החגיגה נמשכת: הפועל י-ם ניצחה את נפטונאס

הפועל ירושלים המשיכה את הכושר הנהדר שלה בשבוע האחרון הערב (שלישי), כשגברה 93:110 על נפטונאס קלייפדה במחזור העשירי ביורוקאפ. כזכור החבורה של יונתן אלון זכתה בשבת בגביע ווינר וביום רביעי ניצחה את מוליכת הבית שלה באירופה, בחצ'שהיר, כשהיא המשיכה במומנטום גם בבלגרד במשחק נגד הקבוצה הליטאית.

המחצית הראשונה התאפיינה בעיקר בקליעות מרובות מחוץ לקשת, יובל זוסמן קלע 3 מ-3 ומינדאוג’אס גירדזיונאס שקלע 4 מ-5 אצל האורחת בלטו. החצי הראשון היה צמוד לכל אורכו כשאף קבוצה לא הצליחה לברוח, בסופו של דבר הקבוצות ירדו להפסקה ביתרון של הליטאים 54:56.

הליטאים פתחו טוב יותר את המחצית השנייה, ועלו ליתרון שיא של 14 נקודות ברבע השלישי, כשהם מנצלים יכולת קליעה טובה לשלוש עם 12 שלשות סך הכל במשחק, הירושלמים התעשתו לקראת סוף הרבע בזכות התעוררות של ג’ארד הארפר ושל איש המשחק קאסיוס ווינסטון.

קאסיאוס ווינסטון (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

הרבע הרביעי היה כל כולו של הקבוצה של יונתן אלון, היא פתחה את הרבע עם ריצת 0:9 שבתוספת סוף הרבע הקודם זו ריצת 0:15 סך הכל. ווינסטון היה בלתי ניתן לעצירה עם 35 נקודות סך הכל הערב, והארפר, האיש של הפועל ירושלים בתקופה האחרונה, הבטיחו את הניצחון לירושלמים.

קלעו להפועל ירושלים: קאסיוס ווינסטון 35 נקודות, ג’ארד הארפר 21 ו-8 אסיסטים, אנתוני לאמב 17 ו-8 ריב’, יובל זוסמן 13, קרינגטון 8, הובר 3, סקאפינטסב 2 וג’ורדן ג’יימס הוסיף נקודה.

קלעו לנפטונאס: זיין וואטרמן 18 נקודות, ברוצ’קה וגירדזיונאס 17 כ”א, טארוליס 16, לומאזס 14, קלירלי 4, מאקיג’אוסקאס 3 וקוז’יס וקנייז’יס 2 כ”א.

רבע ראשון 28:29 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין וויילי, יובל זוסמן, ג’ורדן ג’יימס.

חמישיית נפטונאס: האריסון קלירי, דונטאס טארוליס, ריהארד לומאזס, מרטינאס פאצ’ביצ’יוס, ארנאס ברוצ’קה.

הליטאים פתחו בסערה עם שתי נקודות קלות שבע שניות אחרי הג’אמפ בול. קרינגטון השווה מיד בצד השני. האורחת ברחה עם שש נקודות רצופות אבל 5 נקודות רצופות של זוסמן ושלשה של קרינגטון העבירו את היתרון לירושלים. ברוצ’קה החזיר עם שלשה משלו אבל הישראלי התחיל חם את המשחק, הוסיף עוד קליעה משלוש שהחזירה את היתרון למחזיקת גביע ווינר ואילצה את מאמן האורחת לקחת פסק זמן.

הקבוצה מהמקום השלישי בליטא חזרה חם מפסק הזמן עם ריצת 2:10, תחילה סל ועבירה של ריהארד, לאחר מכן שלשה של וואטרמן, וארבע קליעות מהעונשין השאירו את הירושלמים חסרי עונים. את הריצה עצר ווינסטון עם 6 נקודות רצופות. לאמב ו-וויילי הוסיף נקודות משלהם וקבעו את ההובלה בסיום הרבע 28:29 לטובת הפועל ירושלים.

קרינגטון מנהל את ההתקפה (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

קאדין קרינגטון (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

רועי הובר מחפש למי למסור (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

רבע שני 54:56 לנפטונאס

קרב השלשות בבלגרד המשיך. שתי שלשות של גירדז’יונאס בתחילת הרבע החזירו את היתרון לאורחת, לאמב עם שלשה וסל ועבירה איזן את התוצאה. ושלשות של הארפר ורועי הובר העבירו שוב את היתרון לקבוצה של יונתן אלון. המאמן האורח העצבני לקח פסק זמן לאחר שקיבל עבירה טכנית חמש דקות למחצית, עד כה 7 מ-13 לירושלים משלוש ו-6 מ-11 לליטאים.

בחזרה מפסק הזמן, הגנה טובה של המארחת אילצה את גירדז’יונאס לזרוק עם היד של הובר בפנים בשנייה האחרונה של שעון ה-24 אבל הליטאי קלע גם את זה. בהתקפה העוקבת הקפטן של האורחת, מתאו פאצ’ביצ’יוס, נפצע לאחר עבירה של סקאפינאסב, הצוות של ירושלים הגיע לעזור לליטאי לרדת מהמגרש.

בחזרה לכדורסל, עוד שלשה של זוסמן (3 מ-3 ל-3) הגדילה בחזרה את היתרון, אבל וואטרמן עם שלשה משלו צימק בחזרה את ההפרש לנקודה. מאז שהארפר ירד לנוח ההתקפה של ירושלים לא זורמת, אחרי שתי נקודות קשות של ווינסטון הגיע סל ועבירה לזכות ריהארד שהשווה את התוצאה, איבוד של לאמב שהוביל לשתי נקודות קלות החזירו את היתרון לאורחים, עוד איבוד הפעם של ווינסטון רגע לפני ההפסקה וזה 54:56 לטובת נפטונאס.

אנתוני לאמב (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

אוסטין וויילי (מיכל בן גיגי)

רבע שלישי 82:83 לנפטונאס

הקבוצה של יונתן אלון לא עלתה טוב למחצית השנייה אחרי שתי דקות בלי נקודות כשהאורחים כבר הצליחו לעלות ליתרון של שש נקודות, שלשה של הארפר עצרה את הסחף. עבירה בלתי ספורטיבית של זוסמן הובילה את האורחים ליתרון של שבע נקודות, ולמרות שהישראלי החזיר שתי נקודות מהצד השני, הליטאים פשוט עלו טוב יותר למחצית וזה כבר יתרון דו ספרתי לטובתם, יונתן אלון לקח פסק זמן כדי לעורר את שחקניו.

מינדאוג’אס עם עוד שלשה הביא ליתרון שיא של 14 נקודות, שלשה של לאמב ו-5 נקודות רצופות של הארפר החזירו את ההפרש לחד-ספרתי. התעוררות של הירושלמים לקראת סוף הרבע צימקה את ההפרש, וסל באזר של ווינסטון קבע את תוצאת הרבע על 82:83 לטובת נפטונאס

יובל זוסמן זורק לשלוש (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

ג'ארד הארפר (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

רבע רביעי: 93:110 להפועל ירושלים

לראשונה הערב המארחת חזרה מהפסקה בין רבעים טוב יותר מיריבתה ועם ריצת 0:9 כבר בפתיחה, יחד עם 6:0 בסוף הרבע הקודם, שבע מתוכם של איש המשחק הערב, קאסיוס ווינסטון, המארחת עלתה ליתרון השיא שלה הערב, שמונה נקודות.

הקבוצה מליטא ניסתה לחזור למשחק בעזרת שלשות אבל כל שלשה שלהם נענתה בקליעה מהצד השני. ושתי שלשות רצופות של ווינסטון והארפר העלו את היתרון לדו ספרתי לראשונה במשחק, ונפטונאס פשוט חסרת תשובות להתקפה של הירושלמים. שבוספו של דבר ניצחו 93:110 להפועל ירושלים.