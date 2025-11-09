מתקרב ל-100 וגם למסי: המספרים של הולאנד

הקרב בין ליברפול למנצ’סטר סיטי, שנערך הערב במסגרת הפרמייר ליג, קיבל ממד היסטורי במיוחד. זהו משחקו ה־1,000 של פפ גווארדיולה כמאמן. המאמן הספרדי עמד על הקווים מול יריבתו הגדולה באנגליה דווקא ברגע סמלי כזה, כשהוא ממשיך להוביל את אחת הקבוצות האימתניות בעולם.

מרכז תשומת הלב, כרגיל, הופנה אל ארלינג הולאנד. החלוץ הנורבגי ממשיך לספק מספרים מסחררים, עם 31 שערים ובישולים ב־18 משחקיו האחרונים בכל המסגרות. בעונה הנוכחית כבר כבש 28 שערים בכל המסגרות, מתוכם 14 בפרמייר ליג, נתון שמציב אותו בראש טבלת מלכי השערים ומקרב אותו לעבר יעד היסטורי נוסף: 100 שערים בליגה האנגלית. נכון לעכשיו, הוא עומד על 99.

תחת פפ גווארדיולה, הולאנד הפך למכונת שערים של ממש: 143 שערים מאז הצטרף למנצ’סטר סיטי. בכך הוא מדורג שני רק אחרי ליאו מסי, שהבקיע 211 שערים תחת גווארדיולה בברצלונה. בקצב הנוכחי, הנורבגי עשוי לעבור גם את הפרעוש ולהפוך לכובש הגדול ביותר תחת המאמן הקטלוני.

הולאנד ופפ (IMAGO)

עם זאת, גם למכונות יש תקלות, והערב הולאנד שוב נכשל מהנקודה הלבנה. גיורגי ממארדשווילי, השוער הגיאורגי של ליברפול, הדף את הפנדל של הנורבגי והמשיך את הרצף המרשים שלו: מאז תחילת עונת 2023/24, אף שוער באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה לא עצר יותר פנדלים ממנו, שישה בסך הכל. הולאנד הוא השם האחרון שהתווסף לרשימה הזו.

עבור סיטי, מדובר בנתון מדאיג נוסף: הקבוצה החטיאה כעת ארבעה מתוך חמשת הפנדלים האחרונים שלה מול ליברפול. גם מבחינתו של הולאנד, הקללה נמשכת, זה היה הפנדל השלישי מתוך ששת האחרונים שהוא מחמיץ. ובכל זאת, החלוץ הצליח בהמשך לפצות עם שער נוסף, כששמר על הרגלים הישנים והחזיר את סיטי לתמונה.

ארלינג הולאנד מחמיץ את הפנדל (IMAGO)

המספרים של הולאנד ממשיכים להדהים את עולם הכדורגל. 31 מעורבויות בשערים ב־18 משחקים בלבד, כמעט שניים למשחק, הם עדות לא רק ליעילותו אלא גם לעקביות יוצאת דופן. ערב המשחק ההיסטורי של גווארדיולה, הנורבגי הוכיח שוב: גם כשהוא מחמיץ, הוא עדיין בלתי ניתן לעצירה.