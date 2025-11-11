"חיזוק טוב בינואר ובית"ר יכולה לקחת אליפות"

בית”ר ירושלים הדהימה את הכדורגל הישראלי כשהביסה 2:6 את מכבי תל אביב בבלומפילד והתבססה בצמרת כמועמדת לגיטימית לאליפות. הירושלמים הציגו כדורגל התקפי מרהיב ושחקן העבר של המועדון מהבירה אבירם ברוכיאן דיבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ על המשך הדרך.

אתה עדיין חושב שבית”ר לא יכולה לקחת אליפות?

”בשבועיים האלה אני מקבל המון טלפונים ושומע הרבה פרשנויות של אנשי מקצוע, וכמעט כולם באותה דעה, שלבית”ר אין עומק כדי לעשות ריצת מרתון ולזכות באליפות, אבל אני יכול להגיד ששועה, אצילי והחברים גרמו לי ולכולם להאמין שיש משהו מעבר כדי לקחת אליפות. עם הקהל והאנרגיות וסגנון המשחק. אני משנה את דעתי, עם חיזוק טוב בינואר, בית”ר יכולה לקחת אליפות”.

מה זה חיזוק טוב?

“שחקן קישור שעושה גולים, למרות שעדי יונה בתקופה טובה, כי השמיכה יותר קצרה ופתאום ירין לוי נפצע. שחקן כנף ושחקן קישור אגרסיבי גם יכולים להועיל לקבוצה”.

שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)

שחקן בסגנון של יוג’ין אנסה?

”כן. שחקן שרץ לעומק ועושה אחד על אחד, שמצליח לייצר יתרון דרך הצדדים”.

האם יצחקי הופך לאחד המאמנים הטובים בארץ?

“אני מסכים. כל כך שמח על השאלה הזו, כי הרבה אנשים יודעים שאני וברק היינו בעברנו החברים הכי טובים. בגלל החברות כולם חושבים שאני מדבר להגנתו והדעה לא באמת מקצועית, אבל הוא שבוע אחרי שבוע מוכיח שהוא יודע להוריד לקרקע את הקבוצה. הוא פיגורה, יש לו פאסון, רואים איך הוא מדבר ומשתמש במצלמות כדי להוריד את השחקנים שלו. הוא מאמן מהטובים שיש לנו. יש לו יצירתיות, מביא משהו אחר מהמאמנים האחרים, יש לו דרך שעובדת, סגנון שעובד, מאמן עם טביעת אצבע, לדעתי הוא סוחף את כל המדינה”.

מה יהיה מול מכבי נתניה אחרי הפגרה?

“לפגוש את הקבוצה הלוהטת השנייה של הליגה, להמשיך באותה הדרך. מקווה שהשחקנים הפצועים יהיו זמינים. אם זה יקרה, ליצחקי יהיו יותר אופציות לעשות 11 שיתמודדו מול נתניה ויהיה אפשר לשחק גם בסגנון אחר עם שחקנים נוספים. יהיה ליצחקי כאב ראש טוב לקראת המשחק ואני סומך עליו שהוא יחדד את הדברים במחנה האימונים בפגרה וייתן ביטחון לשחקנים. אם הוא ינצח את נתניה זו הצהרת כוונות לכל הליגה”.