5719-8222באיירן מינכן1
5120-4722בורוסיה דורטמונד2
4528-4722הופנהיים3
4229-4122שטוטגרט4
3927-4321באייר לברקוזן5
3928-4021לייפציג6
3146-4422איינטרכט פרנקפורט7
3036-3222פרייבורג8
2531-2421המבורג9
2537-2822אוניון ברלין10
2337-3122פ.צ. קלן11
2237-2522בורוסיה מנשנגלדבאך12
2239-2421אוגסבורג13
2137-2522מיינץ14
1944-2921וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1347-1921היידנהיים18

שטוטגרט נצמדה לצמרת עם 2:3 על אוגסבורג

קבוצתו של סבסטיאן הנס טיפסה למקום הרביעי אחרי חגיגת שערים, אונדב הוביל עם צמד. פרנקפורט הצליחה לחזור למסלול הניצחונות אחרי 0:1 ביתי על מיינץ

|
דניז אונדב. כיכב עם צמד (IMAGO)
דניז אונדב. כיכב עם צמד (IMAGO)

המחזור העשירי בבונדסליגה ננעל הערב (ראשון), שטוטגרט הצליחה להיצמד לצמרת אחרי 2:3 על אוגסבורג. איינטרכט פרנקפורט גברה 0:1 על מיינץ. במשחק המוקדם, פרייבורג שבה למסלול הניצחונות אחרי 1:2 על סט. פאולי.

שטוטגרט – אוגסבורג 2:3

חניכיו של סבסטיאן הנס הצליחו לטפס למקום הרביעי בזכות הופעה גדולה של דניז אונדב, שכיכב עם צמד. המארחת עלתה ליתרון בדקה השמינית משער של פביאן רידר, שהעיר לחלוטין את ההתמודדות, כשמקסימיליאן מיטלשטאט השווה כעבור עשר דקות בפנדל מדויק.

בדקה ה-26 היתרון שב לאורחת, כשהאן נואה מסנגו הצליח לנצל טעות הגנתית, אלא שהשוויון התרחש עוד במהלך המחצית הראשונה, כשאונדב השווה בנגיחה. אונדב, החלוץ המוביל של המארחת הצליח לקבוע את תוצאת המשחק עם השער השני שלו, בדקה ה-81, שהקפיץ את קבוצתו למקום הרביעי.

איינטרכט פרנקפורט – מיינץ 0:1

המארחת מהמקום השביעי בליגה, חזרה לנצח אחרי שלושה משחקים ברציפות שלא עשו זאת (בכל המסגרות). ריטסו דואן, שחקן הכנף היפני הכריע וקבע את תוצאת הסיום עם שער בדקה ה-80. לאחר ההפסד, האורחת נשארה מתחת לקו האדום כשהיא נמצאת במקום ה-17 עם חמש נקודות בלבד. 

פרייבורג – סט. פאולי 1:2

אחרי חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון, יוליאן שוסטר ושחקניו הצליחו להתאושש ולהשיג שלוש נקודות משמעותיות מול הפיראטים שנמצאים במקום המוביל למשחקי המבחן בסיום העונה. אחרי 40 דקות שחונות, יואיטו סוזוקי הצליח להשתלט על ריבאונד ולכבוש. בדקה ה-50, מקסימיליאן אגשטיין הכפיל, כשלואיס אופה רק צימק.

שחקני פרייבורג חוגגים ניצחון (IMAGO)שחקני פרייבורג חוגגים ניצחון (IMAGO)
