 לטרפאני. נואה קארטר זרק את הכדור, סחט עבירה והשווה ל-68:68, לאחר מכן, דייק מקו העונשין. פול אבואה ניגש לשתי זריקות מהקו והשווה שוב, 70:70, צמוד באיטליה. היידגר ניגש גם הוא לקו ופספס את שתי הזריקות שיכלו להחזיר לאורחים את ההובלה.

רבע רביעי: 88:101 לטרפאני שארק

שון דאוסון עבר את הגנת האיטלקים וקלע עם ליי אפ, לאחר מכן, היידגר הגיע אל מחוץ לקשת וצלף. טימי אלן הגיע עד לסל וקלע מהצבע. טוני דאגלס צלף מרחוק והלהיב את יהוא אורלנד. טימי אלן שוב קלע, הפעם עם ליי אפ, 80:80. סטיוארט קלע שלשה והחזיר את ההובלה להרצליינים, אך אלן צימק את התוצאה. שון דאוסון הגיע אל מחוץ לקשת ודייק, אך אלן הנהדר קלע מקרוב.

סטיוארט עלה לסל וקלע ליי אפ נהדר. אבואה הגיע אל הקשת וצלף נהדר מרחוק. ג’ורדן פורד הגיע עד לסל וקע מקרוב. אלן ניגש לסל לאחר שסחט את העבירה, אך קלע רק פעם אחת. אלן קיבל שוב את הכדור ודייק מהקשת.    

