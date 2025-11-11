אכזבה גדולה במכבי מלאזטיץ' בסיפור ניקולאסקו

האמת היא אחת – כולם ציפו שיון ניקולאסקו יפתח מול בית”ר ירושלים ביום ראשון האחרון. אי אפשר לקבוע הרי שאם זה היה קורה, התוצאה הייתה אחרת, אבל אם לא מספיקה התבוסה המבזה 6:2 בבלומפילד, כעת האלופה צריכה להתמודד עם המשבר סביב החלוץ המולדובי בנוסף לאירועים שהתרחשו במשחק מול הקבוצה של ברק יצחקי.

במכבי ת”א קיימת אכזבה גדולה של מספר לא מבוטל של גורמים מהמאמן, ז’רקו לאזטיץ’, בכל הנוגע לסיפור ניקולאסקו. לפני למעלה משבועיים המנהל המקצועי, בן מנספורד, יזם שיחה בין השלושה ושם ביקש מהמאמן ומהחלוץ לצאת לדרך חדשה – זאת על רקע המשבר והמתיחות הגדולה ביניהם אשר נחשפו בפודקאסט מכבי ת”א בערוץ הפודקאסטים של ONE.

לאחר השיחה סוכם כי הם יוצאים לדרך חדשה וכי ניקולאסקו יתחיל לקבל דקות כאשר המסלול בהמשך להרכב היה ברור – אותו מסלול שנקבע בתחילת הקיץ כאשר החלוץ המולדובי הוחתם כשחקן הרכש הבכיר הראשון של המועדון. בסופו של דבר לאזטיץ’ סיים את העונה הקודמת כשהוא מבקש חלוץ מסוג שונה ממה שהיה לו בקבוצה. הוא רצה חלוץ זר עם נוכחות, שיכול לתת דברים אחרים ממה שנתנו החלוצים הקודמים.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

לכן במכבי ת”א בחרו בניקולאסקו ולא סתם הוא הגיע כאחד משחקני הרכש הראשונים של הקיץ כאשר מבחינת המועדון, הוא ומוחמד עלי קמארה סומנו כשני השחקנים הבכירים ביותר של הקיץ מתוך מחשבה שהם נכנסים ישירות אל ההרכב ומסדרים בעיות או דרישות שהיו למאמן בסיום העונה הקודמת. לכן כאשר לאזטיץ’ המשיך לא לתת דקות לשחקן גם אחרי שהחלים מפציעה, החלה מתיחות גדולה והכעס הצטבר אצל לא מעט גורמים במכבי ת”א.

ההחלטה שלו לא לפתוח איתו נגד בית”ר עוד הייתה איכשהו עוברת אם הוא היה נכנס בסדרת החילופים הראשונה, אך לאזטיץ’ לא השתמש בו כלל. הוא העדיף שוב להזיז את דור פרץ לעמדת החלוץ ואח”כ שם בעמדה הזו את קרווין אנדרדה, מה שכמובן שלח את ניקולאסקו עצבני מאוד הביתה והמסלול כעת הופך להיות ברור והפוך לחלוטין ממה שחשבו במועדון בתחילת הקיץ.

אם ניקולאסקו לא יתחיל לקבל דקות בהרכב לאחר הפגרה וימשיך לא להיספר על ידי לאזטיץ’, לא יהיה מנוס מפרידה בחלון ההעברות של ינואר. אגב, כבר ב-24.10 פורסם לראשונה ב-ONE כי לאזטיץ’ כפי שהדברים נראים, ירצה לקבל חלוץ חדש בינואר אם אחד החלוצים לא יתפוס את ההזדמנות שניתנת לו וכרגע זה האירוע למעט ניקולאסקו, שלא מקבל ממנו דקות משחק.