ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

אכזבה בחולון: יכולים ללמוד הרבה מהמשחק הזה

חניכיו של פרנקו נכנעו 98:90 לקריית אתא, הפסדם הראשון בליגה, והפנים לעבר ב"ש/דימונה. במוקד: ההגנה והנושא המנטלי. וגם: היוזמה לבר קופרשטיין

|
מנפורד עם פרנקו (רועי כפיר)
מנפורד עם פרנקו (רועי כפיר)

אכזבה בחולון לאחר ההפסד (אמש) 98:90 לעירוני קריית אתא במסגרת המחזור החמישי של העונה בליגת העל בערב שבו הסגולים צהובים איבדו לא פחות מ-19 כדורים מול קבוצתו של אלדד בנטוב. חולוניה ירדה למאזן של שלושה ניצחונות אל מול הפסד בודד וכעת במועדון נותנים מבט לעבר משחקם שיהיה ביום שישי הקרוב נגד הפועל באר שבע/דימונה של רמי הדר במסגרת המחזור השישי. 

תחילה ההגנה. במועדון ידעו למה לצפות מקריית אתא שסופרת כבר שלושה ניצחונות בחמישה מחזורים, בכל זאת קבוצתו של בנטוב אימצה לעצמה זהות של קבוצות שמשחקות ביורוליג בקצב מהיר במיוחד עם לא מעט זריקות מעבר לקשת, חיתוכים ולמרות שכבר נכתב קצב משחק מהיר, כן הם משחקים כל כך מהר שהרוויחו את צמד המילים שצוין פעמיים. קריית אתא קבוצת התקפה נהדרת, בחולון ידעו ועדיין ספגו 98 נקודות, כשבקבוצה ציינו את העובדה שהם יכולים ללמוד הרבה מהמשחק. 

הנושא המנטלי שוב עלה אצל הסגולים צהובים שכן משחק שני ברציפות יריבתם מגיעה לכמות זריקות גבוהה יותר באופן נכבד, הפעם יריבתה של חולוניה זרקה 17 זריקות יותר במשחק שהסתיים בשמונה הפרש רק שהבעיה הגדולה יותר היא שהיריבות הן אלו שפותחות חזק יותר ומכניסות את חולוניה למצב רדיפה ובשני המשחקים האחרונים, נגד שולה בליגת האלופות של פיב"א ואתמול מול קריית אתא התוצאה הסופית הייתה זהה, כלומר הפסד. מי שנפגע ברוטציה בעקבות קצב המשחק המהיר היה עידן זלמנסון ששיחק רק שתי דקות היות והמשחק הלך לכיוון של פורוורדים מהירים מאוד. 

בנטוב: ״ידענו שאנחנו יכולים לנצח פה״

במועדון דיברו על העליות והמורדות שהיו להם והוסיפו כי הם תמיד חוזרים גם במשחקים שהם לא משחקים טוב, וזאת בזכות האופי, אך כאמור הפעם בשונה גם מההפסד לשולה חניכיו של פרנקו לא הצליחו להפוך את התוצאה. אחת המסקנות מהמשחק הייתה שהקבוצה צריכה לפתח יותר פיזיות ומודים כי חלק מהשחקנים יצטרכו יותר זמן בכדי להיכנס לעניינים כמו שצריך. חולוניה עד כה התמודדה עם לא מעט פציעות וכזכור ביצעה שינויים תוך כדי תנועה לפני שהעונה החלה ועוד במהלכה. 

הסגולים צהובים של פרנקו יודעים שביום שישי הקרוב הם יצטרכו לעשות יותר היות ומהמשחק מול חניכיו של בנטוב יצאו בתחושות שהם היו פחות טובים ובתום 40 דקות של כדורסל התחושה הייתה שקריית אתא הצליחה להוציא את הפועל חולון לחלוטין מהשטף, הקצב המהיר "הכאיב" במקום מסוים לקבוצה שכל פעם שהצליחה להתקרב ראתה את יריבתה מצליחה לברוח מחדש. כאמור ביום שישי הקבוצה תפגוש למשחק בית נוסף את הפועל באר שבע אליו יגיעו בר קופרשטיין ומשפחתו במשחק שבו כל הכנסותיו יתרמו למשפחה.

