כואב: אבדיה הבריק, פורטלנד הפסידה עם הבאזר

בכל משחק דני אבדיה מוכיח כמה שהוא כוכב, כמה שהוא מועמד ראוי לפרס השחקן המשתפר של העונה, ואולי אפילו שהוא ראוי לשחק במשחק האולסטאר, וכך קרה גם הלילה (בין שני לשלישי). הפורוורד הבריק פעם נוספת במדי פורטלנד, אל אלו נכנעו 115:112 לאורלנדו מג’יק בתום מותחן נפלא בפלורידה.

נתחיל קודם כל מהישראלי. אחרי שלהט נגד מיאמי והפסיד, הוא גם הבריק במשחק השני בפלורידה, אך עדיין לא יצא עם ניצחון. אבדיה קלע 27 נקודות, הוריד חמישה ריבאונדים, חילק חמישה אסיסטים וגם הוסיף עוד חסימה אחת, כל זאת ב-35 דקות על הפרקט.

דני קלע 7 מ-18 מהשדה, 4 מ-9 מעבר לקשת, 9 מ-10 מהקו ואיבד בסך הכל שני כדורים, כאשר בכל המשחק כולו משתי הקבוצות רק שיידון שארפ, חברו לקבוצה, קלע יותר ממנו עם 31 נקודות. אצל המג’יק, פאולו בנקרו קלע 28 נקודות, רק שאת ההצגה הגדולה גנב דזמונד ביין.

דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)

אז מה היה במותחן האדיר? נתחיל מכך שאבדיה קלע שתי שלשות מהירות ופורטלנד צימקה ל-110:108 פחות מדקה לסיום, שארפ צימק בעוד נקודה מהקו וג’רמי גרנט קבע 110:112 עם סל ועבירה 10 שניות לסיום. הדרמה לא נגמרה, כאשר בנקרו קלע אנד-וואן משלו, אך החטיא מהקו וזה 112:112 4 שניות לסיום.

ג’רו הולידיי איבד והכדור עבר למארחת קצת פחות משתי שניות לסיום, פרנץ ואגנר הוציא, ביין קיבל את הכדור מעבר לקשת ועם שלשה פשוט משוגעת על הראש של טומאני קמארה הוא קבע 112:115 לאורלנדו וניצח את המשחק, כשהוא הגיע ל-22 נקודות בעצמו.

דזמונד ביין עם שלשה משוגעת (רויטרס)