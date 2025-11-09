יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

לראשונה: יונתן כהן וקוסטה בהרכב הפועל פ"ת

שחקן ההתקפה ששב לליגת העל פותח לראשונה בהרכב המלאבסים מול הפועל חיפה ב-20:00, כמו גם החלוץ ההונגרי. בצד של אראל, איסט וחטואל פותחים מקדימה

|
יונתן כהן בועט (ראובן שוורץ)
יונתן כהן בועט (ראובן שוורץ)

המחזור העשירי בליגת העל ימשיך גם הערב (ראשון), כאשר בשעה 20:00, הפועל חיפה והפועל פתח תקווה ייפגשו באצטדיון סמי עופר. המארחת תגיע אחרי התבוסה 4:1 במחזור הקודם למ.ס אשדוד, בעוד המלאבסים יגיעו לאחר תיקו 2:2 עם בני סכנין, במשחק בו הובילו פעמיים אך איבדו את היתרון.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, תמיר ארבל, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, לירן סרדל, אורן ביטון, יונתן פרבר, רוי נאווי, אופק ביטון, רותם חטואל, ג’ייבון איסט. 

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נעם כהן, מתן גושה, איתי רוטמן, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, יונתן כהן, ג’יימס אדניי, קליי, מארק קוסטה

אצל הפועל חיפה, נאור סבג חולה ואינו נכלל בסגל הקבוצה. הבלם הפורטוגזי מתיאס רושה נחת בישראל ויבחן במדי הקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */