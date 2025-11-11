בב"ש ינצלו את הפגרה לפגישות עם מסיימי חוזה

כמו כל קבוצות ליגת העל, גם שחקני הפועל באר שבע יצאו לחופש עד השבוע הבא, כאשר אתמול (שני) השתתפו אלו שנשארו בישראל בחתונתו של שי אליאס, שנישא לבחירת ליבו, כל זאת מספר ימים לאחר המשחק האחרון של הקבוצה, אותו 2:2 נגד אשדוד בטרנר.

בבאר שבע ינצלו את הפגרה כדי לקיים מספר פגישות לגבי שחקנים שמסיימים חוזה לגבי העונה הבאה, כמו גם מאמן הקבוצה רן קוז'וק שלא מחזיק בחוזה לעונה הבאה. “מאלו שמסיימים חוזה בקיץ ואנחנו רוצים אותם לעונה הבאה, יש רצון הדדי להמשכיות. הדברים יסתדרו, אבל לא ננהל את זה בתקשורת”, אמר גורם במועדון.

בינתיים, בית הדין של ההתאחדות לכדורגל קנס את באר שבע ב-1,000 שקלים, בעקבות זריקת כוס בדקה ה-31 במשחק האחרון נגד מ.ס. אשדוד. ב”ש מוליכה את הטבלה למרות המעידה, לאחר שמכבי ת”א לא ניצלה זאת והובסה עם 6:2 נגד בית”ר ירושלים בבלומפילד.