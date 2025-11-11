בספרד ניתחו: האם מסי יכול לחזור לברצלונה?

ליאו מסי וברצלונה. ברצלונה וליאו מסי. סיפור שנראה היה שלא יסתיים לעולם, או לפחות לא יסתיים בצורה הדרמטית שבה הכל נגמר באותו יום גורלי, 5 באוגוסט 2021. כעת, יותר מארבע שנים לאחר מכן, השחקן הטוב בהיסטוריה ניצל את הפגרה הבין-לאומית כדי לבקר בקאמפ נואו, האצטדיון שבו חווה אין ספור רגעים של אושר (וגם לא מעט כאב). הביקור המפתיע הזה גורם לאוהדי בארסה רבים לשאול את עצמם האם באמת קיימת אפשרות שהארגנטינאי ישוב ללבוש את החולצה של הקבוצה.

אינטר מיאמי – המכשול העיקרי

מסי האריך את חוזהו באינטר מיאמי רק לפני כמה שבועות, עד לסוף 2028, אז יהיה בן 41. עם זאת, המשמעות אינה שברצלונה תצטרך להמתין עד תום החוזה כדי לנסות “להחזירו הביתה”, שכן קיימות דרכים אחרות. אם חושבים על אפשרות לצרפו כבר בחלון ההעברות של ינואר, יש לקחת בחשבון את מועדי סיום העונה ופתיחתה מחדש בליגת ה־MLS.

לאחרונה, במשחק שבו כבש מסי שני שערים ובישל אחד (שהיה ה־400 שלו בקריירה), קבוצתו של דייויד בקהאם הביסה את נאשוויל 0:4 והעפילה לחצי גמר המזרח בליגת ה־MLS, שכן עונת הכדורגל בצפון אמריקה מסתיימת עם תום השנה הקלנדרית, בניגוד לאירופה.

ליאו מסי חוגג (IMAGO)

הפורמט של הפלייאוף הוא של משחקי נוקאאוט בודדים עד לגמר, כך שהמועדון הנוכחי של זוכה שמונת כדורי הזהב ישאף להגיע לגמר הליגה האמריקאית שיתקיים ב־6 בדצמבר. משמעות הדבר היא שמסי צפוי להיות מחויב לאינטר מיאמי עד לתאריך זה בלבד. העונה הבאה בליגה האמריקאית תיפתח רק באמצע או סוף פברואר, מה שיותיר כמעט חודשיים שבהם הפרעוש לא ישחק משחקים רשמיים אם יישאר במיאמי.

האפשרויות של בארסה ל“ריקוד האחרון”

לאחר סיום העונה הנוכחית, מסי יוכל לנצל תקנה ייחודית בליגה האמריקאית, שמאפשרת לשחקנים לצאת להשאלה זמנית למועדון אירופי בתקופה שבין שתי עונות, כפי שעשו בעבר תיירי הנרי, לנדון דונובן ואף דייויד בקהאם עצמו. עם זאת, מאחר שבספרד חלון ההעברות נפתח רק בינואר, האפשרות הזו תהיה מסובכת לביצוע, שכן מדובר בתקופה קצרה של כחודש בלבד.

החלום הגדול ביותר, והאפשרות ההגיונית ביותר ל“ריקוד האחרון”, עשויה להיות השאלה בת שישה חודשים לפני מונדיאל 2026. מהלך כזה עשוי להיות מועיל לכל הצדדים: ברצלונה תקבל את מסי לקאמפ נואו, ומסי יגיע למונדיאל בכושר משחק מלא כדי לנסות לזכות בכוכב הרביעי עם נבחרת ארגנטינה. עם זאת, יש לבחון האם מהלך כזה אפשרי במסגרת כללי הפייר פליי של הליגה הספרדית, והאם אינטר מיאמי, שתחפש באותם חודשים לזכות בתואר היבשתי הראשון שלה במסגרת גביע קונקאקא”פ תסכים לוותר עליו.

מיאמי תאפשר לו לעזוב זמנית? מסי (רויטרס)

אפשרות נוספת, אם כי רחוקה, היא שקיימת סעיף בחוזהו של מסי המאפשר לו להשתחרר במקרה של הצעה מברצלונה. זה לא נשמע בלתי סביר לגמרי, שכן כבר ב־2023, השנה שבה עבר לארה״ב, חזרתו לבארסה הייתה אופציה ממשית על השולחן, ומסי עצמו תמיד ראה בברצלונה את ביתו האמיתי.

“תרחיש לא סביר – אך החלום נשאר”

“על אף שהסבירות לכך שמסי יחזור לשחק ככדורגלן במדי ברצלונה נמוכה, בעיקר בשל גילו והיחסים שהתקררו עם הנהלת ז’ואן לאפורטה, הזכות לחלום על שובו של הבן האובד למקום שבו גדל היא לגיטימית ומרגשת. רבים מאוהדי בארסה, כמו גם מסי עצמו, עדיין מצטערים על כך שמעולם לא הצליח להיפרד מהמועדון ומהאוהדים על כר הדשא, כפי שחלם לעשות”, ניתחו בתקשורת הקטלונית.