יום ראשון, 09.11.2025 שעה 20:06
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2610-2412ויאריאל2
2513-2811ברצלונה3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1713-1211חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1113-912אוססונה15
1024-1112ג'ירונה16
923-1612לבאנטה17
918-1111מיורקה18
920-1011ולנסיה19
820-712אוביידו20

"צריכים ביקורת עצמית, לא חסרה אינטנסיביות"

מאמן ריאל צ'אבי אלונסו אחרי ה-0:0: "אין צורך לדבר על משבר, יודעים איפה אנחנו נמצאים". וגם: ההסבר שלו לאי שיתופם של החלוצים אנדריק וגונסאלו

|
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד המשיכה את חוסר היכולת שלה באצטדיון וייקאס, כשסיימה הערב (ראשון) ב-0:0 מול ראיו וייקאנו. זו העונה הרביעית ברציפות שבה הבלאנקוס לא מצליחים לנצח במגרש הקשה של ראיו, הפעם האחרונה הייתה בעונת 2021/22. בנוסף, מדובר במשחק שני ברציפות שבו הקבוצה של צ’אבי אלונסו נותרת ללא שער וללא ניצחון, לאחר ההפסד 1:0 לליברפול באנפילד.

אלונסו, שנשמע רגוע ומאופק במסיבת העיתונאים, הודה בקשיים: “תמיד היה לנו קשה לשחק כאן, גם בעבר. ידענו שזה יהיה משחק תובעני, ובכל שנה זה כך. הליגה הספרדית היא תהליך של משחק אחר משחק, והיום פשוט לא הצלחנו לנצח”.

המאמן ניסה להסביר את מהלך המשחק: “זה היה משחק מעבר קלאסי, קצב גבוה, הרבה תנועה מצד לצד. אחרי המשחק באנפילד רצינו לשחק טוב ולשלוט בקצב, אבל כאן זה כמעט בלתי אפשרי. אני לא מייחס את זה לשינוי רגשי, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים, והיום זה פשוט לא עבד”.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

אלונסו הדגיש כי למרות האכזבה, הוא לא רואה בכך משבר: “אין צורך לדבר על משבר. אנחנו יודעים היכן אנחנו נמצאים, וצריכים לדעת לשמור על איזון, גם כשיש תקופות פחות טובות. העונה ארוכה, הדרישות גבוהות מאוד, אבל אנחנו חיים עם זה ומתכוננים לזה מדי שבוע”.

בנוגע לביקורת כלפי הקבוצה, המאמן היה כן: “אנחנו צריכים לעשות ביקורת עצמית, אבל ביקורת בונה. זה חלק מהתהליך של קבוצה שרוצה לגדול ולהשתפר. זה נובמבר, העונה עוד ארוכה מאוד, ואנחנו חייבים לדרוש יותר, אבל גם להיות בגישה מתונה”.

ארדה גולר (La Liga)ארדה גולר (La Liga)

על חוסר האינטנסיביות שהוזכר בתקשורת השיב אלונסו: “לא ניצחנו בכל מאבק, אבל גם לא הפסדנו בכולם. זה היה משחק קשה, צמוד, וחבל שלא הצלחנו לשבור את השוויון במעברים ההתקפיים. אני לא חושב שאנחנו חסרים אינטנסיביות, הקבוצה נתנה מאמץ גדול”.

כשהתבקש להסביר את השינויים הטקטיים והיעדר השימוש בחלוצים אנדריק וגונסאלו, השיב המאמן בפשטות: “היו לנו על המגרש שחקנים אחרים שיכולים ליצור סכנה, לכן לא היה צורך בשינויים נוספים. במחצית השנייה המשחק יצא משליטה, היה הרבה כאוס, מעט מאוד מצבים, ואיבדנו את היכולת לייצר הזדמנויות אמיתיות”.

אלונסו סיכם בטון מפוכח: “אנחנו תמיד מוכנים למשחקים תובעניים, אבל יש ימים שבהם לא מצליחים. מה שחשוב עכשיו זה להמשיך להשתפר, להישאר מאוחדים, ולהפוך את הביקורת למשהו שיקדם אותנו הלאה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */