יום שני, 10.11.2025 שעה 06:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מתיחות גדולה במכבי, לאזטיץ' איבד הרבה קרדיט

גורמים באלופה נותרו בהלם מהחלטתו לא לשנות הרכב ולא להגיב במחצית ה-6:2 לבית"ר, ונותרו בהלם מאיך שהתנהל בחצי השני. זעם גדול על משפתי ושלמה

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

"ממאמן מכבי תל אביב מצפים להרבה יותר, מצפים שיידע לנהל רוטציה, שיידע לנהל סגל, לא יכול להיות שביום חמישי שחקנים נתנו 250% מעצמם מול קבוצת פרמייר ליג במשחק חוץ באנגליה, שחקנים שבקושי סיימו שם 90 דקות, והם פותחים ביום ראשון בליגה במשחק כל כך חשוב כשיש סגל כזה עמוק, עם שחקני רכש שעלו מיליוני אירו והמאמן לא משתמש בהם. לא יכול להיות שאחרי מחצית שהוא יורד אליה ב-0:1 ורואים שיש לפחות שלושה שחקנים סחוטים על הדשא, הוא לא מגיב עם חילופים", כך סיפר בשעת לילה מאוחרת גורם במכבי תל אביב, שם יש הלם גדול מה-6:2 המבזה מול בית"ר ירושלים אמש (ראשון). 

לאזטיץ' איבד אמש המון קרדיט. אולם, אף אחד לא מיהר להעריך שיקרה משהו דרמטי אחרי התבוסה המבישה, אבל אין ספק שהסרבי ספג מכות קשות למוניטין שלו והותיר את אנשי האלופה לתהות מה עושים מכאן כדי לתקן את הדברים. עיקר הביקורת והכעס כלפי המאמן היא נושא הרוטציה וניהול הסגל. בקבוצה עד כה תמכו או לכל הפחות ניסו לתמוך בהחלטות שלו לא לתת לשחקני הרכש החדשים לפתוח, אך ממש לא הבינו איך הוא החליט ללכת עם ההרכב מאנגליה גם מול בית"ר, כשהשחקנים נחתו בארץ ביום שישי בבוקר, ולא השכיל לשנות במחצית כשהיה ניכר שהקבוצה מתקשה מאוד לתפקד ושחקנים נראו סחוטים. 

לא פחות מכך, התדהמה הגדולה בקרב אנשי המועדון הייתה הדרך בה לאזטיץ' הגיב אחרי הרחקתו של רועי משפתי והפנדל שנכנס פנימה, כאשר פשוט התיישב בספסל במשך דקות ארוכות והיה נראה שבור, במקום לנסות ולכוון את הקבוצה מחדש ולמנוע את ההתבזות שהגיעה מיד לאחר מכן. "ממאמן של מכבי ת"א מצופה להתנהל אחרת. לא יכול להיות שככה הוא מתיישב ומוותר על המשחק, כשעל הדשא כל אחד מנסה להציל את המולדת וכל איבוד כדור הופך לשער, זה פשוט לא משהו שאפשר לקבל במועדון גדול. ברגעים שהיה צריך מנהיג שיסדר את כולם ויעצור רגע את הסחף, הוא קרס יחד עם השחקנים על הדשא", אמרו בקבוצה. 

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

זעם גדול על הופנה לעבר רועי משפתי ורז שלמה, תחילה על הטעויות הנוראיות שלהם בשער השוויון של ירדן שועה, ולאחר מכן באירוע שבו הורחק השוער אחרי שהצמיד ראשים עם ירדן שועה ברחבה. "במצב כל כך שברירי כשהרגע חטפנו מהפך, מה אתה בכלל מתעסק עם שחקן ברחבה שלך? איפה האחריות, איפה המחשבה על מה שיכול לקרות?", כעסו במכבי ת"א לאחר המשחק. גם על ההתפרקות הטוטלית של שאר השחקנים לא עברו בשקט בקבוצה: "כל מי שהיה על הדשא ניסה להציל את המולדת. שחקנים לוקחים כדור ורצים ראש בקיר, מאבדים ובצד השני גול. אין אף שחקן שעוצר רגע ומנסה להרגיע את העניינים, כולם קורסים אחד ליד השני, זה לא יכול לקרות במכבי ת"א".

השאלה הגדולה היא מה יולידו הימים המתוחים שבפתח. אומנם ישנה פגרה ארוכה בליגת העל של שלושה שבועות, אך מכבי ת"א תחזור לשחק בליגה האירופית בעוד 17 ימים נגד ליון. במועדון יש מתיחות והיא רצינית במיוחד אחרי ההתבזות אמש. במועדון לא אוהבים את המשבר שנוצר מול יון ניקולאסקו בלי שום סיבה נראית לעין, לא אוהבים בכלל את זה שהמאמן משתמש מעט מאוד בשחקני החיזוק שהוא קיבל בקיץ גם אם הם עדיין לא מבינים את השיטה שלו עד הסוף או כל תירוץ אחר. סביר להניח שיהיו לא מעט שיחות על הקו של ת"א-קנדה בימים הקרובים כדי לנסות להבין איך מתקנים את אירועי אמש בבלומפילד ולאזטיץ' יצטרך לתת הסברים ברורים על מה בכוונתו לעשות אחרת עם חידוש האימונים אחרי ימי החופשה שבפתח. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */