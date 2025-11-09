שופטים שהיו בדוחא כצופים הוכו במהלך הקטטה

קטטה אלימה פרצה לאחר המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין אתמול (שבת), במסעדת “אמיגוס” הסמוכה לאצטדיון דוחא. סכנין טוענת שכ-40 אוהדים של מכבי חיפה הגיעו למסעדה והתקוטטו עם העובדים שהיו במקום. במסגרת האירועים האלימים נפגעו גם שני שופטים מדרג ליגה א’ ודרג אזורי, מה שגרם לאיגוד השופטים להוציא הודעה חריגה.

“איגוד השופטים, יחד עם ועד השופטים, מביעים זעזוע עמוק, מורת רוח ושאט נפש מאירועי האלימות שהתרחשו אמש מחוץ לאצטדיון בסיום המשחק של בני סכנין מול מכבי חיפה, במסגרתם הותקפו והוכו קשות שופטים ושופטות מדרג ליגה א' ודרג אזורי שנכחו במשחק כצופים, חלקם בבגדי ייצוג של האיגוד”, נמסר מהאיגוד.

“בשיחות שקוימו עם השופטים והשופטות שהותקפו, עלה תיאור קשה של נסיבות התקיפה ותוצאותיה בדמות חבלות חמורות בגוף. האיגוד עומד בקשר עם השופטים והשופטות שהותקפו ויספק להם כל סיוע וצורך שיידרש”, הוסיפו.