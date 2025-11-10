יום שני, 10.11.2025 שעה 13:43
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

ליקויאניס נחת בארץ ויעביר היום את אימון נתניה

המאמן היווני החדש של היהלומים נחת אמש בארץ ואמר: "שמח להיות פה. מקווה שהקבוצה תשתפר ושתשחק טוב יותר. אוהדי הקבוצה, אנחנו צריכים אתכם איתנו"

|
אריס ליקויאניס (IMAGO)
אריס ליקויאניס (IMAGO)

דף חדש: אריס ליקויאניס, מאמנה החדש של אליצור נתניה, נחת אתמול (ראשון) בערב בישראל וכבר היום בצהריים יעביר את אימון הבכורה שלו בקבוצה. 

היווני אמר עם הנחיתה: "רק רוצה להגיד שלום לאוהדי הקבוצה. אני שמח להיות פה בישראל ואני מקווה שהקבוצה תשפר ותשחק טוב יותר. אנחנו צריכים אתכם איתנו".

ליקויאניס בן ה-56 הוא בעל רזומה של מעל 25 שנות אימון. בעונה שעברה הוא החזיר את פניוניוס אתונה לליגה הבכירה ביוון ובין קבוצות העבר שלו אפשר למצוא מועדונים כמו קולוסוס רודוס והולורגוס, מהליגה הראשונה ביוון וכן שימש כעוזרו של דושקו איוואנוביץ' בפנאתינייקוס ב-2015. 

עידן אבשלום, שאימן את הקבוצה בשנה שעברה ופתיחת העונה הנוכחית, יחד עם תפקידו כג'נרל מנג'ר, נשאר בתפקיד הניהולי, אך הוזז על ידי הנהלת הקבוצה מתפקיד המאמן, לאור התוצאות מתחילת העונה. מחמשת משחקיה הראשונים בליגה, הפסידה נתניה בארבעה. 

עידן אבשלום (לילך וויס-רוזנברג)עידן אבשלום (לילך וויס-רוזנברג)
