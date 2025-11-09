יום ראשון, 09.11.2025 שעה 23:39
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

יצחקי: זה הניצחון הגדול בקריירה? אחד מהם

מאמן בית"ר ירושלים אחרי ה-2:6 המוחץ על מכבי ת"א: "מה אמרתי לשחקנים בהפסקה? שאנחנו יכולים להבקיע שער אחד אם לא שניים". וגם: הצהרה לאליפות?

|
ברק יצחקי (שחר גרוס)
ברק יצחקי (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים השיגה הערב (ראשון) את אחד מהניצחונות הכי גדולים בתולדותיה, כשמחצה 2:6 את מכבי תל אביב בבלומפילד והנחילה לה את אחד מההפסדים הגדולים בתולדותיה בליגת העל. המאמן המנצח והמאושר ברק יצחקי דיבר לאחר ההתמודדות.

ברק יצחקי אמר: "קודם כל, אני פחות מסכים שהמחצית הראשונה הייתה כל כך גרועה, עדיין היינו במשחק ושלטנו. ידענו לצאת מהחצי לחץ של מכבי. מכבי בחצי הראשונה היו יותר טובים. הניצחון הכי גדול בקריירה? אחד מהם, האצטדיון הזה מאיר לנו פנים, לפני שנה נתנו פה 1:5 על הפועל בניצחון היסטורי. אין ספק שזה ייכנס לרשימה. מה אמרתי לשחקנים במחצית? את האמת אמרתי כמה דברים. קודם כל שאנחנו יכולים להבקיע לפחות שער אחד אם לא שניים”.

“רציתי שנניע ביותר מהירות בחצי של מכבי ולא מאחור, כי יכולנו לדחוף אותם אחורה. אמרתי לשועה שברגע שמכבי תיפתח לקו של שלושה בלמים ונלחץ, והכדור ילך לשוער, נוכל ללחוץ על השוער כי גם רביבו וגם דודיה עומדים גבוהים. אני שמח ששועה עשה את זה בצורה טובה והצלחנו להבקיע”, הוסיף המאמן.

זז'רקו לאזטיץ' וברק יצחקי (שחר גרוס)

בהמשך המאמן הצטנע: “אני לא יודע אם זו הצהרה, זה משחק מרשים ואי אפשר להתחבא, אני מאוד שמח שבדקות הפחות טובות שלנו אנחנו יודעים לשמור על יציבות”.

“בית"ר יכולה לרוץ עד הסוף? אין לי בעיה להתחבר לדברים שאתם שואלים, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך ואני לא רוצה שהניצחון הזה יוציא אותנו מאיזון. לא יודע אם הפגרה באה בטוב או לא, יש לנו גם מחנה אימונים ונצטרך להתכונן להמשך”, אמר יצחקי.

“אנחנו נשתדל לדחוף את עצמנו כמה שיותר קדימה, זו רק תחילת העונה, ננסה להיות שם ולא להיות רחוקים כמו בעונה שעברה. אם הזמן יתקדם ונהיה בכיוון אז אני הראשון שאגיד שאנחנו מכוונים לאליפות”, הוסיף.

השמחה אצל ברק יצחקי (רדאד גהשמחה אצל ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

עדי יונה הוסיף: "המחצית השנייה זו הייתה התפוצצות שלנו. אחרי ב"ש רצינו להוכיח לכולם שאנחנו שייכים לרמות האלה, אנחנו הכי שמחים בעולם. אני לא יודע מה התחבר לי באופן אישי, אני עובד קשה כל יום ואני שמח שהיום זה נכנס וסיימתי עם צמד. מה יצחקי אמר לנו בחדר ההלבשה במחצית? לא משהו מיוחד, כל השבוע הכינו אותנו כמו שצריך ובאנו עם אש בעיניים מההתחלה”.

“בעונה הזו אנחנו יכולים בכל רגע להתפוצץ על המגרש, חדר ההלבשה טוב, זה מה שמיוחד בעונה הזו. אליפות? אנחנו לא מתייחסים לדברים האלה, גם הצוות דואג תמיד להשאיר אותנו על הקרקע וכולנו באותו ראש. מקווים להשתפר מיום ליום”, הוסיף.

עדי יונה באופוריה (שחר גרוס)עדי יונה באופוריה (שחר גרוס)
