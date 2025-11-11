יום שלישי, 11.11.2025 שעה 12:43
שונות  >> שיחת היום של שוופס

חביב: זה היה חריג, היריב בעט כי הבין שיפסיד

אלוף העולם הטרי בג'יו ג'יטסו סיפר ב"שיחת היום" על התקרית החריגה בגמר מול היריב הקזחי: "לפעמים לא לוחצים לנו את היד, אבל לדבר כזה לא ציפיתי"

עומרי חביב (חיים גוזלי)
עומרי חביב (חיים גוזלי)

עומרי חביב, אלוף העולם הטרי בג׳יו ג׳יטסו, התייחס בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ לתקרית החריגה שחווה בגמר אליפות העולם בתאילנד, כשיריבו הקזחי בעט בו בעוצמה בניגוד לחוק ונפסל. חביב שמר על איפוק וספורטיביות כדי לא לפגוע בהישג. לדבריו, מטרתו הייתה להשמיע את ההמנון הישראלי על הפודיום, והוא הצליח להגשים את החלום הזה בגאווה עצומה.

עבר עליך סופ”ש מיוחד. זכית באליפות העולם בג’יו ג’יטסו והיה לך מעמד גמר חריג עם היריב הקזחי.
”הגעתי לגמר ברוך השם, הייתה תחרות קשה. להיות אלוף עולם זה חלום מגיל קטן. לפעמים יש חוסר ספורטיביות מצד מדינות מסוימות, לא לוחצים לנו את היד, אנחנו רגילים לזה, אבל הפעם זה היה חריג. היריב הבין שהוא הולך להפסיד ובעט בי בעיטה לא ספורטיבית. לא כאב לי, אבל לא ציפיתי שזה יקרה. הובלתי עליו בניקוד ונותרו 10 שניות”.

השופט פסל אותו באותו רגע. קרה לך פעם משהו כזה?
”לא, הכי גרוע שקרה לי זה שלא לחצו לי את היד”.

אמרו שמצטרפים להסכמי אברהם.
”הפוליטיקה לא מעניינת אותי כל כך”.

הרגע בו היריב הקזחי איבד את זה

יש לך מענקים כי זכית?
”יש את ההתאחדויות שתומכות ויש מענקים ברוך השם ומלגה כל חודש לספורטאים שמביאים הישגים. תומכים בי ברוך השם”.

יכול לחיות מזה?
“קשה להיות ספורטאי, בהתחלה שלי לא היה מי שעוזר לי. אבא שלי היה משלם לי על תחרויות. היום אני מביא לו גאווה אז זה היה שווה את זה”.

מה התחרות הגדולה הבאה?
”אליפות אירופה עוד ארבעה חודשים. אני כבר אלוף אירופה, השמעתי את ההמנון השנה גם בבלגיה, שזו גם מדינה שלא אוהבת אותנו, הייתה לנו אבטחה צמודה ולא זזנו מהמלון”.

הג’יו ג’יטסו יהיה ענף אולימפי בקרוב?
”יש בי אמונה כזו שזה ייכנס בקרוב לאולימפיאדה”.

