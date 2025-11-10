חשד לאונס: שחקני ליגה לאומית וליגה א' נעצרו

בלשי משטרת שר”ת, בשיתוף לוחמי זרוע מג”ב תל אביב, עצרו היום (שני) שלושה חשודים במעורבות באונס תיירת מארצות הברית, כך לפי הודעת המשטרה. שניים מהחשודים שחקני כדורגל מהליגה הלאומית וליגה א’.

האירוע המדובר דווח למשטרת ישראל ב-1 בנובמבר, כאשר מוקד הדיווח נגע לאונס של תיירת בת 29 מארצות הברית. עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי תחנת שר"ת בחקירה.

במסגרת החקירה, הצליחו השוטרים להגיע לזהותם של החשודים, ואלה נעצרו. שלושת החשודים הם תושבי נתניה בשנות ה-20 לחייהם, אך האירוע אירע בתל אביב. הם הועברו לחקירה בתחנת משטרת שר”ת.

המשטרה צפויה להביא את שלושת החשודים מחר (שלישי) לדיון בפני בית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש להאריך את מעצרם לצורך המשך החקירה.

החשודים מכחישים את הנטען, ועורך דינם משה מרוז אמר בתגובה: “לא נראה מתקבל על הדעת שבחורה, תיירת או לא תיירת, עולה עם 3 גברים שהיא לא מכירה לפני כן לחדר בבית מלון. לא נראה שמישהו הכריח אותה לעלות. לא ציפתה שיקראו איתה תהילים שם”.

על פי גרסת אחד החשודים, הוא נפגש עם הבחורה בנמל תל אביב, וכשהם היו ביחד ביצעו אקטים מיניים. משם לטענתו השניים נסעו למלון, אליו הצטרפו שני חברים שלו, ולטענתו רק עם אחד מהשלושה היא סירבה לקיים יחסי מין.