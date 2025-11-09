יום ראשון, 09.11.2025 שעה 18:41
יום ראשון, 09/11/2025, 18:30אצטדיון איתיחאדליגה אנגלית - מחזור 11
ליברפול
דקה 11
0 0
שופט: כריס קבאנה
מנצ'סטר סיטי
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2011-2111צ'לסי2
198-2010מנצ'סטר סיטי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1814-1810ליברפול6
1810-1311אסטון וילה7
1818-1911מנצ'סטר יונייטד8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
15 13-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20
מערכת ONE | 09/11/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

המחזור ה-11 בליגה האנגלית סידר לנו משחק ענק, כשמנצ’סטר סיטי מארחת בשעה זו את ליברפול. התכולים נמצאים בכושר טוב, עם חמישה ניצחונות מששת המשחקים האחרונים מאז פגרת הנבחרות. המרסיסייד הצליחו להתאושש במחזור האחרון מההדחה בגביע עם ניצחון נגד אסטון וילה, ובליגת האלופות הרשימו גם כן בניצחון על ריאל מדריד באנפילד.

הקבוצה של פפ, שחוגג את משחקו האלף כמאמן, הצליחה להתגבר על פתיחת העונה החלשה שלה ובמידה וינצחו את ליברפול יעלו למקום השני בטבלה. בליגת האלופות הם ניצבים במקום הרביעי לאחר הניצחון על דורטמונד באמצע השבוע. ארלינג הולאנד מוביל את הקבוצה ממנצ’סטר עם 13 שערים, כשאף שחקן אחר לא כבש בליגה העונה יותר משער אחד.

מנגד, החבורה של ארנה סלוט יכולה לשאוב הרבה אופטימיות מהמשחק באמצע השבוע נגד הבלאנקו. אחרי ההפסדים לברנטפורד, קריסטאל פאלאס ומנצ’סטר יונייטד בחודש האחרון, המרסיסייד הוכיחו שהם עדיין שייכים לטופ האירופי, וגם הם יכולים, במקרה של ניצחון, להיצמד לארסנל שבפסגה. האדומים יקוו שפלוריאן וירץ יצליח להביא את היכולת מליגת האלופות לראשונה העונה גם לליגה.

הסיטיזנס לא ניצחו את ליברפול מאז הראשון באפריל 2023, אז כבשו חוליאן אלברס, קווין דה בריינה, אילקאי גונדואן וג’ק גריליש, כזכור ארבעתם כבר לא בקבוצה, מנגד מוחמד סלאח כבש לאורחים. במשחק האחרון בין הצדדים במחזור ה-26 בעונה שעברה ניצחו המרסיסיידרס 0:2 באיתיחאד, משערים של סלאח ודומיניק סובוסלאי, שגם בישלו כל אחד לחברו.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באיתיחאד! כריס קבאנה הוציא את ההתמודדות לדרך
ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)
וירג'יל ואן דייק מודה לקהל באנפילד (IMAGO)וירג'יל ואן דייק מודה לקהל שהגיע לאיתיחאד (IMAGO)
