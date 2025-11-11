ממשיכה לשקוע: מכבי ת"א הפסידה לפנרבחצ'ה

יש דברים בטוחים בחיים, וכנראה שבתקופה האחרונה הצטרף משהו נוסף אליהם, כאשר שוב מכבי תל אביב נקלעה לפיגור דו ספרתי גדול, שוב מחקה אותו והייתה קרובה, אך פעם נוספת מפסידה במאני טיים, כשהיום (שלישי) הצהובים פתחו את השבוע הכפול ביורוליג עם 84:75 לפנרבחצ’ה, זאת במסגרת המחזור העשירי במפעל.

החניכים של עודד קטש לא מציגים יכולת גבוהה ביורוליג ואף בליגה, כשהם הגיעו למשחק הערב במינכן אחרי ניצחון לא משכנע על אליצור נתניה. הערב, מכבי פגשה יריבה עם אקסים מוכרים, כשעל הקווים נמצא שאראס, ועל הפרקט כמובן שיחקו בונזי קולסון ו-ווייד בולדווין, כאשר שניהם לא התחילו בחמישייה, אך האחרון נכנס היטב, קלע 17 והוביל את קבוצתו לניצחון.

המשחק עצמו היה חלש ומבולגן בפתיחה ועם סקור נמוך, כשהקבוצות קלעו באחוזים נמוכים והתקשו, אך בכל זאת, אפשר להגיד גם כרגיל, הצהובים לא היו טובים והטורקים הובילו 15:20 אחרי 10 דקות. ברבע השני אלופת היורוליג, שפתחה את העונה לא בצורה שציפתה, כבר ברחה ליתרון דו ספרתי, 30:40.

בונזי קולסון (IMAGO)

ווייד בולדווין (IMAGO)

ברבע השלישי זה היה דקות של ריצות, הקבוצות החליפו סלים, זה התחיל עם הטורקים שהובילו 0:8, בולדווין נכנס לקצב ובשיא זה היה 35:55 לפנר, 20 הפרש ומפה היה נראה שהדרך להפסד צהוב הוא בלתי נמנע. אולם, מכבי לא אמרה נואש, רומן סורקין התעורר, כמו גם ג’יילן הורד והורידו לתשע הפרש בלבד, 65:56.

הרבע האחרון היה הפכפך, מותח וקצבי. היתרון עבר מצד לצד בדקות הראשונות, הצהובים כבר היו ביתרון קטן, 70:71 ואולי קיוו לשמור על כך ולהשיג ניצחון מפתיע, אך שוב נפלו ברגעי המאני טיים, הטורקים מנגד השלימו ריצת 0:6 ומשם הם כבר שמרו על היתרון ומכבי תל אביב הפסידה פעם נוספת, 84:75.

כאמור, הצהובים המשיכו לשקוע, כשהם מתקרבים אט אט למקום האחרון ועשויים אף לרדת לשם בסוף המחזור, כאשר אם וילרבאן תנצח את מילאנו מחר, זה יקרה. למכבי אין יותר מדי זמן לשכוח מההפסד, כאשר כבר בעוד יומיים הם יפגשו את באסקוניה, שהפסידה להפועל ת”א היום. אגב, ביום שני, לקטש מצפה משחק מסקרן לא פחות, כאשר הדרבי התל אביבי ישוחק במסגרת ליגת ווינר סל.

רומן סורקין (IMAGO)

קלעו לפנרבחצ’ה: ווייד בולדווין 17 נקודות, דבון הול 15 נק’ ו-6 ריב’, טאלן הורטון טאקר 13 נק’, בונזי קולסון 12 נק’, ניקולו מלי 8 נק’, מיקאל יאנטונן 7 נק’ ו-6 ריב’, קם בירץ’ 6 נק’, טריק ביברוביץ’ 4 נק’, ארמנדו בקוט 2 נק’.

קלעו למכבי ת”א: רומן סורקין 22 נק’ ו-8 ריב’, ג’יילן הורד 13 נק’ ו-10 ריב’, ג’ף דאוטין ג’וניור 8 נק’, לוני ווקר 7 נק’, טי ג’יי ליף (5 ריב’) ו-וויל ריימן 6 נק’, גור לביא 5 נק’, ג’ימי קלארק, תמיר בלאט, ג’ון דיברתולומאו ואושיי בריסט 2 נק’ כל אחד.

רבע ראשון: 15:20 לפנרבחצ’ה

חמישיית פנרבחצ’ה: דבון הול, ניקולו מלי, טריק ביברוביץ’, טאלן הורטון טאקר וקם בירץ.

חמישיית מכבי תל אביב: לוני ווקר, תמיר בלאט, ג’יילן הורד, רומן סורקין ואושיי בריסט.

מכבי השיגה את הכדור הראשון, אך בלאט החמיץ, כשמנגד טאקר פספס ובריסט שם לייאפ ראשון במשחק, הול וסורקין החליפו סלים, טאקר צלף את השלשה הראשונה של הטורקים ובירץ’ עשה 4:7, כשאז הקבוצות המשיכו להחליף עד 10:13. ווקר סחט עבירה, ניגש לקו ודייק את כל השלוש, בולדווין נכנס אל הפרקט וצלף שלשה גדולה, קלארק קלע שתיים מהעונשין, קולסון ובולדווין ענו עם ארבע נקודות וחתמו את הרבע.

אושיי בריסט (Begum Unal)

לוני ווקר (IMAGO)

רבע שני: 30:40 לפנרבחצ’ה

דאוטין ג’וניור פתח את הרבע עם שתי נקודות, אך אז הטורקים השלימו ריצת 0:7 וברחו ליתרון דו ספרתי ראשון, 17:27. הצהובים החטיאו שלוש פעמים, כולל שתי שלשות, עד שסורקין אסף ריבאונד וקלע, מלי צלף שלשה מנגד, ג’ונדי והורד קלעו ארבע נקודות, אך טאקר צלף שלשה והחזיר לדו ספרתי, 23:33. בירץ’ ולביא החליפו סלים, טאקר ענה עם סל אנד וואן מנגד, כשאז בליא צלף את השלשה הראשונה בצהוב, אך רק כדי לראות את הול קולע על הבאזר ועושה דו ספרתי בירידה להפסקה.

אושיי בריסט (IMAGO)

רומן סורקין שם לייאפ (Begum Unal)

רבע שלישי: 56:65 לפנרבחצ’ה

הטורקים פתחו נהדר את הרבע עם ריצת 0:8 אדירה, טי ג’יי ליף קלע את השתיים הראשונות בצהוב, אך הול צלף שלשה ועשה 32:51. הורד קלע מחוץ לקשת, בפעם השנייה בלבד בצהוב, בולדווין השיב מנגד עם ארבע נקודות, 35:55 לפנר. הקבוצות החליפו סלים, הצהובים הגיבו עם ריצת 0:8 וצמצמו את ההפרש ל-10 בלבד. מלי ובולדווין קלעו חמש נקודות רצופות, אך אז ריימן צלף שלשה גדולה על הבאזר אנד וואן וחתם את הרבע.

תמיר בלאט בפעולה (IMAGO)

ג'ימי קלארק (Begum Unal)

רבע רביעי: 75:84 לפנרבחצ’ה

ריימן פתח את הרבע עם שתי נקודות, הורד דייק פעמיים מהעונשין, אך אז החטיא דאנק קל, קולסון דייק פעם אחת מהקו ואז בלאט צלף שלשה גדולה והוריד את ההפרש לשתיים בלבד, כשאז סורקין קלע סל אנד וואן וזה שוויון, 66:66. הצהובים עלו ליתרון, 70:71, אך אז הטורקים השלימו ריצת 0:6 והפכו את התוצאה, 71:76 לפנר. הקבוצות החליפו סלים ולוני ווקר הוריד לחמש הפרש, אך אז הטורקים השלימו ארבע נקודות והבטיחו את הניצחון.

ווייד בולדווין (IMAGO)