יום שני, 10.11.2025 שעה 17:04
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

איגוד השופטים: הרחקת רועי משפתי מוצדקת

בוועדה המקצועית תמכו בהחלטה לשלוף כרטיס אדום לשוער הצהובים ("פגיעה שלא תוך כדי מאבק לכדור, דינה אדום") והצדיקו את הפנדל שנשרק נגד מכבי חיפה

רועי משפתי מורחק (שחר גרוס)
רועי משפתי מורחק (שחר גרוס)

בוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמו היום (שני) את המסקנות ממחזור המשחקים האחרון בליגת העל, והתמקדו באירועים שהתרחשו במשחק בין מכבי תל אביב לבית”ר ירושלים ובין הפועל חיפה להפועל פתח תקווה אתמול, ובמשחק של בני סכנין מול מכבי חיפה בשבת.

מכבי תל אביב - בית״ר ירושלים

“בדקה ה-58 החלטה נכונה לבעיטת עונשין וכרטיס אדום לשוער מכבי ת״א בגין עבירת אלימות, לאחר שנגח בפניו של שחקן בית״ר ירושלים. יודגש כי חוקת המשחק החריגה פגיעה מכוונת בפנים ובראש וקבעה כי פגיעה כזאת, שלא תוך כדי מאבק לכדור, דינה כרטיס אדום, למעט במקרים שהפגיעה זניחה לחלוטין”. 

בני סכנין - מכבי חיפה

“בדקה ה-87 התערבות מוצדקת של שופט המסך לבעיטת עונשין לזכות קבוצת בני סכנין. שחקן הגנה דוחף שחקן התקפה ברחבה, ללא ניסיון לשחק בכדור, ומשפיע על יכולתו לשחק בכדור”.

אחמד סלמן מכניע את גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)אחמד סלמן מכניע את גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

הפועל חיפה - הפועל פתח תקווה

“בדקה ה-5, בזמן ביצוע בעיטת קרן לזכות הפועל פ״ת, שחקן הפועל חיפה חיבק בשתי ידיו באופן בוטה שחקן התקפה ברחבה ומנע ממנו אפשרות לשחק בכדור. שופט המשחק נדרש היה לפסוק לבעיטת עונשין ולהעניש את השחקן התופס בכרטיס צהוב. כשלא עשה זאת, נדרשה התערבות של שופט המסך. 

“בדקה ה-28 שחקן הגנה של הפועל פ״ת דחף שחקן התקפה של הפועל חיפה ברחבת העונשין, תוך מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער וללא ניסיון לשחק בכדור. שופט המשחק נדרש היה לפסוק לבעיטת עונשין ולהניף כרטיס אדום. כשלא עשה זאת, נדרשה התערבות של שופט המסך”.

