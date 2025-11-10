יום שני, 10.11.2025 שעה 07:26
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ריאל זועמת: ה-VAR של ברצלונה שוב מתקלקל

הלבנים, באמצעות ערוץ הטלוויזיה שלהם, הביעו מחאה חריפה על השיפוט ב-0:0 בווייקאס בטענה לשני פנדלים שלא נשרקו לזכות בלינגהאם ואמבפה: "זו בדיחה"

|
קיליאן אמבפה (La Liga)
קיליאן אמבפה (La Liga)

בלבול וזעם, בסדר הזה. אלה התחושות בריאל מדריד לאחר התיקו המאופס בוואייקאס. גם ביקורת עצמית קיימת, כשהקבוצה מודעת לכך שחסרה לה חדות ודמיון, כפי שקרה גם באנפילד. עם זאת, בקבוצה לא מבינים כיצד פיגוארואה ואסקס, שישב בחדר ה־VAR, לא הזעיק את השופט מונוארה לבדוק שתי תקריות בהן היה מעורב שחקן ראיו, פפ צ’באריה.

תחילה, משיכה בחולצתו של ג’וד בלינגהאם במחצית הראשונה, ובהמשך, בעבירה על קיליאן אמבפה בשניות הסיום. השופט הראשי לא ראה באף אחד מהמקרים עילה לשרוק, אך במועדון לא מבינים מדוע ה־VAR לא קרא לו למסך. "רמת הזעם מוחלטת", נכתב ב’אס’.

האירוע הראשון היה הבולט יותר: כדור גובה בדקה ה־22 שבילינגהאם ניסה לנגוח, אך נעצר על ידי המגן של ראיו. פרשן השיפוט של העיתון 'אס' ושל רשת 'סר', איטורלדה גונסאלס, ניתח: “זה לא שהוא רק מחזיק אותו, הוא תופס אותו ומושך אותו לאחור, וזה פנדל ברור”. בהמשך הוסיף: “לשחקן הייתה אפשרות להגיע לכדור ולבעוט לשער, והמשיכה הזו האטה את התנועה שלו. החוקים מגדירים ‘אחיזה’ כעיכוב תנועת שחקן, וזה בדיוק מה שקרה. ה־VAR היה חייב להתערב ולהתריע בפני השופט. הוא קיים מסיבה אחת, לא רק כדי לצפות בכדורגל”. משיכתו של המגן אף אילצה את בלינגהאם להחליף חולצה.

בלינגהאם נתפס (צילום מסך)בלינגהאם נתפס (צילום מסך)

גם המקרה בדקה ה־95 גרם למחאה. הפעם בלינגהאם נגח קדימה להמשך מהלך, ואמבפה, שניסה להגיע לכדור, הוכשל לאחר מאבק נוסף עם אותו צ’באריה. איטורלדה גונסאלס סבר שהמהלך גבולי ואינו ראוי לפנדל, אך במועדון טוענים כי מונוארה היה צריך להיבחן שוב על ידי פיגוארואה ואסקס, אך זה לא קרה.

בערוץ הרשמי של ריאל תקפו בחריפות: “ה־VAR של ברצלונה שוב מתקלקל”

“לפיגוארואה ואסקס יש היסטוריה ארוכה של טעויות, כולן באותו כיוון. ריאל מדריד לא שיחקה טוב, זה נכון. אבל כשברצלונה הגיעה לווייקאס, לא נעשו טעויות נגדה, ה־VAR פשוט ‘התקלקל’. אולי גם היום הוא התקלקל, מי יודע? היה צלילה של לאמין ימאל, אבל הפנדל של אמבפה היה ברור בהרבה. יותר מזה שנשרק לטובת ברצלונה. ראיו כבר קופחה מול אתלטיקו, כשקוקה לא הורחק, והפסידה. והנה היום, נגד הפייבוריטית השלישית, היא שוב בצד השני: קופחה מול בארסה ואתלטיקו, ומקבלת החלטות לטובתה מול ריאל מדריד”.

0:0 פושר בין ריאל מדריד לראיו

בערוץ אף חיברו את האירועים לפרשת נגריירה: “ההסבר נמצא כשמנתחים את הרקע המקצועי שלו ואת דרכו מול ריאל מדריד. אם מסתכלים לאחור על הנתונים, רואים שהוא התקדם בדיוק בתקופת נגריירה. אותו דבר עם מונוארה. זה שקוף לגמרי. מה שקרה הוא בלתי נסלח. הוא טוען שלא ראה, אבל זה נעשה בשיתוף פעולה עם מי שמעליו. זו פארסה. זו לא טעות, זו החלטה מכוונת לא לשרוק. פשוט כי לא מתחשק לו. זו עוולה שממשיכים לבצע. מרטינס מונוארה ופיגוארואה ואסקס הם תוצרים של המשטר של נגריירה. זה ברור מהצילומים”.

צצ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)
