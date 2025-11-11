כ-70 אוהדים הגיעו לאימון מכבי להביע מחאתם

כ-70 אוהדים של מכבי תל אביב הגיעו היום (שלישי) למתחם האימונים בקריית שלום כדי להביע את מחאתם אחרי ה-6:2 מול בית”ר ירושלים ביום ראשון האחרון. בזמן שהקבוצה התאמנה בסגל חסר במגרש של קבוצת הנוער (בעקבות שזרוע המגרש הראשי), התקבץ אותו קומץ והביע את מחאתו על מה שקרה בבלומפילד.

מי שיצאו לשוחח איתם הם המנהל הספורטיבי, בן מנספורד, ומנהל הקבוצה, יואב זיו. גם אושר דוידה, שלא זומן לסגל הנבחרת, יצא לדבר עם הקהל שהביע את מחאתו בצעקות ובאמירות כלפי השחקנים והצוות המקצועי, אם כי לא היה מפגש בינם לבין ז’רקו לאזטיץ’.

כידוע, מכבי ת”א שיחררה שחקנים לנבחרות ישראל, הבוגרת והצעירה, וגם חלק מהזרים כמובן נמצאים עם הנבחרות שלהם, אך הקהל שהגיע להביע את מחאתו הפנה את האש לעבר מי שהיו שם. גם לאחר המשחק עצמו ביום ראשון בלילה, התקבצו עשרות אוהדים של מכבי ת”א בקריית שלום, שם הביעו את זעמם על השחקנים ואף דפקו על רכבו של לאזטיץ’ כשיצא מהמתחם.