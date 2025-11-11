יום שלישי, 11.11.2025 שעה 12:47
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

קאסורלה חשף: כמעט איבדתי את הרגל שלי

הספרדי התראיין וסיפר על הפציעה שכמעט עלתה לו בסיום הקריירה: "היה לי נמק של 11 ס"מ באכילס". וגם: המחווה המרגשת של ארסן ונגר בתקופתו בארסנל

סנטי קאסורלה (IMAGO)
סנטי קאסורלה (IMAGO)

סנטי קאסורלה חוזר לתקופת נעוריו בריאל אוביידו. הקשר הספרדי, שעזב בגיל צעיר לאנגליה, רצה תמיד לחזור הביתה. כעת, אחרי קריירה שנמשכה יותר מ-20 שנים, הצליח להגשים את החלום להחזיר את המועדון לליגה הראשונה ושב לשחק במדיו.

בראיון ל-’לאקיפ’ סיפר קאסורלה על מחשבותיו לקראת העתיד, כשבגיל 40 הוא עדיין לא יודע מה יעשה בתום העונה: "כנראה שזו תהיה השנה האחרונה שלי. הצעירים עוקפים אותי בצעדים גדולים וצריך לדעת מתי לפרוש. אני רוצה ליהנות, לחוות את הרגעים האחרונים ולטפל בעצמי. שחקנים לשעבר תמיד אמרו לי: 'שחק כל עוד אתה יכול, כי כשתפרוש תתגעגע מאוד לשגרה'. כשאפרוש, אמשיך להיות חלק מהעולם הזה בדרך כזו או אחרת".

על האפשרות להפוך למאמן בעתיד אמר: "כרגע אני לא רואה את עצמי כמאמן. כשפגשתי את צ'אבי בקטאר הוא אמר לי: 'גם אני לא רציתי, אבל קורס המאמנים העיר בי משהו'. אז אוציא את התעודה ונראה אם אני באמת אוהב את זה".

ניקו וויליאמס עם שער ענק מנצח את אוביידו

קאסורלה חווה תקופה קשה במיוחד בזמן ששיחק בארסנל. הכול התחיל במשחק ידידות מול צ’ילה ב-2013: "קיבלתי מכה ששברה לי עצם בכף הרגל. אז התחלתי לקבל זריקות סטרואידים להקלת הכאב, אבל עם הזמן זה הפך לבלתי נסבל. שיחקתי כמעט בדמעות, כשהורדתי את הנעליים אמרתי לרופא שחייבים למצוא פתרון. ונגר התקשר אליי ואמר: 'אני יודע שמחר אתה עובר ניתוח ושהחוזה שלך מסתיים בקיץ. הכנתי לך הארכה לעונה נוספת. תהיה רגוע, תתמקד בהחלמה'. לעולם לא אשכח את המחווה הזאת".

אבל ההחלמה של הספרדי הייתה רחוקה מלהיות פשוטה. "העור שלי היה הרוס ממספר רב של זריקות, הוא מת ולא נרפא ואז הצטברו עוד ועוד בעיות. במהלך אחד הניתוחים נדבקתי בזיהום חיידקי, משם התחיל הסיוט. נותחתי כמעט מדי חודש, 11 פעמים בסך הכול, ואף אחד לא הבין מה קורה. כשחזרתי לספרד לחוות דעת נוספת, גילו שיש לי נמק בגיד האכילס באורך 11 ס"מ.

סנטי קאסורלה במדי ארסנל (IMAGO)סנטי קאסורלה במדי ארסנל (IMAGO)

"באנגליה אמרו לי שאני עלול לאבד את הרגל מהברך ומטה. הרופא הספרדי שלי הרגיע אותי. אנשים אמרו שאני ממעיט בחומרת הפציעה, אבל דווקא ההכחשה הזו עזרה לי להישאר אופטימי. הבדיקות הראו שהזרוע השמאלית שלי הכי מתאימה להשתלה, ושם היה לי קעקוע של הבת שלי, עכשיו יש לי את החצי השני שלו על הרגל. היום אני מחייך לנוכח הסימן הקטן הזה של הגורל”. שיתף הקשר.

מאז אותה תקופה קשה הקריירה שלו שוב המריאה, והוא חזר להיות שחקן נבחרת ספרד. "החיים נתנו לי הרבה. רק לשחק במונדיאל 2014 מחק חלק גדול מהסבל. המעבר לארסנל היה ההחלטה הטובה ביותר בחיים שלי, שם באמת העריכו אותי. בספרד, אם אתה לא בברצלונה או ריאל מדריד, קשה לזכות באותה יוקרה". אחרי שני עשורים בחלק העליון של הכדורגל, סנטי קאסורלה מסתכל אחורה בגאווה, כסמל של התמדה, כישרון ואהבה טהורה למשחק.

סנטי קאסורלה במדי נבחרת ספרד (IMAGO)סנטי קאסורלה במדי נבחרת ספרד (IMAGO)
