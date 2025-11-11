יום שלישי, 11.11.2025 שעה 12:44
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"חיזוק טוב בינואר ובית"ר יכולה לקחת אליפות"

שחקן העבר של בית"ר, ברוכיאן, לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE אחרי ה-2:6: "עם הקהל והאנרגיות התואר אפשרי. יצחקי הוא אחד המאמנים הכי טובים שיש בארץ"

|
חגיגות בבית
חגיגות בבית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים הדהימה את הכדורגל הישראלי כשהביסה 2:6 את מכבי תל אביב בבלומפילד והתבססה בצמרת כמועמדת לגיטימית לאליפות. הירושלמים הציגו כדורגל התקפי מרהיב ושחקן העבר של המועדון מהבירה אבירם ברוכיאן דיבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ על המשך הדרך.

אתה עדיין חושב שבית”ר לא יכולה לקחת אליפות?
”בשבועיים האלה אני מקבל המון טלפונים ושומע הרבה פרשנויות של אנשי מקצוע, וכמעט כולם באותה דעה, שלבית”ר אין עומק כדי לעשות ריצת מרתון ולזכות באליפות, אבל אני יכול להגיד ששועה, אצילי והחברים גרמו לי ולכולם להאמין שיש משהו מעבר כדי לקחת אליפות. עם הקהל והאנרגיות וסגנון המשחק. אני משנה את דעתי, עם חיזוק טוב בינואר, בית”ר יכולה לקחת אליפות”.

מה זה חיזוק טוב?
“שחקן קישור שעושה גולים, למרות שעדי יונה בתקופה טובה, כי השמיכה יותר קצרה ופתאום ירין לוי נפצע. שחקן כנף ושחקן קישור אגרסיבי גם יכולים להועיל לקבוצה”. 

שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)

שחקן בסגנון של יוג’ין אנסה?
”כן. שחקן שרץ לעומק ועושה אחד על אחד, שמצליח לייצר יתרון דרך הצדדים”.

האם יצחקי הופך לאחד המאמנים הטובים בארץ?
“אני מסכים. כל כך שמח על השאלה הזו, כי הרבה אנשים יודעים שאני וברק היינו בעברנו החברים הכי טובים. בגלל החברות כולם חושבים שאני מדבר להגנתו והדעה לא באמת מקצועית, אבל הוא שבוע אחרי שבוע מוכיח שהוא יודע להוריד לקרקע את הקבוצה. הוא פיגורה, יש לו פאסון, רואים איך הוא מדבר ומשתמש במצלמות כדי להוריד את השחקנים שלו. הוא מאמן מהטובים שיש לנו. יש לו יצירתיות, מביא משהו אחר מהמאמנים האחרים, יש לו דרך שעובדת, סגנון שעובד, מאמן עם טביעת אצבע, לדעתי הוא סוחף את כל המדינה”.

מה יהיה מול מכבי נתניה אחרי הפגרה?
“לפגוש את הקבוצה הלוהטת השנייה של הליגה, להמשיך באותה הדרך. מקווה שהשחקנים הפצועים יהיו זמינים. אם זה יקרה, ליצחקי יהיו יותר אופציות לעשות 11 שיתמודדו מול נתניה ויהיה אפשר לשחק גם בסגנון אחר עם שחקנים נוספים. יהיה ליצחקי כאב ראש טוב לקראת המשחק ואני סומך עליו שהוא יחדד את הדברים במחנה האימונים בפגרה וייתן ביטחון לשחקנים. אם הוא ינצח את נתניה זו הצהרת כוונות לכל הליגה”. 

ריקודים בבית"ר ירושלים (שחר גרוס)ריקודים בבית"ר ירושלים (שחר גרוס)
