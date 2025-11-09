חזרה לנצח: אתלטיק בילבאו גברה 0:1 על אוביידו

המחזור ה-12 בליגה הספרדית נמשך הערב (ראשון), כשאתלטיק בילבאו גברה 0:1 על נועלת הטבלה, ריאל אוביידו. הקבוצה הבאסקית חזרה לנצח אחרי שספרה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות. בהמשך הערב, ולנסיה תארח את בטיס וחטאפה תתארח אצל מיורקה.

אתלטיק בילבאו – ריאל אוביידו 0:1

ניקו וויליאמס עם שער ענק מנצח את אוביידו

ארנסטו ואלוורדה וחניכיו הגיעו לסן מאמס בסיטואציה לא אידאלית, כשהם רוצים לחזור ולנצח לאחר שלושה הפסדים ברציפות. מי שהכריע את ההתמודדות היה ניקו וויליאמס. בדקה ה-25 של המשחק, שחקן הכנף הספרדי לקח את הכדור והשלים דריבל אדיר, כשחדר אל תוך הרחבה ואז מזווית קשה, הוא שלח בעיטה עוצמתית שהלכה אל המשקוף והכניעה את שוער האורחת. בעקבות הניצחון, הבאסקים עלו זמנית אל המקום השמיני בטבלה ואילו העולה החדשה נשארה במקום האחרון בלה ליגה.