יום שני, 10.11.2025 שעה 10:59
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
2711-2412פאריס סן-ז'רמן1
2511-2812מארסיי2
2511-2112לאנס3
2216-2412שטרסבורג4
2015-2312ליל5
2021-2412מונאקו6
2015-1812ליון7
1817-1912ראן8
1718-1712ניס9
1616-1812טולוז10
1421-1812פ.צ. פאריס11
1417-1312לה האבר12
1315-1012אנז'ה13
1127-1212מץ14
1021-1412ברסט15
1018-1112נאנט16
1026-1412לוריין17
719-712אוקזר18

ברצלונה סימנה את מאליק פופאנה ופנתה לנציגיו

דיווח: הקבוצה מחפשת שחקן אגף שמאלי, כשבמקביל לאפשרות להחתים את רשפורד באופן קבוע היא עוקבת אחרי הקיצוני הצעיר של ליון ובדקה היתכנות של עסקה

|
מאליק פופאנה (IMAGO)
מאליק פופאנה (IMAGO)

בעוד שלאמין ימאל ורוני ברדג’י מספקים כיסוי מושלם לאגף הימני של ברצלונה, המטרה המרכזית של המועדון לחיזוק סגל הקבוצה לקראת העונה הבאה מתמקדת באגף השמאלי.

נכון לעכשיו, במועדון שוקלים האם לממש את אופציית הרכישה של מרקוס רשפורד, שנמצא בהשאלה. לחלוץ האנגלי שכר גבוה במיוחד, ומנצ’סטר יונייטד הציבה תג מחיר של 30 מיליון אירו, מה שעשוי להפוך את העסקה גם למשתלמת בטווח הארוך. במקביל, ברצלונה עוקבת אחרי כמה כישרונות צעירים ברחבי אירופה, כחלופות אפשריות לחיזוק העמדה הזו.

אחת האופציות הבולטות מגיעה מצרפת, שם מאליק פופאנה, הקיצוני בן ה-20 של ליון, נחשב למטרה העיקרית של מחלקת הסקאוטינג של ברצלונה. על פי הדוחות שהוגשו למועדון, מדובר בשחקן בלגי צעיר ומבטיח, שליון רכשה מגנט הבלגית לפני קצת יותר משנה תמורת 19.5 מיליון אירו, בחוזה עד יוני 2028.

“בברצלונה כבר יצרו קשר עם נציגיו של פופאנה כדי לבדוק את היתכנות העסקה. מצבה הכלכלי הבעייתי של ליון ידוע היטב, וסביר כי היא תיאלץ למכור את כוכבה בקיץ הקרוב”, נכתב ב’ספורט’.

מאליק פופאנה (IMAGO)מאליק פופאנה (IMAGO)

ליברפול וארסנל הן שתי הקבוצות הנוספות שהביעו עניין רציני בפופאנה, המתאפיין ביכולת טכנית גבוהה ובמהירות רבה. הוא ימני ברגלו, אך מעדיף לשחק באגף השמאלי, שם הוא מרגיש בנוח ביותר, אם כי גם באגף הימני הוא מתפקד היטב, אף שהעמדה הזו כבר מאוישת בברצלונה.

העונה רשם פופאנה 12 הופעות בליגה הצרפתית ובליגה האירופית (888 דקות), במהלכן כבש שני שערים ובישל אחד. לפי אתר ‘Transfermarkt’, שוויו מוערך ב-30 מיליון אירו. רבים רואים בו אחד מכוכבי העתיד של הכדורגל האירופי. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */