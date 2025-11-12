"מרגיש זעזוע מהכתובות של אוהדי הפועל בטדי"

אחרי התיקו של הפועל תל אביב בטדי בשבת מול הפועל ירושלים, התגלה כי אוהדי הקבוצה האורחת ציירו כתובות גרפיטי כנגד משטרת ישראל. נצ”מ יוסי אהרון התייחס לאירוע המכוער בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

עברו כמה ימים, עיכלתם את הכתובות?

”זו לא הפעם הראשונה, אבל לשאלתך בסוף השבוע האחרון, במשחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב, היו כתובות נאצה שנכתבו בשירותים. אני מרגיש זעזוע מאותן כתובות”.

אלו כתובות מבחילות שלא יכולות להיות פה.

”כמי שנמצא בהרבה משחקים בשנים האחרונות, אני מקווה שזו הפעם האחרונה כי זו לא הראשונה. אני רוצה גם להגיד שהיה אוהד, בגיל 30 בערך, שסביב הגוף שלו כרך שלטים נגד המשטרה ונגד קבוצות. המשטרה איתרה את זה, עשתה לו שימוע והרחיקה אותו ל-60 יום ממגרשי ספורט. אני מסרב לקבל את זה שמדובר בקומץ, כי אם כולם יוקיעו אותו, הקומץ לא יעשה את זה. יש גבולות ואני חושב שפה חצו את הגבול. אנחנו במשטרה הופכים להיות בעין הסערה כי אנחנו רוצים לתת את החוויה הנורמטיבית לראות ספורט. אנחנו לומדים מהאירועים האלו שזה דבר חשוב מאוד, ורוב האנשים שבאים למגרש הספורט הם אנשים שבאים לראות ספורט, אבל בסוף צריך להוקיע את האנשים האלה”.

קהל אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

יש לכם מודיעין לגביהם?

”כן, אבל בסופו של דבר הכתובות האלו נכתבות בשירותים ושם אין מצלמות מטעמי פרטיות. בסופו של דבר האנשים האלו לא חוזרים בתשובה, הם אפילו מדרדרים את מעשיהם ואנחנו נביא אותם לדין ונתפוס אותם בסוף. אני קורא לכל האוהדים שנמצאים באותם יציעים ושירותים, זה נגדכם, זה לא רק נגד המשטרה. אני קורא להם להתקומם ולא לתת לאותם אנשים לעשות את הדבר הזה. המשטרה, התפקיד שלה הוא לשמור על הסדר”.

אנשי הפועל תל אביב התנצלו בפניכם?

”אין לנו שיח. אני יכול להגיד לך שלאורך השנים היו לנו מספר מקרים כאלו. אנשי הפועל תל אביב לא צריכים לדבר איתנו, אלא עם הקהל שלהם. הם צריכים להוקיע את הדבר. הם לא דיברו איתנו הפעם”.

זה יותר חמור מהרבה דברים. בשבעה באוקטובר נפלו לא מעט שוטרים.

”אני רוצה לצמצם את זה למגרש הספורט, שם הם באים לשמור על הסדר, ובסוף מתעמתים עם אותו אדם שרוצה לגרום לכך שהחוויה הספורטיבית תהיה אחרת. אנחנו עמדנו בפרץ כל השנים ונמשיך לעמוד. אין מקום לאלימות במגרשי הספורט. זו צריכה להיות חגיגה ספורטיבית”.