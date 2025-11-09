יום ראשון, 09.11.2025 שעה 23:38
ערן זהבי התרגש עם האחים ברמן: טוב שאתם פה

החלוץ הגיע לבלומפילד והצטלם עם האחים גלי וזיוי שחזרו משבי החמאס וזכו לטקס: "הכיתוב על החולצה שלי לא מתוכנן, אבל כנראה ששום דבר לא קורה סתם"

|
ערן זהבי עם גלי וזיו ברמן (אינסטגרם)
ערן זהבי עם גלי וזיו ברמן (אינסטגרם)

ערן זהבי, שעזב את מכבי תל אביב בקיץ האחרון וטרם הודיע על עתידו המקצועי, הצטרף הערב (ראשון) למאות האוהדים שהתרגשו מהופעתם של גלי וזיו ברמן באצטדיון בלומפילד. זהבי העלה לרשתות החברתיות תמונה מהאירוע המרגש וכתב: "כמה טוב שאתם פה, איזה כיף. הכיתוב על החולצה שלי לא מתוכנן, אבל כנראה ששום דבר לא קורה סתם. אוהבים אתכם גיבורים". כשעל חולצתו נראתה הכתובת "אין גבולות, האומץ מנצח".

המחווה של זהבי הגיעה לאחר שטקס מיוחד נערך לשני שורדי השבי, גלי וזיו ברמן, שחזרו לחיק משפחתם לפני כחודש לאחר 738 ימים בשבי חמאס. מכבי תל אביב קיימה לכבודם ערב מרגש באצטדיון בלומפילד, במהלכו הוצגו בפני הקהל כשהם עטופים באהבתם של האוהדים והשחקנים.

האחים ברמן נשאו דברים מרגשים בפני אלפי הצהובים באצטדיון: “שלום לכם משפחת מכבי תל אביב היקרה. כשהיינו בשבי לא שכחתם אותנו. הייתם הלב הפועם של התקווה, והוכחתם שמכבי זה לא רק כדורגל, אלא דרך חיים”. הקהל הריע ממושכות, ודקות ספורות לאחר מכן הם אף שרו עם האוהדים שירי עידוד לקבוצה.

גלי וזיו ברמן נרגשים (שחר גרוס)גלי וזיו ברמן נרגשים (שחר גרוס)

מחוותו של זהבי, שממשיך לעקוב מקרוב אחרי מכבי תל אביב גם לאחר עזיבתו, סימלה את החיבור העמוק שלו לקבוצה ולערכים שהיא מייצגת. המילים על חולצתו, “האומץ מנצח”, התאימו באופן כמעט סימבולי לסיפור ההשראה של האחים ברמן, שהפכו לסמל של כוח, תקווה וניצחון הרוח.

