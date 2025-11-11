יום שלישי, 11.11.2025 שעה 12:45
 מזרח 
80%1133-117310דטרויט פיסטונס
75%872-9608ניו יורק ניקס
67%1076-11169פילדלפיה 76'
67%1068-10969קליבלנד קאבלירס
62%933-9478שיקגו בולס
60%1210-125510מיאמי היט
60%1189-119010מילווקי באקס
56%1031-10309אטלנטה הוקס
44%983-10229בוסטון סלטיקס
40%1164-115210אורלנדו מג'יק
38%973-9728טורונטו ראפטורס
33%1084-10749שארלוט הורנטס
11%1059-9689אינדיאנה פייסרס
11%1128-9899ברוקלין נטס
10%1273-113510וושינגטון וויזארדס
 מערב 
90%1096-121410אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
78%1003-10729סן אנטוניו ספרס
75%897-9958יוסטון רוקטס
70%1170-118210לוס אנג'לס לייקרס
60%1121-117110גולדן סטייט ווריורס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
50%1169-116710פיניקס סאנס
44%1086-10979פורטלנד בלייזרס
38%946-9298יוטה ג'אז
33%1084-10219ממפיס גריזליס
33%1107-10529סקרמנטו קינגס
30%1131-107510דאלאס מאבריקס
22%1016-9639לוס אנג'לס קליפרס
22%1087-9569ניו אורלינס פליקנס

כואב: אבדיה הבריק, פורטלנד הפסידה עם הבאזר

הישראלי פעם נוספת כיכב בגדול עם 27 נק', 5 אס' ו-5 ריב' וגם בלט בקאמבק הירואי של קבוצתו במאני טיים, אך ביין עם שלשה משוגעת קבע 112:115 למג'יק

|
דני אבדיה חודר בכוח (רויטרס)
דני אבדיה חודר בכוח (רויטרס)

בכל משחק דני אבדיה מוכיח כמה שהוא כוכב, כמה שהוא מועמד ראוי לפרס השחקן המשתפר של העונה, ואולי אפילו שהוא ראוי לשחק במשחק האולסטאר, וכך קרה גם הלילה (בין שני לשלישי). הפורוורד הבריק פעם נוספת במדי פורטלנד, אל אלו נכנעו 115:112 לאורלנדו מג’יק בתום מותחן נפלא בפלורידה.

נתחיל קודם כל מהישראלי. אחרי שלהט נגד מיאמי והפסיד, הוא גם הבריק במשחק השני בפלורידה, אך עדיין לא יצא עם ניצחון. אבדיה קלע 27 נקודות, הוריד חמישה ריבאונדים, חילק חמישה אסיסטים וגם הוסיף עוד חסימה אחת, כל זאת ב-35 דקות על הפרקט.

דני קלע 7 מ-18 מהשדה, 4 מ-9 מעבר לקשת, 9 מ-10 מהקו ואיבד בסך הכל שני כדורים, כאשר בכל המשחק כולו משתי הקבוצות רק שיידון שארפ, חברו לקבוצה, קלע יותר ממנו עם 31 נקודות. אצל המג’יק, פאולו בנקרו קלע 28 נקודות, רק שאת ההצגה הגדולה גנב דזמונד ביין.

דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)

אז מה היה במותחן האדיר? נתחיל מכך שאבדיה קלע שתי שלשות מהירות ופורטלנד צימקה ל-110:108 פחות מדקה לסיום, שארפ צימק בעוד נקודה מהקו וג’רמי גרנט קבע 110:112 עם סל ועבירה 10 שניות לסיום. הדרמה לא נגמרה, כאשר בנקרו קלע אנד-וואן משלו, אך החטיא מהקו וזה 112:112 4 שניות לסיום.

ג’רו הולידיי איבד והכדור עבר למארחת קצת פחות משתי שניות לסיום, פרנץ ואגנר הוציא, ביין קיבל את הכדור מעבר לקשת ועם שלשה פשוט משוגעת על הראש של טומאני קמארה הוא קבע 112:115 לאורלנדו וניצח את המשחק, כשהוא הגיע ל-22 נקודות בעצמו.

דזמונד ביין עם שלשה משוגעת (רויטרס)דזמונד ביין עם שלשה משוגעת (רויטרס)
שחקני אורלנדו בטירוף (רויטרס)שחקני אורלנדו בטירוף (רויטרס)
