כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מתי בפעם האחרונה ספגה מכבי ת"א שישייה?

האלופה הובסה בשנים האחרונות במפעלי אירופה, אבל בליגה מדובר במחזה נדיר במיוחד שלא קרה במילניום הנוכחי. עם זאת, כן היו הפסדים בליגה בהפרש זהה

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

ערב כואב במיוחד למכבי תל אביב: הצהובים הובסו הערב (ראשון) 6:2 על ידי בית"ר ירושלים, במשחק שבו הירושלמים הציגו התקפה קטלנית עם שערים של עומר אצילי וזיו בן שימול וצמדים של ירדן שועה ועדי יונה. התוצאה הזו הצטרפה לרשימת התבוסות הכואבות ביותר של מועדון הפאר, שנדירות בליגה, אך נחרטות בזיכרון.

בעשור האחרון ספגה מכבי תבוסות כבדות יותר רק בזירה האירופית, 5:0 מאייאקס ו־6:1 מאולימפיאקוס למשל, אך מעולם לא בליגה המקומית. ההפסד הערב אמנם רחוק משיאי העבר, אך הוא העלה מחדש את הזיכרון מה־10:0 האגדי למכבי חיפה במאי 1988, ההפסד הליגה הגדול בתולדות המועדון.

גם אחרי אותה תבוסה זכורה, הירוקים היו מי שהנחילו למכבי את המכות הקשות ביותר: 5:0 בעונת 1993/94 ותוצאה זהה כבר ב־1989. ב־1991 הגיע הפסד נוסף לחיפה, הפעם 5:1, והפסד הליגה האחרון של הצהובים בהפרש של ארבעה שערים התרחש מול עירוני קריית שמונה, 4:0 במרץ 2011.

מלבד הליגה, גם בגביע ידעה מכבי ערב טראומטי אחד במיוחד, במרץ 2006, בשמינית גמר גביע המדינה, כשהובסה 4:0 בידי הפועל עכו. כעת, אחרי עוד תוצאה שתירשם בצד הפחות מחמיא של ההיסטוריה, במכבי תל אביב ינסו להתאושש ולמנוע את חזרתן של מראות כאלה.

