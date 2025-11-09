יום ראשון, 09.11.2025 שעה 19:07
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

שופטים שהיו בדוחא כצופים הוכו במהלך הקטטה

איגוד השופטים פרסם הודעת גינוי חריפה לאלימות שהתרחשה אחרי המפגש בין בני סכנין למכבי חיפה: "הוכו קשות שופטים ושופטות מדרג ליגה א' ודרג אזורי"

|
עימותים בין כוחות המשטרה עם אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
עימותים בין כוחות המשטרה עם אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

קטטה אלימה פרצה לאחר המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין אתמול (שבת), במסעדת “אמיגוס” הסמוכה לאצטדיון דוחא. סכנין טוענת שכ-40 אוהדים של מכבי חיפה הגיעו למסעדה והתקוטטו עם העובדים שהיו במקום. במסגרת האירועים האלימים נפגעו גם שני שופטים מדרג ליגה א’ ודרג אזורי, מה שגרם לאיגוד השופטים להוציא הודעה חריגה.

“איגוד השופטים, יחד עם ועד השופטים, מביעים זעזוע עמוק, מורת רוח ושאט נפש מאירועי האלימות שהתרחשו אמש מחוץ לאצטדיון בסיום המשחק של בני סכנין מול מכבי חיפה, במסגרתם הותקפו והוכו קשות שופטים ושופטות מדרג ליגה א' ודרג אזורי שנכחו במשחק כצופים, חלקם בבגדי ייצוג של האיגוד”, נמסר מהאיגוד.

“בשיחות שקוימו עם השופטים והשופטות שהותקפו, עלה תיאור קשה של נסיבות התקיפה ותוצאותיה בדמות חבלות חמורות בגוף. האיגוד עומד בקשר עם השופטים והשופטות שהותקפו ויספק להם כל סיוע וצורך שיידרש”, הוסיפו.

החבלה של אחד השופטים שהוכה (איגוד השופטים)החבלה של אחד השופטים שהוכה (איגוד השופטים)
