עשרות אוהדי מכבי ת"א הגיעו למתחם האימונים

אחרי ה-6:2 המשפיל נגד בית"ר, הקהל הגיע לקריית שלום. פרץ שוחח איתם: "כל מה שתגידו נכון, זו הבושה הכי גדולה שהייתה לי". נוי דיבר איתם עם דמעות

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

אין הרבה ימים רעים למכבי תל אביב מאז שמיץ’ גולדהאר הגיע, אך אחד הימים הקשים, אולי הקשה ביותר, הגיע היום (ראשון). אלופת המדינה אירחה בביתה את בית”ר ירושלים, והובכה בענק עם 6:2 מהדהד של ברק יצחקי וחניכיו, בתוצאה שתיזכר לא מעט שנים.

הקהל של מכבי תל אביב לא קיבל את התוצאה הקשה הזו, כאשר עשרות אוהדים של המועדון הצהוב הגיעו למתחם האימונים של הקבוצה שם הם החליטו לחכות לשחקנים ולצוות המקצועי, וזאת על מנת למחות על המשחק המביש של הצהובים.

דור פרץ יצא אל אותם אוהדים שחיכו בקריית שלום ואמר להם: “כל מה שתגידו אתם צודקים. אני מתבייש היום, זו הבושה הכי גדולה שהייתה לי אי פעם”. גם איתמר נוי יצא אל הקהל ודיבר איתם כשהוא עם גרון חנוק ודמעות. האוהדים צעקו לשחקנים: “אין לכם כבוד, ביזיתם אותנו”.

מכבי תל אביב עוד הובילה במחצית הראשונה 0:1, אך חצי שני מהרעים אולי אי פעם של המועדון הסתיים כאמור ב-6:2 מהדהד, כששער של הייטור נמחק על ידי עומר אצילי, ירדן שועה (צמד), עדי יונה (צמד) וזיו בן שימול, כשרז שלמה רשם משחק רע ורועי משפתי הורחק אחרי שנגח בשועה. קרווין אנדרדה צימק.

