המשיכה בשלה: הפועל העמק הביסה את מכבי ר"ג

המחזור החמישי בליגת ווינר סל המשיך הערב (שני), כשהפועל העמק המשיכה במומנטום החיובי שלה וחגגה ניצחון רביעי ברציפות, אחרי שהביסה 63:89 את מכבי רמת גן ועלתה באופן זמני למקום השני.

המשחק נפתח באופן צמוד כשמי שבלט מעל כולם היה קיידן שדריק שחגג מתחת לסל בין אם בריבאונדים ובין אם בנקודות. מי שעוד תרם הרבה הוא ניב משגב שדאג לסדר אסיסטים יפים לחבריו מהצפון. מנגד, ג’ורדן פלויד הוביל את המארחת.

הרבע השני המשיך להיות צמוד ולקראת סופו, החבורה של שרון אברהמי החלה בריצה, כשמי שהוביל אותה היה קיילר אדוארדס שצלף שלשה על הבאזר וקבע יתרון דו ספרתי ראשון במשחק, בירידה למחצית. המחצית השנייה הלכה לצד אחד בלבד, כשהאורחת המשיכה בקצב גבוה וברחה ליריבתה.

במחזור הבא, מכבי רמת גן תתארח אצל בני הרצליה מהמקום האחרון, מנגד הפועל העמק תנסה להמשיך במומנטום החיובי ולהשיג ניצחון חמישי ברציפות כשתארח את העולה החדשה, מכבי רעננה.

קלעו למכבי רמת גן: ז’ורדאן ניקוליס (13 נקודות, 9 ריבאונדים), ג’ורדן פלויד (11 נק’), רונאלדו סגו (11 נק’), אייזיה אייזנדורף (6 נק’), אדם אריאל (5 נק’), עמית אלון (5 נק’), גיל בני (4 נק’), דריון אטקינס (4 נק’), דרו קרופורד (4 נק’).

קלעו להפועל העמק: קיילר אדוארדס (20 נקודות), קיידן שדריק (17 נק’, 11 ריבאונדים), אלייז’ה צ’יילדס (16 נק’, 7 ריבאונדים), קמרון הנרי (10 נק’), ניב משגב (7 נק’, 11 אסיסטים), גיל נויוביץ’ (6 נק’), ארון ווילר (5 נק’), רועי נציה (4 נק’), לוקאס גולדנברג (4 נק’).

רבע ראשון: 14:20 להפועל העמק

החמישייה של מכבי רמת גן: ג’ורדן פלויד, ז’ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל.

החמישייה של הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב.

המשחק נפתח עם שתי נקודות של דריון אטקינס, שחדר עם הגב לסל ודייק בזריקה מהצבע. מהצד השני, קיילר אדוארדס קלע שתי נקודות במתפרצת. ניב משגב מסר אסיסט נהדר לאלי-הופ יפהפה של קיידן שדריק. שדריק הוסיף עוד שתי נקודות, לאחר שלקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל.

ג’ורדן פלויד השלים מהלך של שלוש נקודות, לאחר שקלע בחצי מרחק, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. ז’ורדאן ניקוליס קלע, לאחר שלקח ריבאונד התקפה. שדריק המשיך לככב בצבע בפתיחת המשחק. משגב רשם אסיסט נוסף, הפעם לשדריק שצלף שלשה. שדריק המשיך לקלוע מתחת לסל. רונאלדו סגו קלע שלשה מהצד השני.

ג'ורדן פלויד בפעולה (שקד אבן, באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שני: 32:44 להפועל העמק

הרבע נפתח עם שלשה לכל כיוון, תחילה צ’יילדס צלף מרחוק ולאחר מכן פלויד הגיב עם אחת משלו. סגו הוסיף ארבע נקודות ברצף למארחת. לוקאס גולדנברג קלע נקודות ראשונות מבחינתו. אדוארדס צלף שלשה לזכות האורחת. ז’ורדאן ניקוליס קלע מתחת לסל.

אדם אריאל השווה את התוצאה, אחרי שדייק פעמיים מקו העונשין. מנגד, הנרי קלע מחצי מרחק וצ’יילדס הוסיף עוד שתי נקודות במתפרצת. משגב מסר אסיסט נוסף (השישי שלו) ושדריק קלע פעם נוספת מתחת לסל. אחרי ריצה של האורחת, אדוארדס המשיך כשצלף שלשה על הבאזר וקבע יתרון דו ספרתי ראשון במשחק, בירידה למחצית.

ז'ורדאן ניקוליס מנסה לחסום את קיידן שדריק (שקד אבן, באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שלישי: 49:71 להפועל העמק

אדוארדס פתח את המחצית השנייה עם שתי קליעות מקו העונשין. הריצה של האורחת נמשכה עם שתי נקודות של רועי נציה במתפרצת, מהצד השני ארבע נקודות רצופות של המארחת קטעו ריצת 0-11. משגב חילק אסיסט נוסף לשדריק שקלע מתחת לסל. צ’יילדס צלף שלשה מהפינה.

נציה סיים לייאפ במתפרצת. מנגד, אדם אריאל קלע מתחת לסל. עמית אלון קלע חמש נקודות רצופות, תחילה קלע מתחת לסל ולאחר מכן צלף שלשה. גולדנברג לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל. שדריק חדר נהדר וסיים לייאפ יפה. משגב עם אסיסט אדיר נוסף לשדריק שהגיע לדאבל-דאבל. אסיסט מעולם אחר של משגב, לשדריק שחגג פעם נוספת עם דאנק אדיר. שוב על הבאזר, משגב צלף שלשה.

רונאלדו סגו עם הכדור (שקד אבן, באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע רביעי: 63:89 להפועל העמק

הרבע נפתח עם שתי נקודות של ניקוליס מתחת לסל. ארון ווילר קיבל כדור ממשגב וסיים מהלך עם דאנק אדיר. ווילר הוסיף שתי נקודות מתחת לסל. המארחת החלה בריצה, אך ריצה אישית של צ’יילדס עצרה אותה והחזירה את היתרון ליותר מ-20 נקודות. גיל נויוביץ' הצטרף לחגיגה של האורחת עם שלשה משלו. הנרי השלים שלוש נקודות במהלך של סל ועבירה.