אדם נעצר ו-11 חשודים עוכבו בסמוך לבלומפילד

לפני המשחק בין מכבי ת”א ובית”ר ירושלים, היה בלגן מחוץ לאצטדיון ומשטרת ישראל הודיעה על עצור אחד ועיכוב של 11 חשודים בעקבות הפרות סדר, קטטה ותקיפת שוטרים בסמוך לאצטדיון.

במשטרה הוסיפו כי באיזור בלומפילד נתפסו קרשים, אבנים ועשרות בקבוקים של ספריי צבע. המשטרה פרסה כוחות גדולים ושוטרי יס”מ באיזור בהכנה למשחק שימלא את היציעים.

המשטרה עצרה את הפורעים

בהודעות דוברות המשטרה הוסיפו: “אנו קוראים לאוהדים להגיע וליהנות מחוויית ספורט ולהימנע מעימותים עם השוטרים. נמשיך לשמור על בטחונו של קהל האוהדים ונפעל באפס סובלנות ובנחישות כלפי מי שינהג באלימות”.