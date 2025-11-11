אדירה: הפועל ת"א חגגה עם 89:114 על בסקוניה

תצוגת תכלית התקפית. הפועל תל אביב הגיעה למשחק הערב (שלישי) לאחר שהפסידה את גביע ווינר להפועל ירושלים, ולמרות שהיא באה כפייבוריטית נגד בסקוניה, אף אחד לא ציפה שהיא תפרק אותה 89:114, כשאלייז’ה בראיינט קולע 24 נקודות והיא לא מחטיאה מהקו עד סוף הרבע הרביעי. הקבוצה הישראלית חזרה לפחות זמנית לפסגת היורוליג.

עשר הדקות הראשונות התאפיינו בעיקר במשחק צמוד, אך בשמירה של האדומים על היתרון בזכות נוכחות אדירה של דן אוטורו בריבאונד ההתקפה. רגע לפני סיום הרבע, כריס ג’ונס קלע סל אדיר מחצי מגרש, מה שסימן את הבאות לרבע השני, אותו הקבוצה הישראלית הצליחה לסיים עם יתרון דו ספרתי הודות ליכולת נהדרת של בראיינט ו-ואסיליה מיציץ’.

ברבע השלישי, לואאו קארוט המשיך לסחוב את הספרדים בניסיון לחזור למשחק, אך המארחת הצליחה לשמור על היתרון הדו ספרתי. הבסקים עשו סימנים של ניסיון לחזור ברבע הרביעי, אך הפועל הייתה ביום גדול, בראיינט לא הפסיק לקלוע וההתמודדות הסתיימה בלא פחות מ-25 הפרש לאדומים.

החבורה של דימיטריס איטודיס הראתה היום את הפוטנציאל ההתקפי האדיר שלה, כפי שעוד לא הראתה העונה. עם נוכחות כזאת מרשימה בריבאונד, אחוזים מדהימים מהקו ושיא נקודות עונתי, נראה שזאת לא בושה להגיד שהפועל תל אביב באמת בין הפייבוריטיות לקחת את הגביע העונה במפעל הבכיר באירופה.

קלעו להפועל תל אביב: אלייז'ה בראיינט 24 נקודות, אנטוניו בלייקני וכריס ג'ונס 15 כ”א, ואסיליה מיציץ' וקולין מלקולם 11 כ”א, דן אוטורו וטיילר אניס 10 כ”א, ג'ונתן מוטלי 8, בר טימור וגיא פלטין 3 כ”א, טאי אודיאסי ואיש וויינרייט 2 כ”א.

רבע ראשון: 24:26 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: ג׳ונתן מוטלי, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, ואסיליה מיציץ’ ודן אוטורו.

חמישיית בסקוניה: קובי סימונס, ראפא ויאר, חמידו דיאלו, רודיונס קורוקס וחליפה דיופ.

עם פתיחת ההתמודדות, ראפא ויאר קלע שתי נקודות ראשונות עבור האורחת. דן אוטורו ניגש לקו ושם את שתי הזריקות בפנים, התקפה לאחר מכן, אוטורו הסתער על ריבאונד ההתקפה והעלה את האדומים ליתרון ראשון. אחרי חילופי קליעות בין הקבוצות, אלייז’ה בראיינט הכניס נקודות ראשונות בלייאפ. התקפה יפה של הפועל הסתיימה בסל של ג’ונתן מוטלי בצבע.

דימיטריס איטודיס (הפועל "IBI" תל אביב)

בסקוניה יצאה להתקפה שהסתיימה בשלשה בצד השני, אך הקצב המהיר נמשך עם צליפה של ואסיליה מיציץ’ מחוץ לקשת, שעשתה 9:13. אוטורו המשיך ללהוט עם עוד ריבאונד התקפה וסל, מתאו ספניולו הגיב עם שתי נקודות ביד שמאל. קולין מלקולם הכניס ארבע נקודות משתי התקפות של הקבוצה הישראלית, כשבתווך קובי סימונס שם שתיים משלו. כריס ג’ונס סגר את הרבע עם סל אדיר מחצי מגרש.

אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

רבע שני: 48:58 להפועל תל אביב

ג’ונס קלע מחצי מרחק, רודיונס קורוקס שם שתיים בצד השני. אנטוניו בלייקני הלך לשלוש זריקות והכניס את כולן. בראיינט צלף מחצי מרחק, סימונס הסתובב וקלע סל קשה. בלייקני יצא להתקפה וקלע שתיים מהצד. לואאו קבארוט קלע שתי נקודות, סחט עבירה וצמצם את הפער לחמש. בראיינט היה בכושר נהדר וצלף שלשה. אוטורו נכנס בעוצמה והכניס שתיים, ממדי דיאקיטה לא נתן להפועל לברוח עם שתי נקודות בצד השני. מיציץ’ יצא למהלך של סל ועבירה והעלה את האדומים ל-44:53. איש וויינרייט סיים מהלך אלי-הופ יפה של הקבוצה הישראלית. מיציץ’ קבר עוד שלשה והעלה את האדומים ליתרון דו ספרתי ראשון.

ואסיליה מיציץ' מנסה לחדור לסל (הפועל "IBI" תל אביב)

רבע שלישי: 74:86 להפועל תל אביב

מוטלי הכניס את שתי הנקודות הראשונות של המחצית השנייה, קבארוט הגיב עם שלשה בצד השני. הפועל המשיכה להצטיין מהקו כשמיציץ’ שם את שתי הזריקות שלו. האדומים רצו שוב ליתרון דו ספרתי הודות לסלים של מוטלי ומלקולם, קבארוט המשיך להצטיין בצד השני. הקבוצה הישראלית המשיכה להיות ב-100% מהקו כשבראיינט הכניס שתיים. הקבוצה הבסקית הייתה במומנטום וצמצמה את הפער שוב לחמש בלבד. התקפות טובות של הפועל בהובלתו של בראיינט שיצא למהלך של סל ועבירה, החזיר את היתרון הדו ספרתי.

רבע רביעי: 89:114 להפועל תל אביב

ג’ונס פתח את עשר הדקות האחרונות עם שלשה, דיאלו הגיב עם שתיים. בלייקני צלף מחוץ לקשת, בראיינט המשיך לככב והעלה את הפועל ליתרון שיא של 20 נקודות. הקבוצה הספרדית הראתה סממנים של חזרה בהובלתו של דיאקיטה, אך משם, גיא פלטין ובר טימור צלפו שלשות נהדרות, והפועל ת”א סיימה את המשחק עם לא פחות מ-25 הפרש, הגבוה שלה ביורוליג עד כה.