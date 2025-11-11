עדיין אחרונה: הרצליה הפסידה 101:88 לטרפאני

המחזור הרביעי בליגת האלופות של פיב”א נפתח אמש (שלישי) כשבני הרצליה יצאה למשחק חוץ קשה מול טרפאני שארק על מנת להשיג ניצחון ראשון בזירה האירופית, אך כשלה כשהפסידה לאיטלקים 101:88 ונשארה אחרונה בבית 4.

המשחק התחיל טוב לחבורה של יהוא אורלנד שהצליחה לשמור על היתרון לאורך כל הרבע הראשון בו בלט צ’ינאנו אונואקו שעזר לקבוצה מישראל להיראות טוב. ברבע השני, נחלץ לעזרתו אלייז’ה סטיוארט שהיה נהדר גם הוא. השחקנים ירדו למחצית בתוצאה 46:51 לאורחים.

אל המחצית השנייה, עלו האיטלקים בסערה והצליחו להיצמד לקבוצה מישראל ואף הצליחו להפוך לפרקים כשהיה זה טימי אלן שלהט אצל המארחים. ברבע האחרון, האיטלקים המשיכו ביכולת הטובה והמשחק המשיך צמוד ולקראת הסוף המארחים הצליחו להפוך וניצחו 88:101.

במשחק הבא, בני הרצליה תגיע לאולם זיסמן על מנת להתמודד מול מכבי עירוני רמת גן ותקווה לניצחון שני העונה. מנגד, טראפני תצא למשחק צמרת מול מילאנו שיתקיים אצל הקבוצה מצפון איטליה.

קלעו להרצליה: אלייז’ה סטיוארט 20 נקודות, צ’ינאנו אונואקו 19 נק’ (10 ריבאונדים), מקס היידגר 12 נק’, שון דאוסון וטוני דאגלס 11 נק’ כ”א, ג’ורדון ורנאדו 10 נק’, נואה קרטר 3 נק’, דשון פרנסיס 2 נק’

קלעו לטרפאני: טימי אלן 24 נקודות, מאט הארט 18 נק’ (6 ריבאונדים), פול אבואה 16 נק’ (7 ריב’), אמאר אליבגוביץ’ 13 נק’, ג’יי די נוטאה וג’ורדן פורד 9 נק’ כ”א, ג’ון פטרוצ’לי 4 נק’, אלסנדרו קפאלטי 3 נק’, אדאמה סאנוגו 2 נק’.

רבע ראשון: 22:30 לבני הרצליה

חמישיית טרפאני שארק: פול אבואה, ג’ורדן פורד, אמאר אליבגוביץ’, טימי אלן, ג’ון פטרוצ’לי

חמישיית בני הרצליה: ג’ורדון ורנאדו, טוני דאגלס, מקס היידגר, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט

המשחק החל עם שתי נקודות מהירות של ג’ורדון ורנאדו, אך אמאר אליבגוביץ החזיר עם שלשה משלו. צ’ינאנו אונואקו ניגש לקו אך דייק רק פעם אחת, לאחר מכן ורנאדו צלף מאחורי הקשת ומיד אחריו אונואקו הגיע עד לסל וקלע. אונואקו לא נח, הפורוורד קלע שוב והוסיף שתי נקודות.

אונואקו ניגש לקו העונשין ודייק בשתי הזריקות, אך ג’יי די נוטאה קלע בצבע. דשון פרנסיס קלע מקרוב, אך נוטאה החזיר עם סל משלו. פול אבואה ניגש לקו, אך קלע רק זריקה אחת. אלייז’ה סטיוארט הצליח לעבור את כל הגנת האיטלקים וקלע מקרוב. הגארד האמריקאי של האורחת פתח טוב, נוטאה צלף מרחוק.

רבע שני: 46:51 לבני הרצליה

נוטאה סחט את העבירה, ניגש לקו וקלע פעמיים, אך אלייז’ה סטיוארט הלהיב וצלף מרחוק. אלייז’ה במשחק מצוין, הגארד להט עם דאנק נהדר, אך מאט הארט החזיר כשדייק מחוץ לקשת. אליבגוביץ’ צלף גם הוא מרחוק, אך אונואקו, שנראה נהדר הערב, החזיר עם שלשה משלו בדרך ל-35:41.

סטיוארט ניגש לקו העונשין לאחר עבירה בלתי ספורטיבית וקלע, ורנאדו ניגש לקו מיד אחריו ודייק פעמיים. ורנאדו העלה קצב, הפורוורד הגיע עד לסל וקלע מקרוב. אליבגוביץ’ עבר את הגנת הצרליה וקלע מקרוב, ג’ורדן פורדן הוסיף אחריו שתי נקודות מקו העונשין. סטיוארט לא מפסיק, הגארד הרשים עם דאנק נוסף, אך אליבגוביץ צלף מרחוק.

רבע שלישי: 72:73 לטרפאני שארק

מאט הארט קלע מקרוב, אך שון דאוסון סחט את העבירה, ניגש לקו ודייק פעמיים. מאט הארט קיבל שוב את הכדור וצלף מרחוק, אחריו, ג’ון פטרוצ’לי הצליח לקלוע מקרוב. אונואקו ניגש לקו וקלע את שתי הזריקות, אך מאט הארט קלע עוד שלשה בדרך ל-55:56 לאיטלקים. אנואקו ניגש שוב לסל, אך הפעם קלע רק פעם אחת.

פול אבואה קלע שתי נקודות, אך מקס הידגר החזיר כשצלף מרחוק. פול אבואה ניגש לקו לאחר עבירה ודייק בשתי הזריקות, היידגר החזיר עם סל בתוך הצבע. 61:66 לטרפאני. נואה קארטר זרק את הכדור, סחט עבירה והשווה ל-68:68, לאחר מכן, דייק מקו העונשין. פול אבואה ניגש לשתי זריקות מהקו והשווה שוב, 70:70, צמוד באיטליה. היידגר ניגש גם הוא לקו ופספס את שתי הזריקות שיכלו להחזיר לאורחים את ההובלה.

רבע רביעי: 88:101 לטרפאני שארק

שון דאוסון עבר את הגנת האיטלקים וקלע עם ליי אפ, לאחר מכן, היידגר הגיע אל מחוץ לקשת וצלף. טימי אלן הגיע עד לסל וקלע מהצבע. טוני דאגלס צלף מרחוק והלהיב את יהוא אורלנד. טימי אלן שוב קלע, הפעם עם ליי אפ, 80:80. סטיוארט קלע שלשה והחזיר את ההובלה להרצליינים, אך אלן צימק את התוצאה. שון דאוסון הגיע אל מחוץ לקשת ודייק, אך אלן הנהדר קלע מקרוב.

סטיוארט עלה לסל וקלע ליי אפ נהדר. אבואה הגיע אל הקשת וצלף נהדר מרחוק. ג’ורדן פורד הגיע עד לסל וקע מקרוב. אלן ניגש לסל לאחר שסחט את העבירה, אך קלע רק פעם אחת. אלן קיבל שוב את הכדור ודייק מהקשת.