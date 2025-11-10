כבר לא מושלמת: חולון הפסידה לקריית אתא

אחרי 3 ניצחונות בליגה, הפועל חולון נעצרה הערב (שני) נגד קריית אתא כשהפסידה 98:90. אומנם המשחק היה צמוד אבל הקבוצה של פרנקו לא הובילה באף שלב במחצית השנייה, מנגד הצפוניים עלו בזכות הניצחון הזה למאזן חיובי, נתון שלא השיגו כל העונה שעברה.

המארחת הגיעה לאחר ההפסד בהארכה לפני שישה ימים בליגת האלופות, וקיוותה לשמור על רצף מושלם בליגה המקומית, אבל במשחק של 60% מהשדה ן-62% מהעונשין זה לא מספיק טוב. פרנקו וחניכיו יקוו לחזור למסלול הניצחונות בעוד משחק ליגה ביתי ביום שישי נגד הפועל באר שבע.

מן העבר השני, הצפוניים הגיעה כאנדרדוג למשחק, בידיעה שמעולם לא ניצחו את הפועל חולון בביתה, אבל הערב הם הובילו לכל אורך המשחק והגיעו גם ל-12 הפרש בשיא. נואה לוק ותומר אסייג כיכבו עם 21 ו-17 נקודות בהתאמה, הישראלי הוסיף 6 אסיסטים, בעוד האמריקאי לקח 7 כדורים חוזרים. בשבוע הבא הקבוצה של אלדד בנטוב תארח את מכבי ראשון לציון.

במהלך הרבע השני, הספסל של האורחת העיר לשופטים על החלטות שגויות לטענתם, על כך קיבל המאמן עבירה טכנית וכשהמשיך למחות הקהל שמאחורי הספסל התחיל לאבד שליטה, כוחות האבטחה הפרידו בין אנשי עירוני קריית אתא לאוהדים, מהיציע נזרק בקבוק מים שלא פגע באף אחד, השופטים, בעזרת הקריין, הזהירו שבמידה וחפץ נוסף ייזרק לפרקט המשחק יופסק. לשמחתנו לא היו עוד אירועים שכאלה וההתמודדות עברה בשלום.

קלעו להפועל חולון: ג’ורדן מקריי 23 נקודות, דרק וולטון 16 נק’ ו-8 אסיסטים, חסן מרטין 12 נק’, אקסבייר מנפורד ונתנאל ארצי 11 נק’ כ”א, יאיר קרביץ 5 נק’, ווית’רס וקררה 4 נק’ כ”א, רועי רוזנברג 3 נק’ ועידן זלמנסון עם נקודה אחת.

קלעו לעירוני קריית אתא: נואה לוק 21 נקודות ו-7 ריבאונדים, תומר אסייג ומאליק הול 17 נק’ כ”א (הראשון הוסיף 8 אסיסטים), ג’מייה ניל 14 נק’, דריוס האנה 9 נק’, יובל הוכשטטר 8 נק’, ובודי יום ואילי דולינסקי עם 6 נק’ כ”א.

דני פרנקו עם תואר מאמן החודש (רועי כפיר)

חיבוק המאמנים בפתיחת המשחק (רועי כפיר)

מאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי הגיע לצפות במשחק (רועי כפיר)

רבע ראשון: 20:21 לעירוני קריית אתא

חמישייה הפועל חולון: דרק ג'וניור, אקסבייר מנפורד, חסן מרטין, ליאור קררה, ג'ורדן מקריי.

חמישייה עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג'מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה

תומר אסייג פתח את המשחק חם עם 5 נקודות מהירות לזכות האורחת, גם ג’ורדן מקריי הגיע לוהט עם 7 נקודות בחמש הדקות הראשונות, כולל שלוש קליעות רצופות מקו העונשין, שהעלו את חולון ליתרון ראשון הערב.

משם הקבוצה של פרנקו יצאה לריצת 4:12, בכיכובם של מנפורד ומרטין, שניצלו את ההחטאות של קריית אתא לנקודות קלות בהתקפות מעבר. הישראלים של אלדד בנטוב החזירו אותו למשחק, נקודות של אילי דולינסקי ויובל הוכשטטר, יחד עם קליעה מחצי מרחק של אסייג בתוספת אסיסט גדול שלו העבירו את היתרון חזרה לאורחת בסיום הרבע, וזה 20:21 לעירוני קריית אתא.

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

יובל הוכשטטר (רועי כפיר)

אלדד בנטוב עם תומר אסייג (רועי כפיר)

רבע שני: 40:50 לעירוני קריית אתא

מאליק הול הגדיל את הפער אחרי עשר שניות ל-3 נקודות, ואז התחיל קרב הישראלים, נתנאל ארצי השווה את התוצאה עם שלשה, אסייג החזיר עם שלשה משלו ויאיר קרביץ עם סל ועבירה איזן חזרה.

אלדד בנטוב גער על החלטות השיפוט, לטענת השופטים ההערה הייתה לו במקום והמאמן קיבל עבירה טכנית, הקהל של חולון מאחורי הספסל של האורחת התרעם, וזרק בקבוק מים לעבר מאמן קריית אתא, השופטים עצרו את המשחק הקריין הזהיר את האוהדים שבמידה והאירוע יחזור על עצמו המשחק יעצר.

חוזרים לכדורסל, שלשות של ג’מייה ניל, נועה לוק ותומר אסייג החזירו את היתרון לצפוניים, ושני לייאפים של דריוס האנה העלו את ההפרש לדו ספרתי לראשונה בערב הזה. ההגנה של חולון נותנת לאורחים לזרוק, שמצידם כבר עם חמש שלשות ברבע הזה. בסופו של דבר תוצאת המחצית 40:50 לקריית אתא.

האוהדים מאחורי הספסל של קריית אתא (רועי כפיר)

הספסל של קריית אתא נאלץ להתרחק מהיציע (רועי כפיר)

תומר אסייג זורק לשלוש (רועי כפיר)

בנטוב, יכול להיות גאה בשחקניו על מחצית ראשונה (רועי כפיר)

רבע שלישי: 65:71 לעירוני קריית אתא

חולון יצאו אחרת למחצית השנייה, בעיקר וולטון ג’וניור שפתח את הרבע עם שש נקודות רצופות, אלדד בנטוב הגיב מיד עם פסק זמן כדי לא לאבד את היתרון. מיד מההפסקה האורחת חזרה עם אלי-הופ מהוצאת החוץ של האנה להול, שעצר את השטף של המארחת, בהתקפה הבאה פרנקו דרש עבירת תוקף של הול, ובתגובה השופטים העניקו לו עבירה טכנית.

הצפוניים חזרו לקצב בזכות שני סלים של הול, כל אחד מהם היה יחד עם עבירה, וזה שוב דו ספרתי לאורחת. הקבוצה של פרנקו התחילה לזרוק מחוץ לקשה ושתי שלשות רצופות של מקריי ו-וולטון שהוסיף עוד סל מחצי מרחק, החזירו אותנו למשחק צמוד, אבל ריצת 8-2 של הקבוצה של בנטוב הרגיעה את האורחת, ושלשה על הבאזר של מנפורד קבעה את התוצאה לפני 10 הדקות האחרונות על 65:71 לטובת עירוני קריית אתא.

נועה לוק בצבע (רועי כפיר)

ג'ורדן מקריי נאבק (רועי כפיר)

ג'ורדן מקריי עולה לסל (רועי כפיר)

רבע רביעי 90:98 לעירוני קריית אתא

חולון שוב יצאו טוב יותר מההפסקה בין הרבעים, הפעם קרביץ קלע 2 זריזות, נואה החזיר עם סל ועבירה, ואז וולטון ונתנאל ארצי צימקו את ההפרש, אסייג לא נתן לקבוצתו לאבד את היתרון עם עוד ארבע נקודות מהירות, והיתרון נשאר כמו בפתיחת הרבע, 6 נקודות חמש דקות לסיום המשחק.

נתנאל ארצי ומנפורד צימקו שוב את ההפרש לנקודה, אבל האנה ניצל את העובדה שנתנאל ארצי עם 4 עבירות והגדיל בחזרה את ההפרש. מכאן חולון לא הצליחה לחזור ובריחה של נואה לוק ותומר אסייג הבטיחו את הניצחון לאורחים 90:98.

נתנאל ארצי חודר (רועי כפיר)

אלדד בנטוב חוגג את הניצחון (רועי כפיר)

ג'מייה ניל (רועי כפיר)