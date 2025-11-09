שלוש מדליות לנבחרת ישראל בשחייה בתחרות הכנה

נבחרת ישראל בשחייה סיימה תחרות הכנה לקראת אליפות אירופה בבריכות קצרות עם שלוש מדליות, כאשר השחיינים הציגו תוצאות מעודדות. התחרות נערכה בפולין, בהשתתפות נציגים מתשע מדינות אירופאיות, לקראת אליפות אירופה בבריכות קצרות שתתקיים בראשית דצמבר, והיוותה תחרות קריטריון עבור הנבחרת הפולנית.

אלכסיי גליבנסקי זכה במדליית כסף במשחה ה-200 מעורב אישי בתוצאה של 2:01.23 דקות. תומר שוסטר זכה בכסף גם הוא במשחה ה-50 גב בתוצאה של 24.01 שניות, לאחר ששיפר פעמיים את שיאו האישי במהלך התחרות. מיכאל לייטרובסקי הוסיף מדליית ארד במשחה ה-100 גב בתוצאה של 52.15 שניות.

גליבנסקי המשיך את ההופעה המרשימה גם במשחה ה-100 חופשי, שם סיים חמישי עם שיא אישי של 48.18 שניות. שוסטר סיים רביעי במשחה ה-100 גב בשיא אישי של 52.19 שניות, צמוד למדליית הארד של לייטרובסקי, שעלה גם לגמר 50 פרפר וסיים במקום 8 בתוצאה של 23.78. לב שטיינברג שיפר שיאים אישיים במשחה ה-100 גב (55.05 שניות) ובמשחה ה-50 פרפר (24.71 שניות) ואוקאן גולדין סיים שביעי במשחה ה-100 גב בתוצאה של 53.54 שניות.