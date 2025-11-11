יום שלישי, 11.11.2025 שעה 12:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
78%686-7849ז'לגיריס3
67%720-7639אולימפיאקוס4
67%773-8059מונאקו5
56%792-7859ברצלונה6
56%746-7169באיירן מינכן7
56%787-7819פנאתינייקוס8
56%731-7709ריאל מדריד9
56%812-8169ולנסיה10
44%733-7469אולימפיה מילאנו11
44%727-7129פנרבחצ'ה12
44%790-8019פאריס13
44%751-7179וירטוס בולוניה14
33%773-7439אנדולו אפס15
33%812-7789באסקוניה16
33%782-7409פרטיזן בלגרד17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

איטודיס לקראת בסקוניה: רוצים לחזור לעצמנו

הפועל ת"א תארח בסופיה את הספרדים ב-21:05 במטרה להתאושש מירושלים: "פוגשים יריבה מצוינת, שעם 3 ניצחונות ברצף". שלושת הפצועים באדום עדיין בחוץ

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

בסופו של דבר, הפועל תל אביב הפסידה בליגה, ביורוליג ובגביע ווינר שלושה משחקים בלבד, אבל שניים מהם היו הפסדים כואבים במיוחד. האחד היה למכבי תל אביב ביורוליג, והשני להפועל ירושלים רק לפני כמה ימים בגמר גביע ווינר, והאדומים ינסו לחזור למסלול ולשמור על המאזן המצוין באירופה כשיארחו בסופיה את בסקוניה היום (שלישי, 21:05).

מבחינה מקצועית, איטודיס ייאלץ להמשיך להסתדר ללא ים מדר, ברונו קבוקלו ותומר גינת שפצועים, מה שאומר שאם לא יהיו הפתעות גדולות והמאמן היווני יחליט לרשום את עוז בלייזר או איתי שגב ליורוליג, אז בר טימור וגיא פלטין אמורים להירשם בטופס המשחק.

המאזן של הפועל תל אביב במפעל הבכיר באירופה עומד על שבעה ניצחונות ושני הפסדים, כאשר את הפסגה הם כבר איבדו לאחר ההפסד לאולימפיאקוס, אך הם ינסו לפחות להמשיך שלא לתת לז’לגיריס ולכוכב האדום בלגרד לברוח. נזכיר, זו ההתחלה של שבוע כפול, כאשר לאחר בסקוניה האדומים ימריאו למינכן, שם פנרבחצ’ה תארח אותם בחמישי (21:00).

שחקני הפועל תל אביב (רדאד גשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בהפועל תל אביב מבינים את החשיבות של שבוע כפול שכזה, שייחתם לו עם אולי המשחק הכי גדול מכולם – דרבי נגד מכבי תל אביב בהיכל מנורה מבטחים. במועדון ינסו לנצח ולהמשיך לשרוד את התקופה עם הפצועים, כאשר תכף פגרת הנבחרות ומעט אחריה לאט לאט מדר, קבוקלו וגינת צפויים לשוב, אם הכל יילך כשורה וללא תקלות.

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “אנחנו חוזרים למשחק יורוליג ומצפים לחזור לעצמנו, בסקוניה יריבה שבאה לכאן לסופיה עם שלושה ניצחונות ברציפות, היא ניצחה את דובאי, אנדולו ואת בולוניה, היא קבוצה חדשה, אתלטית מאוד, שנבנתה הקיץ כדי לשחק בצורה אגרסיבית מאוד בשני צידי המגרש. היא משחקת בקצב גבוה, מזנקת לריבאונד, זו קבוצה שמשלבת צעירות, אתלטיות וניסיון. מפתחות? יש יותר מאחד, להיות יציבים ולשחק את המשחק שלנו בשני צידי המגרש, לעשות מהלכים חכמים ולתת לשחקנים לייצר את החופש שלהם”.

אחד מכוכבי הקבוצה העונה, דן אוטורו, שהתקשה נגד ירושלים ונקלע לבעיית עבירות לאורך כמעט כל המשחק, אמר: “יש לנו שבעה ניצחונות, אבל הכי חשוב זה להתמקד במשחק הבא. בסקוניה קבצה מצוינת והיא תבוא לאולם שלנו עם שלושה ניצחונות ברציפת, ולכן אנחנו צריכים להיות מוכנים להילחם. מסר לקהל? תבואו לעודד, בואו לראות כדורסל, זה כיף גדול, אני מקווה שנשחק חזק ונשיג את הניצחון”.

