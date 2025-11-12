יום רביעי, 12.11.2025 שעה 12:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"מרגיש זעזוע מהכתובות של אוהדי הפועל בטדי"

נצ"מ יוסי אהרון דיבר ב"שיחת היום" על הגרפיטי הדוחה בטדי: "אני מסרב לקבל את זה שמדובר בקומץ. אנשי הפועל ת"א לא דיברו איתנו, שידברו עם הקהל"

|
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אחרי התיקו של הפועל תל אביב בטדי בשבת מול הפועל ירושלים, התגלה כי אוהדי הקבוצה האורחת ציירו כתובות גרפיטי כנגד משטרת ישראל. נצ”מ יוסי אהרון התייחס לאירוע המכוער בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

עברו כמה ימים, עיכלתם את הכתובות?
”זו לא הפעם הראשונה, אבל לשאלתך בסוף השבוע האחרון, במשחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב, היו כתובות נאצה שנכתבו בשירותים. אני מרגיש זעזוע מאותן כתובות”.

אלו כתובות מבחילות שלא יכולות להיות פה.
”כמי שנמצא בהרבה משחקים בשנים האחרונות, אני מקווה שזו הפעם האחרונה כי זו לא הראשונה. אני רוצה גם להגיד שהיה אוהד, בגיל 30 בערך, שסביב הגוף שלו כרך שלטים נגד המשטרה ונגד קבוצות. המשטרה איתרה את זה, עשתה לו שימוע והרחיקה אותו ל-60 יום ממגרשי ספורט. אני מסרב לקבל את זה שמדובר בקומץ, כי אם כולם יוקיעו אותו, הקומץ לא יעשה את זה. יש גבולות ואני חושב שפה חצו את הגבול. אנחנו במשטרה הופכים להיות בעין הסערה כי אנחנו רוצים לתת את החוויה הנורמטיבית לראות ספורט. אנחנו לומדים מהאירועים האלו שזה דבר חשוב מאוד, ורוב האנשים שבאים למגרש הספורט הם אנשים שבאים לראות ספורט, אבל בסוף צריך להוקיע את האנשים האלה”.

קהל אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)קהל אוהדי הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

יש לכם מודיעין לגביהם?
”כן, אבל בסופו של דבר הכתובות האלו נכתבות בשירותים ושם אין מצלמות מטעמי פרטיות. בסופו של דבר האנשים האלו לא חוזרים בתשובה, הם אפילו מדרדרים את מעשיהם ואנחנו נביא אותם לדין ונתפוס אותם בסוף. אני קורא לכל האוהדים שנמצאים באותם יציעים ושירותים, זה נגדכם, זה לא רק נגד המשטרה. אני קורא להם להתקומם ולא לתת לאותם אנשים לעשות את הדבר הזה. המשטרה, התפקיד שלה הוא לשמור על הסדר”.

אנשי הפועל תל אביב התנצלו בפניכם?
”אין לנו שיח. אני יכול להגיד לך שלאורך השנים היו לנו מספר מקרים כאלו. אנשי הפועל תל אביב לא צריכים לדבר איתנו, אלא עם הקהל שלהם. הם צריכים להוקיע את הדבר. הם לא דיברו איתנו הפעם”.

זה יותר חמור מהרבה דברים. בשבעה באוקטובר נפלו לא מעט שוטרים.
”אני רוצה לצמצם את זה למגרש הספורט, שם הם באים לשמור על הסדר, ובסוף מתעמתים עם אותו אדם שרוצה לגרום לכך שהחוויה הספורטיבית תהיה אחרת. אנחנו עמדנו בפרץ כל השנים ונמשיך לעמוד. אין מקום לאלימות במגרשי הספורט. זו צריכה להיות חגיגה ספורטיבית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */