ב-10 שחקנים: ראשל"צ סיימה בתיקו עם חדרה

המחזור ה-12 בליגה הלאומית ננעל הערב (שני) עם שלושה משחקים שהניבו 12 שערים סך הכל. הפועל ראשון לציון סיימה ב-1:1 מול הפועל חדרה כשהיא ב-10 שחקנים, מכבי יפו הביסה את מ.ס קריית ים עם 0:6 ענק, ועירוני מודיעין יצאה מהמשבר לאחר שגברה 1:3 על הפועל עפולה.

הפועל ראשון לציון – הפועל חדרה 1:1

הקבוצה מעיר היין הגיעה למשחק מול האדומים מהשרון כשהיא יודעת שניצחון ישים אותה במרחק נגיעה מהמקום המוביל לליגת העל, אך תוכניות לחוד ומציאות לחוד, כשנותרו בעשרה שחקנים כבר במחצית הראשונה, לאחר ששון עדרי הורחק בכרטיס אדום ישיר. למרות זאת, המארחת עלתה ל-0:1 בדקה ה-44 לאחר מבצע אישי נהדר של אמיר ברקוביץ’. האורחת עלתה טוב יותר למחצית השנייה, ובאה על שכרה בדקה ה-50, לאחר שהגבהה של דוד דגו מצאה את ראשו של אנסוני פריאס שנגח מדויק לרשת, והשווה את התוצאה. השער של פריאס גם חתם את תוצאת המשחק כששתי הקבוצות נפרדו בתיקו. במחזור הבא, שיתקיים לאחר פגרת השזרוע, ראשון לציון תצא לעכו למשחק מול הקבוצה המקומית, בעוד שהפועל חדרה תחפש לברוח מהתחתית כשתארח את הפועל כפר שלם.

שחקני שתי הקבוצות לפני המשחק (שחר גרוס)

דקה 39: הפועל ראשון לציון בצרות. המארחת נותרה בעשרה שחקנים, לאחר שהשופט שלף כרטיס אדום לשון עדרי.

טל כרמלי שולף כרטיס אדום לשון עדרי (שחר גרוס)

דקה 44, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ליתרון בהברפלד: דור ג’אן מצא את אמיר ברקוביץ’, שסיים מבצע אישי נהדר עם בעיטה מדויקת שהעלתה את המאחרת ליתרון.

שחקני הפועל ראשון לציון חוגגים את שער היתרון (שחר גרוס)

אמיר ברקוביץ' חוגג את השער (שחר גרוס)

דקה 50, שער! הפועל חדרה השיגה את השוויון: הגבהה מדויקת של דוד דגו מצאה את ראשו של אנסוני פריאס, שנגח נהדר לרשת והשווה את התוצאה, 1:1 בהברפלד.

שחקני הפועל חדרה חוגגים את שער השוויון (שחר גרוס)

אנסוני פריאס חוגג (שחר גרוס)

מ.ס קריית ים – מכבי יפו 6:0

משחק היסטורי באצטדיון בעכו, לאחר שהחניכים של איציק ברוך לא ריחמו על העולה החדשה והביסו אותה במשחק חד צדדי, בו כל גול היה בצבע. השער הראשון נפל בדקה ה-15 לאחר בישול של גיל יצחק לאינוסנט קינגסלי, שאף השלים צמד 7 דקות לאחר מכן, וקבע 0:2 ליפו. האורחת חתמה את המחצית הראשונה עם עוד בישול של גיל יצחק, הפעם לרונן פרץ, שגלגל את הכדור מול רשת חשופה. בפתיחת המחצית השנייה הבולגרים הורידו מעט הילוך, אך ידעו לכבוש פעם נוספת בתום מבצע קבוצתי ענק, כשהפעם היה זה גיל יצחק שכבש. יואל אבוחצירה הבקיע את החמישי, ויצחק קבע את תוצאת המשחק עם שער משלו, וחתם משחק ענק של צמד ושני בישולים. קריית ים תקווה להתאושש מהתבוסה כשתתארח במושבה אצל המוליכה מכבי פתח תקווה, כשמהצד השני מכבי יפו תחפש להמשיך במומנטום כשתארח את מכבי הרצליה.

דקה 15, שער! מכבי יפו עלתה ליתרון: כדור ענק של גיל יצחק שעבר מעל כל הגנת המארחת, השאיר את אינוסנט קינגסלי לבד מול השוער. הניגרי עבר בהצלחה את עומר נחפאוי וגלגל את הכדור לרשת.

דקה 22, שער! מכבי יפו כבר ב-0:2: הגבהה מדויקת מצאה את ראשו של קינגסלי, שמצידו נגח מדויק לרשת, השלים צמד והכפיל את היתרון עבור האורחים.

דקה 34, שער! יפו חוגגת באצטדיון עכו: קינגסלי העביר כדור לגיל יצחק, שהשאיר את רונן פרץ לבד מול השוער, שמצדיו לא התבלבל, גלגל את הכדור לרשת החשופה וחתם התקפה נהדרת של האורחים עם 0:3 ענק.

דקה 68, שער! האורחת לא מפסיקה לכבוש: כדור ענק של ניב פלייטר שחתך את הגנת קריית ים, מצא את מתן בית-יעקב. החלוץ מצידו העביר רוחב נהדר לגיל יצחק, שהוסיף גול לצמד הבישולים שלו וקבע 0:4 לאורחת.

דקה 81, שער! יפו כבר ב-0:5: הגולים ממשיכים להגיע באצטדיון בעכו, לאחר שהשתלטות יפה של יואל אבוחצירה ברחבה הסתיימה בשער נוסף עבור הקבוצה של איציק ברוך.

דקה 90+1, שער! יפו משפילה את קריית ים: לא נותר כבר מה לכתוב. גיל יצחק עם משחק ענק, לאחר שהשלים צמד שערים עם נגיחה מדויקת לקרוב.

עירוני מודיעין – הפועל עפולה 1:3

לאחר שרשמה ניצחון אחד בלבד בשבעת משחקיה האחרונים, העולה החדשה גברה על הצפוניים ותקווה לצאת מפה לדרך חדשה. המארחת עלתה ליתרון כבר בדקה ה-9 לאחר שירין מכלוף בעט כדור שעבר במעט את הקו, אך אושר לבסוף על ידי השופט. מכלוף השלים צמד בדקה ה-39 עם בעיטה חזקה ומדויקת שהכפילה את היתרון. האורחת עשתה קולות של קאמבק עם שער של יניב מזרחי בדקה ה-64, אך הילאי מלמן דאג שהניצחון יישאר במודיעין עם נגיחה מדויקת לרשת בדקה ה-80. החבורה של ארז בנודיס תפגוש במחזור הבא את הפועל רמת גן, ועפולה תקווה לברוח אל מעבר לקו האדום כשתארח את הפועל רעננה.

דקה 9, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: הכדור הגיע לירין מכלוף שבעט מהאוויר כדור שספק עבר את קו השער של סהר חסון, אך השופט אישר את הגול ונתן למארחת את האות לחגוג.

דקה 39, שער! האורחת הכפילה את היתרון: בן אז’ובל השאיר כדור גדול למכלוף, שבעט בחוזקה לפינה הימנית, קבע 0:2 למודיעין והשלים צמד גדול.

דקה 64, שער! הפועל עפולה צימקה ל-2:1: יניב מזרחי כבש את השער השישי שלו העונה והחזיר את הצפוניים למשחק.

דקה 80, שער! מודיעין בדרך לניצחון 1:3: הגבהה נפלאה של תומר בנבנישתי לקרוב מצאה את הילאי מלמן שנגח לרשת והכניע את חסון.