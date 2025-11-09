לראשונה: יונתן כהן וקוסטה בהרכב הפועל פ"ת

המחזור העשירי בליגת העל ימשיך גם הערב (ראשון), כאשר בשעה 20:00, הפועל חיפה והפועל פתח תקווה ייפגשו באצטדיון סמי עופר. המארחת תגיע אחרי התבוסה 4:1 במחזור הקודם למ.ס אשדוד, בעוד המלאבסים יגיעו לאחר תיקו 2:2 עם בני סכנין, במשחק בו הובילו פעמיים אך איבדו את היתרון.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, לירן סרדל, אורן ביטון, יונתן פרבר, רוי נאווי, אופק ביטון, רותם חטואל, ג’ייבון איסט.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נעם כהן, מתן גושה, איתי רוטמן, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, יונתן כהן, ג’יימס אדניי, קליי, מארק קוסטה

אצל הפועל חיפה, נאור סבג חולה ואינו נכלל בסגל הקבוצה. הבלם הפורטוגזי מתיאס רושה נחת בישראל ויבחן במדי הקבוצה.