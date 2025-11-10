יום שני, 10.11.2025 שעה 17:05
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

אחד מעל כולם: הצביעו ל-Winner המחזור ה-10

עדי יונה התפוצץ בהצגה של בית"ר י-ם, יוג'ין אנסה כיכב מול ב"ש, אדריאן אוגריסה וג'בון איסט כבשו צמדים ועדן שמיר הרשים מול מכבי חיפה. הצביעו

|
מי יהיה ה-Winner של השבוע?
מי יהיה ה-Winner של השבוע? (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור העשירי בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק דרמה ושערים ללא סוף, כשחוץ מתיקו אפס אחד בכל משחקי ליגת העל נכבשו לפחות שלושה שערים. כעת, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner

עדי יונה

במשחק שייזכר שנים קדימה, הכישרון הגדול של בית”ר ירושלים הראה מה קורה כשהפוטנציאל שלו ממוצה במלואו. היה לעדי יונה חלק מרכזי ב-2:6 המדהים מול מכבי ת”א, הוא כבש את השער שקבע מהפך במהלך אישי מרשים וסיים את המשחק עם צמד אותו יזכור לעד.

עדי יונה בטירוף, יזכור את המשחק לעד

יוג’ין אנסה

מ.ס אשדוד היא אחת מהקבוצות המפתיעות לטובה של העונה, וליוג’ין אנסה חלק מרכזי בכך. הפעם הוא הצליח לעזור לקבוצתו לעצור את האקסית הפועל ב”ש באחד ממשחק החוץ הקשים בליגה, כשהשער שלו בתוספת הזמן כמעט והוביל לניצחון, אך בסופו של דבר הוא נאלץ להסתפק ב-2:2 עליו באשדוד היו חותמים לפני המשחק.

יוג'ין אנסה אחרי השער מול ב"ש, לא ריחם על האקסית

אדריאן אוגריסה

בעירוני ק”ש הבינו שיכולת טובה לא מספיקה אם היא לא מביאה לתוצאות, והקבוצה הצליחה לצאת מהמקום ה-12 עם 2:3 חשוב מול עירוני טבריה. כוכב המשחק ללא ספק היה אדריאן אוגריסה, שהשלים צמד בזק בדקות 8 ו-14 שאיפשר לקבוצתו לחלוף על פני יריבתה בטבלה.

אדריאן אוגריסה בטירוף, כוכב המשחק

ג’בון איסט

לאחר ההפסדים לאשדוד ובית”ר, הפועל חיפה כבר ראתה את עצמה נכנעת פעם נוספת כשפיגרה פעמיים מול הפועל פ”ת. למזלה יש לה את ג’בון איסט, שהחזיר פעמיים את התוצאה לשוויון בדקות 23 ו-86, והעניק לקבוצה של גל אראל נקודה יקרה שהשאירה אותה מעל המלאבסים בטבלת ליגת העל.

ג'בון איסט, העניק להפועל חיפה נקודה חשובה

עדן שמיר

דווקא כשבני סכנין ספגה פעמיים בתוך שש דקות ממכבי חיפה וירדה לפיגור, עדן שמיר הופיע. הקשר החזיר את הרוח לקבוצתו עם שער נפלא מחוץ לרחבה שקבע 2:2, והיה לו חלק משמעותי במאבק כשווים מול הירוקים שהסתיים ב-3:3 מרתק.

עדן שמיר חוגג, חלק משמעותי ב-3:3 מול מכבי חיפה
