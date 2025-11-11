"לשחק על החיים שלנו עם הגנה של אנדרדוג"

מכבי תל אביב תפגוש הערב (שלישי, 21:00) את פנרבחצ׳ה במסגרת המחזור העשירי של היורוליג שיהיה גם חציו הראשון של שבוע משחקים הכפול הרביעי של התחרות הבכירה של אירופה כאשר ביום חמישי חניכיו של עודד קטש “יארחו” את באסקוניה.

“אנחנו צריכים לבוא ולשחק על החיים שלנו עם הגנה של אנדרדוג”, אמרו בסביבת הקבוצה לקראת המפגש מול אלופת אירופה, התחושות שמביאות את אנשי הקבוצה לומר זאת נובעות ממצבה העגום של הקבוצה העונה ביורוליג כאשר במאזנה שני ניצחונות אל מול שבעה הפסדים.

במועדון הוסיפו: “לומר שאנחנו באים לנצח זה יומרני במצבנו. צריכים לתת הכל 40 דקות ולשחק כדורסל אגרסיבי, עד עכשיו זה לא היה”. מכבי תפגוש את קבוצתו של שארונאס יאסיקביצ׳יוס שזכתה ביורוליג בעונה שעברה ולאחר שביצעה לא מעט שינויים בסגל שאפילו מדגישים עוד יותר את מימד הפיזיות, הסייז והאגרסיביות מולם קבוצתו של קטש התקשתה עד כה העונה. “צריכים לזכור שאנחנו משחקים נגד אלופת אירופה ואסור לנו לתת כבוד כי אז נספור עוד הפסד”.

עודד קטש (שחר גרוס)

שלושה שבועות כפולים שוחקו עד כה, המאזן של מכבי תל אביב 6:0 כך שהצהובים עדין מחפשים את ניצחון הבכורה שלהם במפעל בשבוע כפול וכשמאזנם בכי רע בלשון המעטה הרי שהם לא יכולים לסיים שבוע נוסף עם שני הפסדים הרי כבר עכשיו הפער שנוצר בין הקבוצות שמדורגות בעשירייה הראשונה לקבוצתו של קטש רציני.

ג'יילן הורד (שחר גרוס)

“אנחנו במצב שלא טוב לאף קבוצה ובטח שלא למכבי תל אביב”, מסבירים במועדון שם מבהירים כי האיכויות של פנר ויש המון כמובן ידועות כמו גם הכישרון והצהובים מבחינתם מסכמים “צריכים לתת 200 אחוז ולקוות שזה יספיק להיות במשחק מההתחלה ולעשות מאמץ 40 דקות”.