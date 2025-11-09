שטוטגרט נצמדה לצמרת עם 2:3 על אוגסבורג

המחזור העשירי בבונדסליגה ננעל הערב (ראשון), שטוטגרט הצליחה להיצמד לצמרת אחרי 2:3 על אוגסבורג. איינטרכט פרנקפורט גברה 0:1 על מיינץ. במשחק המוקדם, פרייבורג שבה למסלול הניצחונות אחרי 1:2 על סט. פאולי.

שטוטגרט – אוגסבורג 2:3

חניכיו של סבסטיאן הנס הצליחו לטפס למקום הרביעי בזכות הופעה גדולה של דניז אונדב, שכיכב עם צמד. המארחת עלתה ליתרון בדקה השמינית משער של פביאן רידר, שהעיר לחלוטין את ההתמודדות, כשמקסימיליאן מיטלשטאט השווה כעבור עשר דקות בפנדל מדויק.

בדקה ה-26 היתרון שב לאורחת, כשהאן נואה מסנגו הצליח לנצל טעות הגנתית, אלא שהשוויון התרחש עוד במהלך המחצית הראשונה, כשאונדב השווה בנגיחה. אונדב, החלוץ המוביל של המארחת הצליח לקבוע את תוצאת המשחק עם השער השני שלו, בדקה ה-81, שהקפיץ את קבוצתו למקום הרביעי.

איינטרכט פרנקפורט – מיינץ 0:1

המארחת מהמקום השביעי בליגה, חזרה לנצח אחרי שלושה משחקים ברציפות שלא עשו זאת (בכל המסגרות). ריטסו דואן, שחקן הכנף היפני הכריע וקבע את תוצאת הסיום עם שער בדקה ה-80. לאחר ההפסד, האורחת נשארה מתחת לקו האדום כשהיא נמצאת במקום ה-17 עם חמש נקודות בלבד.

פרייבורג – סט. פאולי 1:2

אחרי חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון, יוליאן שוסטר ושחקניו הצליחו להתאושש ולהשיג שלוש נקודות משמעותיות מול הפיראטים שנמצאים במקום המוביל למשחקי המבחן בסיום העונה. אחרי 40 דקות שחונות, יואיטו סוזוקי הצליח להשתלט על ריבאונד ולכבוש. בדקה ה-50, מקסימיליאן אגשטיין הכפיל, כשלואיס אופה רק צימק.