משה פונטי: לא הולך עם סמדג'ה לעימות משפטי

יו”ר איגוד הג’ודו, משה פונטי, דיבר ב”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על תחושותיו אחרי הפרישה של פיטר פלצ’יק, הכריז מי הג’ודאי הבא שבונים עליו והתייחס למערכת היחסים וההסכם עם אורן סמדג’ה.

סכם את התחושות אחרי הפרישה של פיטר פלצ’יק.

”היה מרגש מאוד. פיטר ספורטאי מטורף. הוא מגיע בזמן, עושה מה שצריך, לא מוותר לעצמו, עושה את הדברים הכי קשים שיכולים להיות. תמיד שואף להיות הכי טוב בתחרות והוכיח את עצמו. הוא הביא מדליות במשך השנים, עשה דברים יפים והוא אדם מיוחד”.

מי היורש שלו?

”אין כרגע יורש ב-100 קילו, זו האמת. יש ספורטאי ב-60 קילו, יצחק אשפיז, שאני יכול להגיד שמה שהוא עושה, פיטר לא עשה. אשפיז התחרה בגראנד פרי בלימה וזכה במקום הראשון כשניצח צרפתים ואמריקאים וכל זה שהוא לא בן 18 עדיין. הוא הדבר הבא”.

פיטר פלצ'יק (רדאד ג'בארה)

נראה אותו בעתיד על הפודיום במשחקים האולימפיים?

”כן”.

בונים עליו כבר במשחקים האולימפיים הקרובים?

”יכול מאוד להיות”.

יצחק אשפיז "בונים עליו כבר לאולימפיאדה הקרובה" (איגוד הג'ודו)

מתי אתה ואורן סמדג’ה סוגרים את העניינים ביניכם? תסיימו את זה לפני שזה יגיע לעימות משפטי? היית מאמן שלו, הוא היה חניך שלך המון שנים והיית יו”ר שלו כמאמן.

”אני לא הולך איתו לעימות משפטי. מאמין שנסתדר ביני לבינו. הוא יקבל את מה שהוא צריך לקבל”.