יום שני, 10.11.2025 שעה 10:38
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

לבנדובסקי חזר בענק וניצח את בעיות ההגנה בבארסה

פודקאסט ברצלונה מסכם שבוע: הפולני הוספד מוקדם מדי, לאמין ימאל, רשפורד והקבלות, העקשנות של פליק, נתוני הספיגות ההזויים, בברוז' והקאמפ נואו

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

אחרי התיקו המשוגע והמאכזב נגד קלאב ברוז’ באלופות, ברצלונה יצאה לפגרת הנבחרות עם ניצחון 2:4 על סלטה ויגו בבלאידוס הידוע לשמצה. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את השבוע שעבר על המועדון ומצפים לקאמבק לקאמפ נואו.

מה בתפריט: לבנדובסקי מראה את כל ארסנל הכלים ההתקפי שלו על רקע הדיבורים על עונה אחרונה בקטלוניה, לאמין ימאל ברגל ימין ועם חגיגה חדשה אחרי הסערה הגדולה, ומרקוס רשפורד לוקח זמנית את האות של ראפיניה ב-LRL ומספק מספרים אדירים.

עוד בפרק, איזה ציון מגיע לאילתור במרכז השדה עם אולמו לצד דה יונג בהיעדר פדרי וקסאדו, נתוני הספיגות הנוראיים ומספר שערי האחד-על-אחד המבהיל שקיבלה ברצלונה, והאם פליק צודק כשהוא לא זז מילימטר מסגנון המשחק גם כשהוא מקל על היריבות במקום להקשות עליהן? 

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

וגם: סטטיסטיקת הקורות והמשקופים שמעידה שגם מזל חסר קצת העונה, הנתונים של המאמן הגרמני שחגג 50 בלה ליגה, המצב שהסתבך בליגת האלופות, הלו”ז הקשה אחרי פגרת הנבחרות והחזרה המתקרבת לקאמפ נואו. האזנה נעימה.

מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
רונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
