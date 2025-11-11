ימאל נגרע מסגל ספרד, שזועמת על ברצלונה

ההתאחדות הספרדית זועמת על ברצלונה ולאמין ימאל, כאשר היא פרסמה היום (שלישי) הודעה חריגה ובה הביעה את "הפתעתה ואי שביעות רצונה" לאחר שנודע לה כי הכוכב עבר בדיקות וטיפול רפואי באותו בוקר שבו החל ריכוז הנבחרת.

בהודעה הרשמית נמסר כי ימאל שוחרר מהסגל לקראת משחקי הנבחרת מול גאורגיה וטורקיה, תוך פירוט מדויק של השתלשלות האירועים. על פי ההתאחדות, השירותים הרפואיים של הנבחרת גילו רק בשעה 13:47 ביום שני, מועד פתיחת מחנה האימונים הרשמי, כי ימאל עבר הליך פולשני לטיפול בכאבים במפשעה, באותו בוקר ממש.

ההליך בוצע ללא כל עדכון מוקדם לרופאי הנבחרת, והם למדו על פרטיו רק בשעה 22:40 בלילה, אז קיבלו דו"ח רפואי ובו נכתב כי ההמלצה היא מנוחה מוחלטת של 7 עד 10 ימים. בהודעה נכתב עוד: “נוכח הסיטואציה, ותוך מתן עדיפות לבריאותו, ביטחונו ורווחתו של השחקן, ההתאחדות הספרדית לכדורגל החליטה לשחרר את השחקן מהסגל הנוכחי".

ימאל ודה לה פואנטה (IMAGO)

ההתאחדות חתמה את ההודעה באיחולי החלמה לשחקן: "אנחנו מאחלים לו התקדמות חיובית, החלמה מהירה ומלאה". בתקשורת הספרדית מסבירים: “להתאחדות יש את הזכות להרגיש נעלבת מכך שברצלונה לא הודיעה לה מוקדם יותר על ההליך של לאמין ימאל, כשם שלברצלונה יש את הזכות לחשוב שזהו הרגע המתאים לבצע את ההליך. היחסים בין הצדדים מתוחים זה מכבר”.

בתוך כך, קודם לכן המועדון קיבל ביקור מיוחד מהמנתח הבלגי הנודע ארנסט שילדרס, מומחה לפציעות באגן ובמפשעה, בדיוק סוג הבעיה שממנה סובל לאמין ימאל בשבועות האחרונים. למרות שהקיצוני הצעיר חזר לרמתו הגבוהה ביותר, הוא עדיין חש לעיתים כאבים קלים, ולכן המועדון ביקש להתייעץ עם אחד מהמומחים הגדולים בעולם בתחום. שילדרס, מנתח אורתופדי בעל שם עולמי המתמחה בניתוחים פולשניים של ירך ומפשעה, נחת בברצלונה כדי לקיים פגישה עם ריקרד פרונה, רופא הקבוצה, במתחם המועדון.

שילדרס, שביצע יותר מ־3,000 ארתרוסקופיות ירך, מביא איתו ניסיון ברמה הגבוהה ביותר בטיפול בפציעות מורכבות בירך ובאזור האגן, במיוחד בקרב ספורטאי עילית. הוא נחשב לסמכות מובילה בכל הנוגע לכאבים במפשעה, לשרירי הירך האחוריים (המסטרינגים) ולחיבורי האגן, והיה חלוץ בפיתוח טכניקות ניתוחיות חדשניות השומרות על העצבים באזור הירך האחורית. שיטותיו סייעו לשחקני כדורגל מהשורה הראשונה בעולם לחזור למגרשים כשהם בכושר שיא.

בנוסף, שילדרס פיתח טכניקות חדשות לטיפול בבעיות במפשעה בקרב ספורטאים, המאפשרות חזרה מהירה ויציבה יותר למגרש, בדיוק מה שלאמין ימאל צריך כדי להתגבר לחלוטין על הפציעה.

גורמים במועדון הדגישו כי פגישות רפואיות בין-לאומיות מסוג זה הן נוהל שגרתי בברצלונה, שם שומרים על קשרים עם מומחים בעלי שם עולמי לצורך השוואת אבחנות או שיתוף ידע קליני. במקרה זה, ביקורו של שילדרס קשור ישירות לפציעה שממנה סובל ימאל, ולכן המועדון ביקש לשמוע את דעתו של מנתח בעל מוניטין בין-לאומי, המתמחה בדיוק בסוג זה של פציעות. הקיצוני הצעיר של ברצלונה, על אף הכאבים הקלים, שומר על רמה גבוהה במיוחד וממשיך להתקרב לגרסה הטובה ביותר שלו, זו שהפכה אותו לאחת התגליות הגדולות של הכדורגל האירופי.