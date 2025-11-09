יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הייטור פותח במכבי ת"א, שועה ואצילי בבית"ר

לאור חסרונו של קמארה הפצוע, הבלם יפתח ב-20:30, וארלה ודוידה בכנפיים. האורחת תעלה עם שלישייה התקפית, כשקאלו יצטרף לצמד הכוכבים. ההרכבים בפנים

|
הייטור (רדאד ג'בארה)
הייטור (רדאד ג'בארה)

רגע לפני יציאה לפגרה בת שלושה שבועות, המחזור העשירי של ליגת העל ננעל הערב (שני, 20:30) עם משחק אדיר ומלא יוקרה באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב לבית”ר ירושלים, כאשר שני הצדדים רוצים לשוב למסלול הניצחונות אחרי הפסדים במשחק האחרון שלהם.

האלופה, ששיחקה רק ביום חמישי מול אסטון וילה בברמינגהאם במסגרת הליגה האירופית והפסידה לה 2:0, חוזרת אל הלחם והחמאה שלה, ליגת העל, ורוצה לחבר ניצחון שלישי ברציפות (רביעי אם מחשיבים את הניצחון הטכני בדרבי) ולחזור אל המקום הראשון על חשבון הפועל באר שבע, שאיבדה אתמול נקודות מול מ.ס אשדוד.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, אושר דוידה, חליו וארלה ואלעד מדמון. 

מנגד, החבורה מהבירה, שמגיעה אחרי ההפסד 1:0 להפועל באר שבע בטדי ורחוקה כבר שמונה נקודות מהקבוצה מבירת הנגב ושש נקודות מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’, יודעת כי הפסד יוציא אותה ממרוץ האליפות. בית”ר לא ניצחה את מכבי בבלומפילד מאז אוקטובר 2015, אז ניקיטה רוקאביצה הוביל אותה ל-2:4 עם שלושער בלתי נשכח.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, גיל כהן, ירדן כהן, איילסון טבארש, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו ארבע פעמים. בטדי, בית”ר ירושלים ניצחה פעמיים בתוצאה 1:3. בבלומפילד, בעונה הסדירה זה הסתיים ב-1:1, כשירדן שועה החמיץ פנדל בדקה ה-90 ופספס הזדמנות לנצח את המשחק, ובפלייאוף, במחזור האחרון של העונה, מכבי תל אביב חגגה עם 0:5 בדרך להנפת צלחת האליפות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */