"צריכים ביקורת עצמית, לא חסרה אינטנסיביות"

ריאל מדריד המשיכה את חוסר היכולת שלה באצטדיון וייקאס, כשסיימה הערב (ראשון) ב-0:0 מול ראיו וייקאנו. זו העונה הרביעית ברציפות שבה הבלאנקוס לא מצליחים לנצח במגרש הקשה של ראיו, הפעם האחרונה הייתה בעונת 2021/22. בנוסף, מדובר במשחק שני ברציפות שבו הקבוצה של צ’אבי אלונסו נותרת ללא שער וללא ניצחון, לאחר ההפסד 1:0 לליברפול באנפילד.

אלונסו, שנשמע רגוע ומאופק במסיבת העיתונאים, הודה בקשיים: “תמיד היה לנו קשה לשחק כאן, גם בעבר. ידענו שזה יהיה משחק תובעני, ובכל שנה זה כך. הליגה הספרדית היא תהליך של משחק אחר משחק, והיום פשוט לא הצלחנו לנצח”.

המאמן ניסה להסביר את מהלך המשחק: “זה היה משחק מעבר קלאסי, קצב גבוה, הרבה תנועה מצד לצד. אחרי המשחק באנפילד רצינו לשחק טוב ולשלוט בקצב, אבל כאן זה כמעט בלתי אפשרי. אני לא מייחס את זה לשינוי רגשי, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים, והיום זה פשוט לא עבד”.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

אלונסו הדגיש כי למרות האכזבה, הוא לא רואה בכך משבר: “אין צורך לדבר על משבר. אנחנו יודעים היכן אנחנו נמצאים, וצריכים לדעת לשמור על איזון, גם כשיש תקופות פחות טובות. העונה ארוכה, הדרישות גבוהות מאוד, אבל אנחנו חיים עם זה ומתכוננים לזה מדי שבוע”.

בנוגע לביקורת כלפי הקבוצה, המאמן היה כן: “אנחנו צריכים לעשות ביקורת עצמית, אבל ביקורת בונה. זה חלק מהתהליך של קבוצה שרוצה לגדול ולהשתפר. זה נובמבר, העונה עוד ארוכה מאוד, ואנחנו חייבים לדרוש יותר, אבל גם להיות בגישה מתונה”.

ארדה גולר (La Liga)

על חוסר האינטנסיביות שהוזכר בתקשורת השיב אלונסו: “לא ניצחנו בכל מאבק, אבל גם לא הפסדנו בכולם. זה היה משחק קשה, צמוד, וחבל שלא הצלחנו לשבור את השוויון במעברים ההתקפיים. אני לא חושב שאנחנו חסרים אינטנסיביות, הקבוצה נתנה מאמץ גדול”.

כשהתבקש להסביר את השינויים הטקטיים והיעדר השימוש בחלוצים אנדריק וגונסאלו, השיב המאמן בפשטות: “היו לנו על המגרש שחקנים אחרים שיכולים ליצור סכנה, לכן לא היה צורך בשינויים נוספים. במחצית השנייה המשחק יצא משליטה, היה הרבה כאוס, מעט מאוד מצבים, ואיבדנו את היכולת לייצר הזדמנויות אמיתיות”.

אלונסו סיכם בטון מפוכח: “אנחנו תמיד מוכנים למשחקים תובעניים, אבל יש ימים שבהם לא מצליחים. מה שחשוב עכשיו זה להמשיך להשתפר, להישאר מאוחדים, ולהפוך את הביקורת למשהו שיקדם אותנו הלאה”.