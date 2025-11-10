"לאזטיץ' צריך להבין שהוא במבחן אמיתי עכשיו"

מכבי תל אביב נחלה את אחד מההפסדים הכואבים ביותר שלה במילניום הנוכחי, כשהושפלה 6:2 מול בית”ר ירושלים באצטדיון בלומפילד, לאחר שהובילה 0:1 בהפסקה. אבי נמני ששיחק בעברו בשתי הקבוצות דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על המשחק.

מה אתה חושב על המשחק?

”צריך לקחת בפרופורציות, אבל אין ספק שמה שקרה הוא לא פשוט, ומכבי במבחן גדול, צריכה לראות איך היא יוצאת מהסיטואציה הזו, שהיא לא פשוטה והיא לא הייתה רגילה אליה בעבר. לחפש אשמים זה הכי קל כי אשמים יש פה הרבה וצריך לדעת ללמוד מהדבר הזה כדי שלא יקרה פעם נוספת, כי אם זה יקרה פעם נוספת אז אני חושב שכל מי שאחראי על המערכת הזאת יצטרך ללכת הביתה.

“בסוף, לא צריך להיות גאון כדי להבין דברים מסוימים. אני וגידי נפגשנו שלוש שעות לפני המשחק. לא ידענו עדיין מה ההרכב של מכבי, אבל ידענו שאם יעלה הרכב דומה לחמישי, אין לה סיכוי לנצח את המשחק הזה. גידי לזכותו ייאמר אמר שבית”ר מנצחת בכל מצב את המשחק. לא צריך להיות גאון כדי להבין ששחקנים שסיימו לשחק ב-12 בלילה באנגליה משחק בעצימות גבוהה, לא ישנים כל הלילה בטיסה בחזרה ולתת להם לשחק כבר ביום ראשון ב-8 בערב, זה לא הגיוני, זה דבר הזוי, הוא היה צריך לעשות 5-6 שינויים בהרכב, גם כדי לא לסכן את השחקנים ששיחקו בחמישי וגם כדי לייצר תחרותיות”.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

מה אתה חושב על הסיפור של יון ניקולאסקו?

”לגבי ניקולאסקו, צריך לשים את האגו בצד, יחסים אישיים בין מאמן לשחקן בצד, יש פה טובת קבוצה לפני הכל ומערכת שצריכה להוליך את המאמן למקום הזה. לא יכול להיות ששחקן שהגיע בקול תרועה רמה נרמס בצורה כזו. הוא צריך לקבל את ההזדמנות כדי להוכיח את עצמו. אם הוא יקבל צ’אנס ולא יוכיח, שיעשו שינויים בינואר. הוא צריך לקבל הזדמנות קבועה בהרכב ושלא יחליפו אותו”.

אמרת שראש המערכת צריך לשלם את המחיר, מי זה ראש המערכת מבחינתך?

”אני לא חושב שצריך לפטר את לאזטיץ’. זה ההפסד הכי נורא שיכול להיות, אבל אי אפשר לשבור את הכלים בגלל המשחק הזה. מכבי צריכה לקבל החלטות אופרטיביות לגבי הטעויות של המאמן, וצריכה גם לראות איך יוצאים מהמצב הזה. ריאל מדריד הפסידה בדרבי 5 לאתלטיקו, ומה שעשו בתקשורת לאלונסו ולכוכבים זה פשוט חתכו אותם לחתיכות, אבל בסוף ריאל הצליחה להתעשת ויצאה חזקה מזה, היא במקום הראשון וניצחה בקלאסיקו. מכבי בסיטואציה דומה ותצטרך לעשות קפיצת מדרגה, לחזור לעניינים, לדעת לתפקד תחת הלחץ”.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

“לאזטיץ’ יצטרך להפסיק עם המשחקים שלו. הוא עשה הרבה טעויות בשנה שעברה, תיקן בסוף העונה ובתחילת העונה הזאת. שלא יחזור על הטעויות האלה, לא תמיד אפשר לתקן. אם הוא לא יצליח להרים את העסק, יצטרכו למצוא לו מחליף. חובת ההוכחה עליו. יכול להיות נפילות בכדורגל, לפעמים יש ימים שחורים, גם לקבוצות גדולות. בפנדל לאזטיץ’ ישב על הספסל, בקיפאון, פסיבי. עד שעשו את החילוף של גראפי היה המון זמן – קח את השחקנים, תסדר ותארגן אותם. גם להפסיד אפשר לדעת איך, לא היה יד מכוונת של מאמן, ראינו מאמן שנכנע למצב, היה אפתי”.

לאזטיץ’ אמר שלהתנצל בשביל הקהל זה יותר מדי.

”למה זה יותר מדי? לפעמים צריך להתנצל גם לפני הקהל, לא קרה כלום. הוא היה צריך להתנצל בפני הקהל וזה לא בושה, אני ביקשתי מהקהל בסיטואציות מסוימות בקריירה. צריך להוריד מהאגו. לאזטיץ’ לא יכול לבוא בטענות לתקשורת, שהחמיאה לו מאוד גם בסוף העונה שעברה וגם בתחילת העונה הזאת. הוא צריך לדעת לקבל ביקורת על טעויות ולדעת לתקן אותם”.

"לפעמים צריך להתנצל בפני הקהל". ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

קיבלת חמישייה ממכבי חיפה. איך מתרוממים ממשבר כזה בתור שחקן עבר ואיש מקצוע?

”מכבי קיבלה עכשיו שישייה ויוצאת לפגרה של 3 שבועות. זה לא שיש לה עוד כמה ימים משחק והיא צריכה לבוא מוכנה. יש רגיעה, פגרה, המשחק הבא עם ליון עוד 17 ימים, יש למכבי זמן לקום מהדבר הזה, אני לוקח דברים בפרופורציה וצריך לתת למכבי ולאזטיץ’ את ההזדמנות להתרומם. אבל צריך לקחת בחשבון שזה לא משהו שיישכח אם מכבי לא תתרומם. כמו שריאל התרוממה אחרי הביקורות הכי קשות שיכולות להיות על ידי עבודה קשה והתעלות נפשית ומנטלית, כך גם מכבי צריכה”.