ליקויאניס נחת בארץ ויעביר היום את אימון נתניה

דף חדש: אריס ליקויאניס, מאמנה החדש של אליצור נתניה, נחת אתמול (ראשון) בערב בישראל וכבר היום בצהריים יעביר את אימון הבכורה שלו בקבוצה.

היווני אמר עם הנחיתה: "רק רוצה להגיד שלום לאוהדי הקבוצה. אני שמח להיות פה בישראל ואני מקווה שהקבוצה תשפר ותשחק טוב יותר. אנחנו צריכים אתכם איתנו".

ליקויאניס בן ה-56 הוא בעל רזומה של מעל 25 שנות אימון. בעונה שעברה הוא החזיר את פניוניוס אתונה לליגה הבכירה ביוון ובין קבוצות העבר שלו אפשר למצוא מועדונים כמו קולוסוס רודוס והולורגוס, מהליגה הראשונה ביוון וכן שימש כעוזרו של דושקו איוואנוביץ' בפנאתינייקוס ב-2015.

עידן אבשלום, שאימן את הקבוצה בשנה שעברה ופתיחת העונה הנוכחית, יחד עם תפקידו כג'נרל מנג'ר, נשאר בתפקיד הניהולי, אך הוזז על ידי הנהלת הקבוצה מתפקיד המאמן, לאור התוצאות מתחילת העונה. מחמשת משחקיה הראשונים בליגה, הפסידה נתניה בארבעה.