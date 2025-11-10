ברצלונה סימנה את מאליק פופאנה ופנתה לנציגיו

בעוד שלאמין ימאל ורוני ברדג’י מספקים כיסוי מושלם לאגף הימני של ברצלונה, המטרה המרכזית של המועדון לחיזוק סגל הקבוצה לקראת העונה הבאה מתמקדת באגף השמאלי.

נכון לעכשיו, במועדון שוקלים האם לממש את אופציית הרכישה של מרקוס רשפורד, שנמצא בהשאלה. לחלוץ האנגלי שכר גבוה במיוחד, ומנצ’סטר יונייטד הציבה תג מחיר של 30 מיליון אירו, מה שעשוי להפוך את העסקה גם למשתלמת בטווח הארוך. במקביל, ברצלונה עוקבת אחרי כמה כישרונות צעירים ברחבי אירופה, כחלופות אפשריות לחיזוק העמדה הזו.

אחת האופציות הבולטות מגיעה מצרפת, שם מאליק פופאנה, הקיצוני בן ה-20 של ליון, נחשב למטרה העיקרית של מחלקת הסקאוטינג של ברצלונה. על פי הדוחות שהוגשו למועדון, מדובר בשחקן בלגי צעיר ומבטיח, שליון רכשה מגנט הבלגית לפני קצת יותר משנה תמורת 19.5 מיליון אירו, בחוזה עד יוני 2028.

“בברצלונה כבר יצרו קשר עם נציגיו של פופאנה כדי לבדוק את היתכנות העסקה. מצבה הכלכלי הבעייתי של ליון ידוע היטב, וסביר כי היא תיאלץ למכור את כוכבה בקיץ הקרוב”, נכתב ב’ספורט’.

מאליק פופאנה (IMAGO)

ליברפול וארסנל הן שתי הקבוצות הנוספות שהביעו עניין רציני בפופאנה, המתאפיין ביכולת טכנית גבוהה ובמהירות רבה. הוא ימני ברגלו, אך מעדיף לשחק באגף השמאלי, שם הוא מרגיש בנוח ביותר, אם כי גם באגף הימני הוא מתפקד היטב, אף שהעמדה הזו כבר מאוישת בברצלונה.

העונה רשם פופאנה 12 הופעות בליגה הצרפתית ובליגה האירופית (888 דקות), במהלכן כבש שני שערים ובישל אחד. לפי אתר ‘Transfermarkt’, שוויו מוערך ב-30 מיליון אירו. רבים רואים בו אחד מכוכבי העתיד של הכדורגל האירופי.